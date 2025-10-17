Καλάβρυτα: Γυναίκα έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες
Η 50χρονη αρχικά έλαβε ποσότητα χαπιών και στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε στα Καλάβρυτα πήδηξε από το παράθυρο
- Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
- «Με έβριζε, με έφτυνε» - Η σπαρακτική περιγραφή 13χρονης για το bullying που βίωνε από 17χρονη
- ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
- Η επιδημία του overdose: Γιατί οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να πεθαίνουν απ’ τα ναρκωτικά;
Περιστατικό διπλής απόπειρας αυτοκτονίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 17-10-2025 στα Καλάβρυτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Kalavrytanews.com, η 50χρονη γυναίκα φέρεται να αποπειράθηκε αρχικά να βάλει τέλος στη ζωή της στο σπίτι της, σε χωριό της περιοχής, λαμβάνοντας ποσότητα χαπιών.
Πήδηξε από το παράθυρο
Από τους οικείους της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, αποπειράθηκε εκ νέου να αυτοκτονήσει, πηδώντας από το παράθυρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί για δεύτερη φορά.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε εκούσια ψυχιατρική εξέταση, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση της γυναίκας και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, αλλά και να γίνει έρευνα για τις συνθήκες της διπλής αυτοχειρίας.
- Ταυτοποιήθηκαν 6 νεαροί που επιτέθηκαν με πέτρες σε αστικό λεωφορείο στο Κορωπί
- Συναγερμός για την ψυχική υγεία των επιχειρηματικών στελεχών
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές σε οικίες στην Πεντέλη – Είχαν κάνει 6 διαρρήξεις σε 8 ημέρες
- Ρεκόρ πόντων ο Οσμάν στη Euroleague και πάλι σε παιχνίδι κόντρα στην Εφές
- Επαφές Ελβετίας – ΗΠΑ για δασμούς χωρίς σημάδια προόδου
- Αταμάν: «Κλειδί ο Σλούκας, νομίζω ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Παπαγιάννη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις