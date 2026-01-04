Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Ανδραβίδα από την τραγική είδηση του θανάτου ενός 50χρονου την Πρωτοχρονιά.

Ο άνδρας φαίνεται να μην άντεξε την απώλεια του 22χρονου γιου του ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο το περασμένο καλοκαίρι.

Βρέθηκε νεκρός στον στάβλο

Ο 50χρονος βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού, από τον αδελφό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Όλα δείχνουν ότι ο 50χρονος δεν άντεξε το βάρος της ανείπωτης απώλειας που κουβαλούσε τους τελευταίους μήνες.

Ο χαμός του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα είχε διαλύσει τον ψυχικό του κόσμο, αφήνοντάς τον βυθισμένο σε μια βαθιά και σιωπηλή θλίψη.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν πατέρα συντετριμμένο, που από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Το τροχαίο

Ο θάνατος του 22χρονου Γιώργου στις αρχές του Αυγούστου είχε βυθίσει στο πένθος την περιοχή. Ο άτυχος νέος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο που είχε γίνει στις 22 Ιουλίου στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά.

Το αυτοκίνητο τύπου VW Golf, στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και ένας 25χρονος φίλος του, επίσης από την Ανδραβίδα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα σπιτιού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το όχημα διαλύθηκε, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δύο νεαροί επέστρεφαν από απογευματινό μπάνιο. Ο 22χρονος που ήταν στη θέση του συνοδηγού τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Πύργου και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Δυστυχώς μετά από 14 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 25χρονος οδηγός είχε τραυματιστεί ελαφρά και μετά τη σύντομη νοσηλεία του είχε συλληφθεί για το τροχαίο.