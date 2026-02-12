magazin
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 19:40
Μεγάλη φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα (βίντεο)
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12 Φεβρουαρίου 2026, 20:50

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ουάσιγκτον μετά τις αποκαλύψεις ότι στα αρχεία του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν δεν έχουν αποκρυφθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τα θύματά του, ενώ – όπως καταγγέλλουν οι Δημοκρατικοί – έχουν διαγραφεί ονόματα ισχυρών προσώπων που συνδέονταν μαζί του.

Το ζήτημα κυριάρχησε σε εκρηκτική συνεδρίαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, να βρίσκεται στο στόχαστρο.

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν ανοιχτά την Μπόντι ότι προχωρά σε «συγκάλυψη» της υπόθεσης και ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ορκίζεται πριν από την κατάθεσή της σε ακρόαση της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 11 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Kent Nishimura

Κατηγορίες για «μαζική συγκάλυψη»

Καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής, η Παμ Μπόντι υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του υπουργείου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εκκρεμείς έρευνες» γύρω από την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, παρουσία και αρκετών θυμάτων του Έπσταϊν, ο οποίος το 2019 βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη, ενώ ανέμενε να δικαστεί για σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο αναπληρωτής της, Τοντ Μπλανς, είχε δηλώσει ότι δεν αναμένονται νέες διώξεις που να σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τον εύπορο χρηματιστή που διατηρούσε εκτεταμένες σχέσεις με κορυφαίους επιχειρηματίες, πολιτικούς, διασημότητες και ακαδημαϊκούς.

Ο Τζέιμι Ράσκιν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, επιτέθηκε στην ηγεσία του υπουργείου για τη βραδεία αποδέσμευση των εγγράφων και τις εκτεταμένες διαγραφές. «Διαχειρίζεστε μια τεράστια συγκάλυψη Έπσταϊν μέσα από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχετε διαταχθεί με κλήτευση και από το Κογκρέσο να παραδώσετε έξι εκατομμύρια έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο από τα αρχεία, αλλά έχετε παραδώσει μόνο τρία εκατομμύρια».

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, κρατά ένα χαρτί με την ένδειξη «Jayapal Pramila Search History», σε αναφορά στην Αμερικανίδα βουλευτή Πραμίλα Τζαγιαπάλ (Δημοκρατική–Ουάσινγκτον), μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια της ακρόασης της επιτροπής για την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 11 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Kent Nishimura

Ο νόμος για τη διαφάνεια και οι διαγραφές

Ο νόμος «Epstein Files Transparency Act», που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει εντός 30 ημερών όλα τα έγγραφα που διαθέτει για την υπόθεση. Προβλέπει ρητά την απόκρυψη ονομάτων και στοιχείων που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τα θύματα – τα οποία, σύμφωνα με το FBI, ξεπερνούν τα 1.000.

Την ίδια στιγμή, όμως, το νομοθέτημα ορίζει ότι πρόσωπα με ισχύ και επιρροή που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν δεν μπορούν να προστατευθούν «λόγω αμηχανίας, βλάβης φήμης ή πολιτικής ευαισθησίας».

Ο Ράσκιν κατήγγειλε ότι τα ονόματα «κακοποιητών, υποστηρικτών, συνεργών και συνωμοτών» του Έπσταϊν έχουν διαγραφεί, παρά τις διαβεβαιώσεις περί διαφάνειας, «προφανώς για να γλιτώσουν την αμηχανία και τη διαπόμπευση». Και πρόσθεσε: «Ακόμη χειρότερα, αποτύχατε σοκαριστικά να διαγράψετε πολλά από τα ονόματα των θυμάτων».

Απαντώντας, η Παμ Μπόντι – στενή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ – υποστήριξε ότι εκατοντάδες δικηγόροι αφιέρωσαν χιλιάδες ώρες για να εξετάσουν εκατομμύρια σελίδες εγγράφων ώστε να τηρηθεί ο νόμος. «Αν διαγράφηκε το όνομα κάποιου άνδρα που δεν έπρεπε, φυσικά και θα το αποκαλύψουμε ξανά. Αν το όνομα κάποιου θύματος δεν διαγράφηκε, ενημερώστε μας και θα το διαγράψουμε», δήλωσε. «Μας δόθηκαν 30 ημέρες για να εξετάσουμε, να διαγράψουμε και να επαναφέρουμε στοιχεία σε εκατομμύρια σελίδες εγγράφων. Το ποσοστό σφάλματος είναι πολύ χαμηλό».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η Μπόντι απέφυγε επανειλημμένα να απαντήσει ευθέως σε ερωτήσεις Δημοκρατικών βουλευτών και αρνήθηκε να στραφεί προς τα θύματα που βρίσκονταν στην αίθουσα για να ζητήσει συγγνώμη προσωπικά, αν και δήλωσε ότι λυπάται για τα δεινά που υπέστησαν.

Ο Αμερικανός βουλευτής Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικανός–Κεντάκι) σηκώνει ένα φύλλο χαρτιού από πίνακα όπου προβάλλεται έγγραφο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), αποκαλύπτοντας εικόνα του επιχειρηματία Λες Γουέξνερ, ενώ απευθύνει ερωτήσεις στη Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 11 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Kent Nishimura

«Εργαλείο εκδίκησης» και πολιτική πίεση

Οι Δημοκρατικοί διεύρυναν την κριτική τους, καταγγέλλοντας και τις διώξεις που έχει κινήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ, όπως του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς. «Έχετε μετατρέψει το Υπουργείο Δικαιοσύνης του λαού σε εργαλείο εκδίκησης του Τραμπ», δήλωσε ο Ράσκιν. «Ο Τραμπ παραγγέλνει διώξεις σαν πίτσα και εσείς τις παραδίδετε κάθε φορά που σας το ζητά».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφος του Έπσταϊν, παραμένει το μοναδικό πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε σχέση με την υπόθεση. Το 2021 κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών και εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Ο Αμερικανός βουλευτής Τόμας Μάσι (Ρεπουμπλικανός–Κεντάκι) κρατά συρραμμένα φύλλα χαρτιού που περιλαμβάνουν έγγραφο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), τμήματα του οποίου έχουν διαγραφεί (με «μαύρισμα»), ενώ υποβάλλει ερωτήσεις στη Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 11 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Kent Nishimura

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια που να συνδέεται με τον Έπσταϊν. Ωστόσο, η πολύμηνη καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων πυροδότησε ερωτήματα και πολιτικές αντιδράσεις. Τελικά, εσωκομματική ανταρσία Ρεπουμπλικανών οδήγησε τον πρόεδρο να υπογράψει τον νόμο που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την έντονη πολιτική πίεση που ασκείται στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί Αμερικανοί – ακόμη και υποστηρικτές του Τραμπ – θεωρούν εδώ και χρόνια ότι υπήρξε συγκάλυψη με στόχο την προστασία πλούσιων και ισχυρών ανδρών του κύκλου του Έπσταϊν.

Νέες συζητήσεις προκάλεσε και μια συνέντευξη του 2019 στο FBI του τότε αρχηγού της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς, Μάικλ Ράιτερ, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία. Σύμφωνα με τον Ράιτερ, το 2006, όταν οι κατηγορίες εις βάρος του Έπσταϊν έγιναν δημόσιες, ο Τραμπ φέρεται να τον είχε καλέσει λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ που τον σταματάτε, όλοι γνώριζαν ότι το έκανε αυτό».

*Με πληροφορίες από: Le Monde, Κεντρική Φωτογραφία: Σε βίντεο που προβλήθηκε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να συνομιλεί με τον Τζέφρι Έπστιν, ενώ η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 11 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Kent Nishimura

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ρωσία: Το memo που προτείνει την επιστροφή στο δολάριο

Ρωσία: Το memo που προτείνει την επιστροφή στο δολάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

inWellness
inTown
Stream magazin
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 12.02.26

Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Τα όνειρα και η ελπίδα «γεννιούνται» στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη υλοποιεί έναν κύκλο βιωματικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων με τίτλο «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα: Δράσεις Πολιτιστικής Συνταγογράφησης στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;
Art 12.02.26

Από τα βιομηχανικά απόβλητα σε παγκόσμιο φαινόμενο: Είναι το γκλίτερ πολιτικό statement;

Υποτιμημένο ως κιτς και επιφανειακό, το γκλίτερ είναι υλικό σύγκρουσης. Από τη βιομηχανική του προέλευση έως την queer κουλτούρα και τη σύγχρονη τέχνη, μετατρέπει τη λάμψη σε πολιτικό εργαλείο ορατότητας και αντίστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy
Επιτέλους 12.02.26

«Κλείδωσε» η ημερομηνία: Οι Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις έτοιμοι να επιστρέψουν στον κόσμο του The Mummy

Μετά από 25 χρόνια, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ και Ρέιτσελ Βάις θα βρεθούν ξανά δίπλα - δίπλα, για την 4η ταινίας του επιτυχημένου franchise The Mummy.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
Eurovision 11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου
Culture Live 11.02.26

Δολοφονίες, μυστήριο και περιθώριο: Ο Κόλιν Φερθ μπαίνει στο σκοτεινό Βερολίνο του μεσοπολέμου

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Λόουντεν θα συνεργαστούν στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+, που θα βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Σύνταξη
Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της
Οffshore στο Λίχτενσταϊν 11.02.26

Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της

Μια εμπιστευτική τραπεζική αναφορά στα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι η περιουσία της Μάξγουελ δεν προήλθε από αυτόν, αλλά από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της, Ρόμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι
Culture Live 11.02.26

Η Amazon MGM λέει πως η πτώση 67% του Melania είναι στην πραγματικότητα θετικό σημάδι

«Ο Τζόνι Γκρίνγουντ και ο Πολ Τόμας Άντερσον ζήτησαν την άμεση αφαίρεση του κομματιού από το ντοκιμαντέρ», ανέφεραν ο σκηνοθέτης και ο συνθέτης για τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ – Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού
Φόρος τιμής στον Κώστα Γαβρά 11.02.26

No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ - Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού

Ένας άνεργος υπάλληλος γραφείου καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο για να επιστρέψει στην αγορά εργασίας με δολοφονίες, σε αυτή την εκπληκτική μαύρη κωμωδία No Other Choice, από τον Park Chan-wook, τον σκηνοθέτη των ταινιών The Handmaiden και Oldboy.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
TV 12.02.26

Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

«Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης

Σύνταξη
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο