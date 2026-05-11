Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν από την τράπεζα – Τους έπεσαν χρήματα στο δρόμο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, οι ληστές ήταν τρεις και εισέβαλαν στο υποκατάστημα με καλάσνικοφ λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό»

Ένας καλοντυμένος κύριος απείλησε με πιστόλι τους υπαλλήλους, ενώ συνεργός του, που έφερε βαρύ οπλισμό, κατέβηκε στο χώρο του χρηματοκιβωτίου, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.

Ζήτησαν από τους υπαλλήλους να συνεργαστούν για να μην τους πειράξουν και έφυγαν με μεγάλο χρηματικό ποσό μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που σήμανε συναγερμός. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι δράστες άρπαξαν 200.000 ευρώ

Μάλιστα κατά την αποχώρησή τους, υπάρχουν φωτογραφίες που τους δείχνουν οπλισμένους και με τις τσάντες ανά χείρας, να τους πέφτουν κάτω χρήματα.

Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα και τους πέφτουν χρήματα στο δρόμο

«Μπήκαν ξαφνικά μέσα στην τράπεζα»

Επαγγελματίας της περιοχής, το κατάστημα του οποίου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την τράπεζα, περιέγραψε στον αέρα του LAMIA POLIS 87.7, καρέ-καρέ όσα εκτυλίχθηκαν. Όπως ανέφερε, δύο άτομα εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στο υποκατάστημα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με περούκες, μαντήλια και καπέλα.

«Ο ένας κρατούσε ένα μακρύ όπλο, κάτι σαν κοντόκαννο ή υποπολυβόλο. Όλο το προσωπικό ήταν όρθιο, όπως και δύο πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στην τράπεζα», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ εκτιμάται πως κατέβασαν τον διευθυντή στο υπόγειο προκειμένου να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο.

Ο τρίτος δράστης και το καλάσνικοφ

Την ίδια ώρα, ένας τρίτος συνεργός εμφανίστηκε έξω από το υποκατάστημα. «Ξαφνικά εμφανίζεται ένας ψηλός άνδρας με μαντήλι, καπέλο και σακίδιο. Μπήκε μέσα στην τράπεζα και αμέσως ξαναβγήκε έξω. Όπλισε το καλάσνικοφ και στάθηκε στην είσοδο περιμένοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τον τρίτο δράστη ως «έτοιμο για πόλεμο», τονίζοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αιματοχυσία εάν έφτανε εκείνη τη στιγμή η αστυνομία.

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό», είπε.

Μετά τη ληστεία, οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζοί προς τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Τιθορέα, όπου τους περίμενε όχημα διαφυγής. «Έτρεξαν προς τον δρόμο δίπλα από το φαρμακείο. Εκεί υπήρχε ένα τζιπ με αναμμένη μηχανή και φιμέ τζάμια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο φαινόταν εξαιρετικά οργανωμένο. «Πιστεύω ότι το είχαν μελετήσει πολύ καλά. Ήξεραν πού θα αφήσουν το αυτοκίνητο και πώς θα φύγουν».

Πανικός στο χωριό

Η ληστεία προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους και καταστηματάρχες να προσπαθούν να προστατευτούν.

«Δίπλα στην τράπεζα υπάρχει φαρμακείο. Μπήκα μέσα και είπα στους ανθρώπους να μην βγει κανείς έξω γιατί γίνεται ληστεία», είπε. Όπως εξήγησε, ένας πελάτης που μπήκε ανυποψίαστος στην τράπεζα και είδε τα όπλα, βγήκε αμέσως έξω φωνάζοντας ότι πρόκειται για ληστεία.

«Προσπαθούσαμε να μην μπει άλλος κόσμος μέσα γιατί κινδύνευαν άνθρωποι».

Ο ίδιος περιέγραψε σκηνές πανικού όταν ο ένοπλος με το καλάσνικοφ βγήκε έξω και όπλισε το όπλο του.

«Όλος ο κόσμος έτρεχε να κρυφτεί μέσα στα μαγαζιά και στο ξενοδοχείο. Δεν ήξερες τι μπορούσε να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.