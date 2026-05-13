«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν

Η υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν επέστρεψε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, εκεί όπου, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ξεκίνησε μεγάλο μέρος της εγκληματικής του δράσης και εκεί όπου οι εισαγγελικοί χειρισμοί άφησαν ανοιχτό τον δρόμο για να συνεχιστεί η κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών.

Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου που ήταν αφιερωμένη στα θύματα του Έπσταϊν, επιζήσασες κατέθεσαν με δάκρυα για όσα έζησαν ως έφηβες στον κύκλο του εκλιπόντος χρηματιστή. Η ακρόαση δεν έγινε στην Ουάσιγκτον, αλλά στο Παλμ Μπιτς, όπου είχε έπαυλη ο Έπσταϊν και όπου σήμερα ζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί είπαν ότι επέλεξαν την περιοχή επειδή ήταν «η σκηνή του εγκλήματος».

«Είμαστε εδώ γιατί τόσο μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας μάς φέρνει πίσω σε αυτή την τοποθεσία», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια και υψηλόβαθμο μέλος της Επιτροπής Εποπτείας, μετά την ακρόαση. Όπως είπε, τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, «τα φρικτά πράγματα που συνέβησαν σε τόσες πολλές γυναίκες και κορίτσια, συνολικά 1.200», θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει.

Η έκθεση για το «Τίμημα της Μη Δίωξης»

Στην έναρξη της διαδικασίας, ο Γκαρσία παρουσίασε νέα έκθεση με τίτλο «The Price of Non-Prosecution» — «Το Τίμημα της Μη Δίωξης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκθεση δείχνει πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη διαβόητη «χαριστική συμφωνία» του 2008 με εισαγγελείς στη Φλόριντα, μπόρεσε να χτίσει ένα εκτεταμένο και κερδοφόρο διεθνές κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης.

Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα της Επιτροπής, ανάμεσά τους και τραπεζικά αρχεία. Κατά τον Γκαρσία, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο τότε εισαγγελέας των ΗΠΑ Άλεξ Ακόστα επέτρεψε στον Έπσταϊν να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο, χρησιμοποιώντας συνεργούς και υποστηρικτές για να φέρνει γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες στη συνέχεια μπορούσε να εκμεταλλεύεται και να κακοποιεί.

«Αυτή η έκθεση είναι μόνο η αρχή μιας σειράς εκθέσεων και πληροφοριών που σκοπεύουμε να δημοσιοποιήσουμε τους επόμενους μήνες», είπε ο Γκαρσία.

Η συμφωνία που τον άφησε να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες

Από το 2005 έως το 2007, οι αρχές στη Φλόριντα ερευνούσαν το δίκτυο των φερόμενων εγκλημάτων του Έπσταϊν μέσα και γύρω από το Παλμ Μπιτς. Οι ερευνητές είχαν συντάξει κατηγορητήριο 53 σελίδων, βασισμένο σε στοιχεία από 34 θύματα.

Ωστόσο, ο Έπσταϊν εξασφάλισε συμφωνία μη δίωξης από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στη Φλόριντα, η οποία του επέτρεψε να αποφύγει ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανθρώπων. Η συμφωνία, την οποία διαπραγματεύτηκε ο Άλεξ Ακόστα, προέβλεπε ότι ο Έπσταϊν θα δήλωνε ένοχος σε ελαφρύτερη πολιτειακή κατηγορία για εξώθηση ανήλικης κάτω των 18 ετών στην πορνεία, θα εγγραφόταν ως σεξουαλικός παραβάτης και θα κατέβαλλε αποζημιώσεις στα θύματα. Σε αντάλλαγμα, εξασφάλιζε ασυλία από ομοσπονδιακή δίωξη.

Στο πλαίσιο της λεγόμενης «χαριστικής συμφωνίας», δήλωσε ένοχος σε δύο πολιτειακές κατηγορίες για εξώθηση στην πορνεία στη Φλόριντα και εξέτισε 13 μήνες από ποινή 18 μηνών στη φυλακή της κομητείας Παλμ Μπιτς. Παρά την καταδίκη του, του επιτρεπόταν να βγαίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας από τη φυλακή, με πρωτοφανή προνόμια «εργασιακής άδειας».

Ο Έπσταϊν συνέχισε να κακοποιεί δεκάδες γυναίκες και κορίτσια μετά την αποφυλάκισή του το 2009 και μέχρι τον θάνατό του, μια δεκαετία αργότερα, σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη, όπου ανέμενε τη δίκη του για σεξουαλική διακίνηση ανθρώπων.

Η Ρόζα από το Ουζμπεκιστάν: «Δεν ήταν στη φυλακή»

Μία από τις πιο συγκλονιστικές μαρτυρίες ήταν εκείνη μιας γυναίκας που παρουσιάστηκε μόνο με το μικρό της όνομα, Ρόζα. Πρόκειται για μοντέλο που, όπως είπε, διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν και στάλθηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Ρόζα κατέθεσε ότι βιάστηκε από τον εκλιπόντα χρηματιστή την περίοδο που εκείνος βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Φλόριντα. Περιέγραψε ότι δέχθηκε σεξουαλικές επιθέσεις από τον Έπσταϊν σε διάστημα τριών ετών, την ίδια περίοδο κατά την οποία εκείνος υποτίθεται ότι εξέτιε ποινή φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα.

Όπως είπε, μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 18 ετών με ειδική βίζα η οποία παραχωρείται σε ορισμένους επαγγελματίες και την οποία είχε εξασφαλίσει πρακτορείο μοντέλων με διασυνδέσεις με τον Έπσταϊν και τον συνεργάτη του, τον εκλιπόντα Γάλλο κυνηγό μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ.

«Δεν είχα τα έγγραφα που απαιτούνταν για να πάρω αυτή τη βίζα, είμαι 100% σίγουρη γι’ αυτό», είπε. «Μου υποσχέθηκαν μια καριέρα στο μόντελινγκ πέρα από τα όνειρά μου. Λιγότερο από έναν μήνα αφότου έφτασα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρακτορείο μου με έστειλε στο σπίτι ενός καταγεγραμμένου σεξουαλικού παραβάτη. Υποτίθεται ότι έπρεπε να βρίσκεται σε κελί φυλακής, αλλά τον συνάντησα στο σπίτι του εδώ, στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Δεν ήταν στη φυλακή».

Η Ρόζα είπε ότι κρατήθηκε για χρόνια στον κύκλο του Έπσταϊν, όπου υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και εξαναγκασμό. «Ο Τζέφρι βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό για την κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών ακριβώς την περίοδο που κακοποιούσε εμένα», είπε δακρυσμένη.

Τα «αρχεία Έπσταϊν» και το νέο τραύμα των θυμάτων

Η Ρόζα δεν μίλησε μόνο για την κακοποίηση που υπέστη. Περιέγραψε και το νέο τραύμα που, όπως είπε, της προκάλεσε η δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν» από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το όνομά της εμφανίστηκε χωρίς την απαραίτητη απόκρυψη στοιχείων εκατοντάδες φορές στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

«Το όνομά μου εκτέθηκε σε όλο τον κόσμο», είπε. «Τώρα δημοσιογράφοι από όλο τον πλανήτη επικοινωνούν μαζί μου. Δεν μπορώ να ζω χωρίς να κοιτάζω πίσω από τον ώμο μου. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα έχει αυτό το “λάθος” στη ζωή μου».

Και άλλες επιζήσασες κατέθεσαν ότι τραυματίστηκαν ξανά όταν τα ονόματά τους δεν καλύφθηκαν σωστά στα αρχεία. Στη διάρκεια της ακρόασης, η Ρόζα εμφανίστηκε να παρηγορείται από την Ντάνι Χάνα Μπένσκι, ενώ απευθυνόταν στους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας.

Η Ντάνι Μπένσκι και ο μηχανισμός στρατολόγησης

Η Ντάνι Μπένσκι, επίσης επιζήσασα, κατέθεσε πώς χειραγωγήθηκε και στρατολογήθηκε στον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν. Περιέγραψε έναν μηχανισμό που αναπαραγόταν μέσα από τα ίδια τα θύματα, καθώς κορίτσια που είχαν ήδη παγιδευτεί ενθαρρύνονταν να στρατολογούν φίλες τους.

«Είχα δύο στρατολογήτριες», είπε. «Η μία ήταν στα τέλη της εφηβείας της και η άλλη ήταν μόλις 15 ετών, προσπαθώντας απλώς να ξεφύγει από τη δική της κακοποίηση».

Η μαρτυρία της ενίσχυσε την εικόνα ενός κυκλώματος που δεν περιοριζόταν σε μεμονωμένες πράξεις κακοποίησης, αλλά λειτουργούσε ως σύστημα στρατολόγησης, εξαναγκασμού και εκμετάλλευσης.

Από το Παλμ Μπιτς σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Σύμφωνα με την έκθεση των Δημοκρατικών, η συμφωνία μη δίωξης του 2008 δεν επέτρεψε απλώς στον Έπσταϊν να αποφύγει τις βαρύτερες συνέπειες. Του έδωσε σχεδόν άλλη μία δεκαετία για να επεκτείνει τη δράση του.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι «η συμφωνία μη δίωξης που διαπραγματεύτηκε ο Άλεξ Ακόστα, με την περιορισμένη παραδοχή ενοχής και την επιεική ποινή, επέτρεψε στον Έπσταϊν να συνεχίσει τις δραστηριότητες κακοποίησης και διακίνησης για σχεδόν άλλη μία δεκαετία, στρέφοντας την προσοχή του σε γυναίκες από την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία».

Δημοσιοποιήσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλα έγγραφα που παραδόθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για το πόσο εκτεταμένο έγινε το διεθνές δίκτυο διακίνησης του Έπσταϊν μετά την καταδίκη του το 2008. Ο Έπσταϊν, αναφέρει η έκθεση, εκμεταλλευόταν νεαρές γυναίκες, χρησιμοποιώντας το μεταναστευτικό τους καθεστώς, την επιθυμία τους για εκπαίδευση ή την ανάγκη τους για επαγγελματική εμπειρία, ώστε να τις ελέγχει και να τις εκμεταλλεύεται.

Το «εγχειρίδιο» δράσης του στο Παλμ Μπιτς περιγράφηκε στην ακρόαση ως «προσχέδιο» για την κακοποίηση που επεκτάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και στην Ευρώπη.

«Ήταν δώρο» για μη κατονομαζόμενους συνεργούς

Ο Σπένσερ Κούβιν, δικηγόρος με έδρα τη Φλόριντα που εκπροσωπεί αρκετές επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν, χαρακτήρισε τη συμφωνία του 2008 «απίστευτα ασυνήθιστη», επειδή έδινε ασυλία όχι μόνο στον Έπσταϊν αλλά και σε αρκετούς μη κατονομαζόμενους συνεργούς.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ, σε 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, μια τόσο ευρεία συμφωνία για την προστασία μη κατονομαζόμενων συνεργών. Ήταν δώρο», είπε. «Κανονικά θα συμβουλεύονταν τους δικηγόρους των θυμάτων, κάτι που δεν συνέβη εδώ».

Η αναφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να εξετάσουν όχι μόνο τη δράση του ίδιου του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και το δίκτυο ανθρώπων που φέρεται να τον διευκόλυνε.

Μαρ-α-Λάγκο, Τζουφρέ και Μάξγουελ

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής βρίσκεται και η στρατολόγηση κοριτσιών στο Παλμ Μπιτς, ορισμένες από τις οποίες φέρεται να προέρχονταν από το Μαρ-α-Λάγκο, την ιδιωτική λέσχη και κύρια κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ.

«Το Παλμ Μπιτς είναι επίσης η έδρα του Μαρ-α-Λάγκο, της κύριας κατοικίας και ιδιωτικής λέσχης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Γκαρσία. «Κατά τη διάρκεια των πολλών ετών φιλίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές γυναίκες στρατολογήθηκαν για τον Έπσταϊν από το Μαρ-α-Λάγκο».

Ανάμεσά τους ήταν η Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία εργαζόταν ως υπάλληλος στο σπα της λέσχης του Τραμπ το 2000, όταν ήταν 16 ετών. Η ίδια είχε πει ότι στρατολογήθηκε από τη συνεργάτιδα και «μεσάζουσα» του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία σήμερα εκτίει ποινή 20 ετών για σεξουαλική διακίνηση.

Η Τζουφρέ υπήρξε μία από τις πιο γνωστές φωνές στην αποκάλυψη της υπόθεσης Έπσταϊν. Το όνομά της συνδέθηκε και με τη γνωστή φωτογραφία του Μαρτίου 2001, στην οποία εμφανίζεται με τη Μάξγουελ και τον πρώην Βρετανό πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο οποίος έχει το χέρι του γύρω από τη μέση της. Η Τζουφρέ ήταν τότε 17 ετών.

Ο αδελφός της Τζουφρέ: «Ρίσκαρε την ασφάλειά της για να την πιστέψουν»

Στην ακρόαση μίλησε και ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζουφρέ, Σκάι Ρόμπερτς, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα αναφερόμενος στην αποφασιστικότητα της αδελφής του να αποκαλύψει τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν πριν βάλει τέλος στη ζωή της, τον Απρίλιο του 2025.

«Ήταν μόλις 16 ετών, ένα παιδί που πήγαινε ακόμη σχολείο, όταν άρχισε να διακινείται», είπε. «Πριν από τον θάνατό της, η Βιρτζίνια έδωσε ένορκη κατάθεση αποκαλύπτοντας αυτό που πραγματικά ήταν: μια παγκόσμια επιχείρηση σεξουαλικής διακίνησης, που διευκολύνθηκε, προστατεύθηκε και χρηματοδοτήθηκε από ισχυρούς ανθρώπους».

«Πολλές επιζήσασες παραμένουν σιωπηλές επειδή πολλά από αυτά τα άτομα εξακολουθούν να έχουν δύναμη, πλούτο και επιρροή στην κοινωνία μας», συνέχισε. «Καμία επιζήσασα δεν θα έπρεπε να ρισκάρει την ασφάλειά της απλώς για να την πιστέψουν».

Τα email για τον Τραμπ και η διάψευση

Μέλη της Επιτροπής εστίασαν και στην αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο σκάνδαλο, το οποίο έχει ακολουθήσει τη δεύτερη προεδρία του. Ένα email του Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο ανέφερε ότι «φυσικά [ο Τραμπ] γνώριζε για τα κορίτσια» που στρατολογούνταν για το κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης. Άλλο email ανέφερε ότι ο Τραμπ «πέρασε ώρες» με ένα θύμα στο σπίτι του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί σταθερά κάθε παράνομη πράξη ή γνώση των δραστηριοτήτων του Έπσταϊν, για τον οποίο έχει πει ότι διέκοψε τη φιλία τους χρόνια νωρίτερα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης δηλώσει ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν κατά του προέδρου στα αρχεία Έπσταϊν ήταν «αβάσιμοι και ψευδείς».

«Θέλουν να την κλείσουν, αλλά η έρευνα προχωρά»

Ο Γκαρσία κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, την κυβέρνηση, τον πρόεδρο και τη γενική εισαγγελέα ότι επιχείρησαν να παρουσιάσουν την έρευνα ως «φάρσα» και «ψέμα».

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτή η κυβέρνηση, ο πρόεδρος και η γενική εισαγγελέας κατέστησαν σαφές ότι αυτή η έρευνα, κατά τη γνώμη τους, ήταν φάρσα, ήταν ψέμα και ότι δεν υπήρχε τίποτε άλλο να γίνει ή να προχωρήσει», είπε. «Θέλουν να την κλείσουν».

«Είναι ζωντανή και προχωρά. Και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να «παραβιάζει τον νόμο», επειδή, όπως είπε, παρακρατεί περίπου τα μισά έγγραφα που απαιτούνται βάσει του νόμου Epstein Transparency Act.

Η Παμ Μπόντι και η προειδοποίηση για τη Μάξγουελ

Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι αναμένουν την κατάθεση της Παμ Μπόντι, πρώην γενικής εισαγγελέως του Τραμπ, σε ακρόαση της Επιτροπής Εποπτείας στις 29 Μαΐου, για τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν και του ευρύτερου σκανδάλου.

Τον Απρίλιο, μέλη της μειοψηφίας κατέθεσαν πρόταση civil contempt, δηλαδή αστικής περιφρόνησης του Κογκρέσου, εναντίον της Μπόντι, αφού η κυβέρνηση υποστήριξε ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να ανταποκριθεί σε κλήτευση για να εμφανιστεί, επειδή είχε αποχωρήσει από τη θέση της.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός βουλευτής από το Ιλινόι Ράτζα Κρισναμούρθι προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μη δώσει χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ. Το ενδεχόμενο επιείκειας προς τη Μάξγουελ υποστηρίζεται από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, που θεωρούν ότι θα μπορούσε έτσι να συνεργαστεί στην έρευνα για τον Έπσταϊν.

Ο Κρισναμούρθι ήταν κατηγορηματικός: «Η Μάξγουελ δεν έχει δείξει καμία ενοχή, δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια, δεν έχει δείξει ούτε ίχνος ανάληψης ευθύνης για όσα έκανε», είπε, σημειώνοντας ότι τον Αύγουστο είχε καταθέσει ψήφισμα στη Βουλή που καταδίκαζε την προσπάθεια να της δοθεί επιείκεια.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπλοκάρουμε μια απονομή χάρης στη Γκισλέιν Μάξγουελ», τόνισε.

*Με πληροφορίες από: The Guardian, The Times