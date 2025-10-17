Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ένας 44χρονος άνδρας έπεσε από τον πύργο «Απόλλων», στο κέντρο των Αμπελοκήπων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:20, ενώ ο άνδρας βρισκόταν στο μπαλκόνι της καφετέριας που λειτουργεί στον 24ο όροφο του εμβληματικού κτιρίου και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

Ο 44χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την πτώση, τον είχαν δει να πίνει τον καφέ του στο μπαλκόνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγους μήνες είχε καταγραφεί ακόμα ένα περιστατικό πτώσης από τον τελευταίο όροφο του ίδιου κτιρίου, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας

Στο σημείο επί της οδού Αλέξη Παυλή όπου εντοπίστηκε το σώμα του άτυχου άνδρα έσπευσαν ασθενοφόρο και μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο ο 44χρονος να αυτοκτόνησε.