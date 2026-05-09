Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Το ελληνικό ενδιαφέρον έχει κεντρίσει το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του αμερικανικού Πενταγώνου σχετικά με τα Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO) και τα Ανεξήγητα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορεί να πρόκειται για φαινόμενα που δεν εξηγούνται εύκολα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα», λέει ο Καραϊωσηφίδης

Στην πρώτη ομάδα των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις UFO ή UAP σε ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, δύο από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023, με το γεγονός να έχει ήδη προβληθεί σε δελτίο ειδήσεων του FOX News.

Ειδικότερα, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς προτού χαθεί από την εμβέλεια του συστήματος παρακολούθησης. Λίγο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2023 ένα «γραμμικό αντικείμενο» με έντονο φως ήταν ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα.

Η περίπτωση της 29ης Οκτωβρίου, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο το οποίο κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την οθόνη. Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP, η οποία καταχωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2024, χωρίς άλλες πληροφορίες για τη φύση του αντικειμένου.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο σπεύδει να διευκρινίσει ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αντανακλούν την αντίληψη και την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται, ότι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στις αναφορές δεν πρέπει να θεωρούνται οριστική ένδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων που είχαν αναφερθεί ως UFO ή UAP.

Καραϊωσηφίδης: Αλλαγή προσέγγισης από αντικείμενα σε φαινόμενα

Στο θέμα αναφέρθηκε ο αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού «Πτήση», Φαίδων Καραϊωσηφίδης, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί σε πιο επίσημο και θεσμικό επίπεδο.

Το τελευταίο διάστημα, όπως τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή προσέγγισης, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ δεν μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, αλλά για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα, καθώς «δεν είναι καν βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για φυσικά αντικείμενα».

Όπως είπε, μπορεί να πρόκειται για φαινόμενα που εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα και δεν εξηγούνται εύκολα με τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα. Ακολούθως πρόσθεσε ότι παρά τον θόρυβο γύρω από τα πρόσφατα βίντεο και τις αναφορές, πολλά από αυτά που παρουσιάζονται σήμερα δεν είναι πραγματικά νέα ευρήματα, αλλά υλικό που έχει δει ξανά το φως της δημοσιότητας σε πιο επίσημη πλέον μορφή, μετά το άνοιγμα των αρχείων από τις αμερικανικές αρχές.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης συπλήρωσε στη συνέχεια ότι η διαφορά σήμερα είναι ότι παλαιότερες αναφορές ή μαρτυρίες δεν απορρίπτονται αυτόματα, αλλά καταγράφονται και εξετάζονται θεσμικά, κάτι που αλλάζει το πλαίσιο της συζήτησης, χωρίς όμως να οδηγεί απαραίτητα σε πιο «εντυπωσιακά» συμπεράσματα.

Τέλος, σημείωσε ότι η επιστημονική και στρατιωτική κοινότητα εξακολουθεί να αναμένει περισσότερα στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι προς το παρόν η εικόνα παραμένει θολή και μακριά από τις προσδοκίες όσων ελπίζουν σε αποκαλύψεις για εξωγήινη τεχνολογία.

Τραμπ για UFO: «Απολαύστε τα»

Για το άνοιγμα των αρχείων του Πενταγώνου σχετικά με τα UFO, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Σε μια προσπάθεια για απόλυτη διαφάνεια, ήταν τιμή μου να δώσω εντολή στην κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να παράσχει κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχουν επιδείξει διαφάνεια σε αυτό το θέμα, ενώ με τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο λαός μπορεί να αποφασίσει μόνος του «τι στο … συμβαίνει». Εύχεται μάλιστα στον κόσμο να τα απολαύσει.

Ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Τιμ Μπάρτσετ, ο οποίος έχει πιέσει για τη δημοσιοποίηση τέτοιων αρχείων, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ επειδή, όπως είπε, τήρησε τη δέσμευσή του. Στον αντίποδα ο Αμερικανός βουλευτής, Τόμας Μάσι, κορυφαίος ρεπουμπλικάνος επικριτής του αμερικανού προέδρου, μίλησε για το «απόλυτο όπλο μαζικού αποπροσανατολισμού», τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν δυσφορία τόσο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και για την υπόθεση Έπσταϊν.

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, έγινε δεκτή με ικανοποίηση και από τους αμερικανούς βουλευτές Τιμ Μπέρτσετ και Άννα Παυλίνα Λούνα, και οι δύο υποστηρικτές του αποχαρακτηρισμού αρχείων UFO. Ο Λούνα δήλωσε ότι αναμένεται επιπλέον υλικό σε περίπου 30 ημέρες.

«Τα αρχεία δείχνουν ότι τα UAP δεν είναι απλώς θέμα εικασιών ή δημόσιας περιέργειας», δήλωσε στο Reuters ο αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ, σχολιάζοντας ότι η «κυβέρνηση έχει συλλέξει αρχεία». Από την πλευρά του ο ερευνητής, Μικ Γουέστ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε μεγάλο μέρος των ίδιων πληροφοριών και σχολίασε ότι το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι «δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε μια μικρή λευκή κουκίδα που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση».

«Έχουμε ήδη αποδείξει την ύπαρξη των UAP, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αποδείξει ότι είναι εξωγήινοι», δήλωσε η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Λέσλι Κιν.

Μεταξύ των αποχαρακτηρισμένων αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα βρίσκεται και υλικό που αφορά συνέντευξη πιλότου στο FBI, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2023 ανέφερε ότι είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με φως αρκετά έντονο. Ένα άλλο αρχείο είναι μια φωτογραφία της NASA από την αποστολή Apollo 17 το 1972, που δείχνει τρεις κουκκίδες σε τριγωνικό σχηματισμό.

Τα έγγραφα αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους. Aνάμεσά τους βρίσκονται έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA.

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές

Μοναχική φέτος η «Ημέρα της Νίκης»: Ποιοι θα παρευρεθούν στην παρέλαση του Πούτιν στη Μόσχα και ποιοι όχι;

Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia

Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI

ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;

Αποφυλακίστηκε ο αστυνομικός που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 63χρονο

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν

LIVE: Μπράιτον – Γουλβς

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο

Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο - «Για παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting» έκανε λόγο ο Κικίλιας

Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

