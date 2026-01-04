Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι
Ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά στα Λεχαινά και μετά από 14 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Πάτρας - Ο πατέρας του δεν άντεξε την απώλεια του γιου του
- Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
- Πέθανε ο Ανδρέας Νεοφυτίδης: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον ποιητή και δημοσιογράφο
- Ρέθυμνο: Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν στην κατοχή τους δύο άντρες – Τι κατασχέθηκε
- Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι
Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Ανδραβίδα από την τραγική είδηση του θανάτου ενός 50χρονου την Πρωτοχρονιά.
Ο άνδρας φαίνεται να μην άντεξε την απώλεια του 22χρονου γιου του ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο το περασμένο καλοκαίρι.
Βρέθηκε νεκρός στον στάβλο
Ο 50χρονος βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού, από τον αδελφό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.
Όλα δείχνουν ότι ο 50χρονος δεν άντεξε το βάρος της ανείπωτης απώλειας που κουβαλούσε τους τελευταίους μήνες.
Ο χαμός του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα είχε διαλύσει τον ψυχικό του κόσμο, αφήνοντάς τον βυθισμένο σε μια βαθιά και σιωπηλή θλίψη.
Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν πατέρα συντετριμμένο, που από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του.
Το τροχαίο
Ο θάνατος του 22χρονου Γιώργου στις αρχές του Αυγούστου είχε βυθίσει στο πένθος την περιοχή. Ο άτυχος νέος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο που είχε γίνει στις 22 Ιουλίου στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά.
Το αυτοκίνητο τύπου VW Golf, στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και ένας 25χρονος φίλος του, επίσης από την Ανδραβίδα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα σπιτιού.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα διαλύθηκε, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Οι δύο νεαροί επέστρεφαν από απογευματινό μπάνιο. Ο 22χρονος που ήταν στη θέση του συνοδηγού τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.
Δυστυχώς μετά από 14 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο 25χρονος οδηγός είχε τραυματιστεί ελαφρά και μετά τη σύντομη νοσηλεία του είχε συλληφθεί για το τροχαίο.
- Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds
- Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
- Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά για τα Θεοφάνεια – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Τρίτη
- Κύπελλο Ελλάδας: Tα πρώτα ζευγάρια και ο δρόμος για το Final 8
- Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις