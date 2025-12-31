Δύο αυτοκτονίες μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025 δύο νέοι άνθρωποι σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο έβαλαν τέλος στη ζωή τους, σκορπώντας θλίψη και πόνο στους δικούς τους ανθρώπους από τον ξαφνικό και αδόκητο θάνατό τους.

Όπως αναφέρει το patris.gr, αρχικά, προχθές το μεσημέρι σε χωριό του δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, βρέθηκε απαγχονισμένος από τον αδερφό του ένας 48χρονος κτηνοτρόφος. Ο αυτόχειρας εντοπίστηκε κρεμασμένος σε ένα δέντρο κοντά στο ποιμνιοστάσιό του.

Όμως και στο Ηράκλειο, ο θάνατος ενός πολύ νέου ανθρώπου συγκλονίζει από χθες το βράδυ.

Συγκεκριμένα, ένας 32χρονος Ηρακλειώτης βούτηξε στο κενό από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας που έμενε.

Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου και κατέληξε στα τραύματά του.