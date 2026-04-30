Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
30 Απριλίου 2026, 18:40

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα βρεθεί τον επόμενο μήνα ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν», σε μια κίνηση που σηματοδοτεί προσπάθεια των βουλευτών να αποσαφηνιστεί η διαχείριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί της θητείας της, σύμφωνα με το CNN.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της επιτροπής, και έρχεται μετά από μήνες εντατικών προσπαθειών για να ληφθεί ενημέρωση από την πρώην κορυφαία αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η αλλαγή στη διαδικασία και το «παράθυρο» της μη ορκωτής κατάθεσης

Μια διμερής ομάδα βουλευτών είχε αρχικά κλητεύσει την Πάμ Μπόντι να καταθέσει, επικρίνοντας την καθυστέρηση στην πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων της υπόθεσης, όπως προβλέπει ο νόμος. Μετά όμως την αποχώρησή της από τη θέση της, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι δεν μπορεί πλέον να εμφανιστεί σε επίσημη κατάθεση, ακόμη κι αν η κλήτευση την ανέφερε ρητά.

Τελικά, αντί για κατάθεση υπό όρκο, η Μπόντι θα συμμετάσχει σε καταγεγραμμένη συνέντευξη. Δεν θα χρειαστεί να ορκιστεί, αλλά θα της υπενθυμιστεί ότι η ψευδορκία ενώπιον του Κογκρέσου αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Επιζήσασες της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν σηκώνονται όρθιες την ώρα που η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Πάμ Μπόντι δέχεται ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 11 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Kent Nishimura/Φωτογραφία αρχείου.

Ένταση στο Καπιτώλιο

Προηγουμένως, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι είχαν αμφιταλαντευτεί σχετικά με το αν έπρεπε η Πάμ Μπόντι να καταθέσει υπό όρκο, παρά το γεγονός ότι είχε συναντηθεί εθελοντικά με την επιτροπή για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η συνάντηση στο Καπιτώλιο, όπου συμμετείχε και ο τότε αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς (τώρα υπηρεσιακός Γενικός Εισαγγελέας), εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τους Δημοκρατικούς να αποχωρούν τελικά από την αίθουσα.

Η νέα ημερομηνία γνωστοποιήθηκε ενώ οι Δημοκρατικοί κινήθηκαν νομικά εναντίον της Πάμ Μπόντι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, μετά τη μη εμφάνισή της. Ο κορυφαίος Δημοκρατικός της επιτροπής, Ρόμπερτ Γκαρσία, τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από τον προσωπικό της δικηγόρο, από τους Ρεπουμπλικάνους της επιτροπής ή από την κυβέρνηση Τραμπ πριν την ανακοίνωση. «Έχουμε ξοδέψει εβδομάδες χωρίς καμία επικοινωνία από κάποιον που ήταν νομικά υποχρεωμένος να εμφανιστεί», ανέφερε, όπως μεταδίδει το CNN.

Μετά την ανακοίνωση, ο Γκαρσία χαρακτήρισε την εξέλιξη «σπουδαία είδηση» και πρόσθεσε: «Αποδεικνύεται ότι όταν αναλαμβάνουμε δράση, πετυχαίνουμε αποτελέσματα».

Αντιδράσεις Ρεπουμπλικάνων

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, σημείωσε ότι η ανακοίνωση έγινε «όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε την ημερομηνία» και χαρακτήρισε τη στάση των Δημοκρατικών ως «θεατρική».

Οι Ρεπουμπλικάνοι της επιτροπής αντέτειναν, με ανάρτησή τους στο X, ότι η κίνηση περί περιφρόνησης ήταν «θέατρο και εντελώς περιττή». Παράλληλα, κατηγόρησαν τους Δημοκρατικούς ότι άφησαν τους Κλίντον στο απυρόβλητο για μήνες, αναφερόμενοι στον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και στην πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, καθώς χρειάστηκαν έξι μήνες για να εξασφαλιστεί η εμφάνισή τους ενώπιον της επιτροπής.

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

«Χέγκσεθ, είσαι εγκληματίας πολέμου» – Ακτιβιστής διέκοψε την ακρόαση του υπουργού Άμυνας στη Γερουσία

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»
Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Oι επόμενοι Μπιλ Γκέιτς είναι αμούστακοι – Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper

Λουκάς Καρνής
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν
Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Έφη Αλεβίζου
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Αμπελόκηποι: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο – «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομο γηροκομείο - «Θα την πετάξω στα σκουπίδια»

Υποκλοπές: Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Παραίτηση Τζαβέλλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Μίνα Μουστάκα
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων

Παναγιώτης Σωτήρης
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

