Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ουάσιγκτον μετά τις αποκαλύψεις ότι στα αρχεία του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν δεν έχουν αποκρυφθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τα θύματά του, ενώ – όπως καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί – έχουν διαγραφεί ονόματα ισχυρών προσώπων που συνδέονταν μαζί του.

Το ζήτημα κυριάρχησε σε εκρηκτική συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, να βρίσκεται στο στόχαστρο.

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν ανοιχτά την Μπόντι ότι προχωρά σε «συγκάλυψη» της υπόθεσης και ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατηγορίες για «μαζική συγκάλυψη»

Καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής, η Παμ Μπόντι υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του υπουργείου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εκκρεμείς έρευνες» γύρω από την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, παρουσία και αρκετών θυμάτων του Έπσταϊν, ο οποίος το 2019 βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη, ενώ ανέμενε να δικαστεί για σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο αναπληρωτής της, Τοντ Μπλανς, είχε δηλώσει ότι δεν αναμένονται νέες διώξεις που να σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τον εύπορο χρηματιστή που διατηρούσε εκτεταμένες σχέσεις με κορυφαίους επιχειρηματίες, πολιτικούς, διασημότητες και ακαδημαϊκούς.

Ο Τζέιμι Ράσκιν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, επιτέθηκε στην ηγεσία του υπουργείου για τη βραδεία αποδέσμευση των εγγράφων και τις εκτεταμένες διαγραφές. «Διαχειρίζεστε μια τεράστια συγκάλυψη Έπσταϊν μέσα από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχετε διαταχθεί με κλήτευση και από το Κογκρέσο να παραδώσετε έξι εκατομμύρια έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο από τα αρχεία, αλλά έχετε παραδώσει μόνο τρία εκατομμύρια».

Ο νόμος για τη διαφάνεια και οι διαγραφές

Ο νόμος «Epstein Files Transparency Act», που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει εντός 30 ημερών όλα τα έγγραφα που διαθέτει για την υπόθεση. Προβλέπει ρητά την απόκρυψη ονομάτων και στοιχείων που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τα θύματα – τα οποία, σύμφωνα με το FBI, ξεπερνούν τα 1.000.

Την ίδια στιγμή, όμως, το νομοθέτημα ορίζει ότι πρόσωπα με ισχύ και επιρροή που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν δεν μπορούν να προστατευθούν «λόγω αμηχανίας, βλάβης φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας».

Ο Ράσκιν κατήγγειλε ότι τα ονόματα «κακοποιητών, υποστηρικτών, συνεργών και συνωμοτών» του Έπσταϊν έχουν διαγραφεί, παρά τις διαβεβαιώσεις περί διαφάνειας, «προφανώς για να γλιτώσουν την αμηχανία και τη διαπόμπευση». Και πρόσθεσε: «Ακόμη χειρότερα, αποτύχατε σοκαριστικά να διαγράψετε πολλά από τα ονόματα των θυμάτων».

Απαντώντας, η Παμ Μπόντι – στενή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ – υποστήριξε ότι εκατοντάδες δικηγόροι αφιέρωσαν χιλιάδες ώρες για να εξετάσουν εκατομμύρια σελίδες εγγράφων ώστε να τηρηθεί ο νόμος. «Αν διαγράφηκε το όνομα κάποιου άνδρα που δεν έπρεπε, φυσικά και θα το αποκαλύψουμε ξανά. Αν το όνομα κάποιου θύματος δεν διαγράφηκε, ενημερώστε μας και θα το διαγράψουμε», δήλωσε. «Μας δόθηκαν 30 ημέρες για να εξετάσουμε, να διαγράψουμε και να επαναφέρουμε στοιχεία σε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων. Το ποσοστό σφάλματος είναι πολύ χαμηλό».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η Μπόντι απέφυγε επανειλημμένα να απαντήσει ευθέως σε ερωτήσεις Δημοκρατικών βουλευτών και αρνήθηκε να στραφεί προς τα θύματα που βρίσκονταν στην αίθουσα για να ζητήσει συγγνώμη προσωπικά, αν και δήλωσε ότι λυπάται για τα δεινά που υπέστησαν.

«Εργαλείο εκδίκησης» και πολιτική πίεση

Οι Δημοκρατικοί διεύρυναν την κριτική τους, καταγγέλλοντας και τις διώξεις που έχει κινήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ, όπως του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς. «Έχετε μετατρέψει το Υπουργείο Δικαιοσύνης του λαού σε εργαλείο εκδίκησης του Τραμπ», δήλωσε ο Ράσκιν. «Ο Τραμπ παραγγέλνει διώξεις σαν πίτσα και εσείς τις παραδίδετε κάθε φορά που σας το ζητά».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφος του Έπσταϊν, παραμένει το μοναδικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε σχέση με την υπόθεση. Το 2021 κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών και εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια που να συνδέεται με τον Έπσταϊν. Ωστόσο, η πολύμηνη καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων πυροδότησε ερωτήματα και πολιτικές αντιδράσεις. Τελικά, εσωκομματική ανταρσία Ρεπουμπλικανών οδήγησε τον πρόεδρο να υπογράψει τον νόμο που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την έντονη πολιτική πίεση που ασκείται στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί Αμερικανοί – ακόμη και υποστηρικτές του Τραμπ – θεωρούν εδώ και χρόνια ότι υπήρξε συγκάλυψη με στόχο την προστασία πλούσιων και ισχυρών ανδρών του κύκλου του Έπσταϊν.

Νέες συζητήσεις προκάλεσε και μια συνέντευξη του 2019 στο FBI του τότε αρχηγού της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς, Μάικλ Ράιτερ, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία. Σύμφωνα με τον Ράιτερ, το 2006, όταν οι κατηγορίες εις βάρος του Έπσταϊν έγιναν δημόσιες, ο Τραμπ φέρεται να τον είχε καλέσει λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ που τον σταματάτε, όλοι γνώριζαν ότι το έκανε αυτό».

*Με πληροφορίες από: Le Monde, Κεντρική Φωτογραφία: Σε βίντεο που προβλήθηκε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να συνομιλεί με τον Τζέφρι Έπστιν, ενώ η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 11 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Kent Nishimura