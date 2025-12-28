Οικογενειακή τραγωδία στο Γκύζη όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένας άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος 37, στου Γκύζη.

Το επεισόδιο έγινε στο υπόγειο του σπιτιού του ζευγαριού. Το ανδρόγυνο φέρεται να είχε έντονη λογομαχία με τον άνδρα να μαχαιρώνει στον λαιμό τη σύζυγό του.

Αντικρίζοντας τη γυναίκα του μέσα σε λίμνη αίματος ο δράστης ανέβηκε στην ταράτσα πήδηξε στον διπλανό κτίριο και από κει έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε.

Πήδηξε στο κενό

Άμεσα έφτασε στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο, όπου μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είναι γύρω στα 60 και 66 ο σύζυγός της.

Οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες ενημερώθηκαν στις 14:05, διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό.

Στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του αυτόχειρα και δράστη που έγραφε: «Δεν μπορώ να αντέξω άλλο αυτήν την κατάσταση».

