Μία οικογενειακή τραγωδία έκρυβε το συμβάν που σόκαρε μια ήσυχη γειτονιά στου Γκύζη το μεσημέρι της Κυριακής.

Όταν στο υπόγειο διαμέρισμα της οδού Λοκρίδος εκτυλίχθηκε ένας έντονος καβγάς ανάμεσα στο ανδρόγυνο, κανείς δεν περίμενε την κατάληξη που θα είχε το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ο 74χρονος επιτέθηκε στην 67χρονη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την σοβαρά στον λαιμό.

Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη και ο 74χρονος πίστεψε ότι της είχε αφαιρέσει τη ζωή.

Αμέσως μετά, ο δράστης ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό.

Στο νοσοκομείο η 67χρονη

Η 67χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι τα επόμενα δύο 24ωρα είναι κρίσιμα.

Είχε το σημείωμα στην τσέπη του

Όπως φαίνεται, ο τσακωμός του ζευγαριού δεν ήταν κάτι που προέκυψε σε κάποια ένταση της στιγμής.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας, εντόπισαν στην τσέπη του 74χρονου ένα σημείωμα, που όπως δείχνει είχε προετοιμάσει την επίθεση εναντίον της γυναίκας του.

Το σημείωμα φέρεται να έγραφε: «Δεν μπορώ να αντέξω άλλο αυτήν την κατάσταση» και φέρεται να είχε αποδέκτη συγγενικό του πρόσωπο ή ο 74χρονος είχε σκοπό να το βρουν οι Αρχές μετά την αυτοκτονία του.

<br />

«Δεν είχα ακούσει καβγάδες, καλοί άνθρωποι»

Την ίδια ώρα, οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές της 67χρονης και είδαν αιμόφυρτο τον 74χρονο στο πεζοδρόμιο της οδού Λοκρίδος δεν μπορούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

Οι περίοικοι υποστηρίζουν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ καβγάδες ή φωνές από το κτίριο, ενώ περιγράφουν την οικογένεια ως ήσυχη και με καλές επαφές στη γειτονιά.