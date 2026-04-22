Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Θα λογοδοτήσει τελικά κανείς; Η επόμενη μέρα της υπόθεσης Έπσταϊν
Woman 22 Απριλίου 2026, 19:15

Θα λογοδοτήσει τελικά κανείς; Η επόμενη μέρα της υπόθεσης Έπσταϊν

Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν, μετά την αποχώρηση της Πάμ Μπόντι, πυροδοτούν νέα ερωτήματα για το αν θα υπάρξει τελικά ουσιαστική λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Η υπόθεση Έπσταϊν επιστρέφει στο προσκήνιο – όχι όμως με αποκαλύψεις, αλλά με νέα ερωτήματα. Η αποχώρηση της Πάμ Μπόντι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άνοιξε έναν κύκλο αβεβαιότητας, με επιζώσες και υπέρμαχους της διαφάνειας να βλέπουν τη λογοδοσία να απομακρύνεται ξανά.

Χάος μηνυμάτων μετά την αποχώρηση Μπόντι

Στον απόηχο της απομάκρυνσης της Πάμ Μπόντι, τα σήματα από τις αμερικανικές αρχές είναι αντικρουόμενα. Νομικοί με εμπειρία στην υπόθεση επισημαίνουν ότι κινήσεις, όπως η μη εμφάνισή της σε κλήτευση του Κογκρέσου για τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Την ίδια ώρα, οι πρώτες τοποθετήσεις του διαδόχου της, Τοντ Μπλανς, ερμηνεύονται περισσότερο ως παραδοχή προβλημάτων στη διαχείριση της υπόθεσης, παρά ως σαφές σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει.

«Η επιτροπή εποπτείας πρέπει να κινηθεί δικαστικά, ώστε ένας δικαστής να εξετάσει τα έγγραφα και να αποφασίσει τι πρέπει να δημοσιοποιηθεί»

Επιζώσες των εγκλημάτων του Τζέφρι Έπσταϊν στέκονται παρούσες ενώ η (τότε) υπουργός δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δέχεται ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής για την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 11 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

Η κλήτευση που έμεινε… στα χαρτιά

Η απουσία της Μπόντι από την προγραμματισμένη κατάθεσή της στο Κογκρέσο δεν εξέπληξε κανέναν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, που πλέον τελεί υπό την προσωρινή ηγεσία του Μπλανς, είχε ήδη ενημερώσει την επιτροπή εποπτείας ότι δεν θα εμφανιστεί, καθώς δεν κατέχει πια το αξίωμα της γενικής εισαγγελέως.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, φέρεται να εξετάζει τα επόμενα βήματα, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε επιχειρήσει να αποφευχθεί η κατάθεση της Μπόντι ήδη πριν την απομάκρυνσή της.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο Ρόμπερτ Γκαρσία μίλησε ανοιχτά για αποφυγή της διαδικασίας: «Η Πάμ Μπόντι αγνοεί μια νόμιμη κλήτευση και πρέπει να λογοδοτήσει», τόνισε, προειδοποιώντας με διαδικασίες για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, κύκλοι της επιτροπής υποβαθμίζουν το ζήτημα, κάνοντας λόγο για πολιτική υποκρισία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπρογραμματισμού της κατάθεσης.

Θολό το τοπίο για τα αρχεία Έπσταϊν

Παρά την έντονη δημόσια πίεση για διαφάνεια, η υπόθεση παραμένει εγκλωβισμένη σε πολιτικές ισορροπίες. Οι δηλώσεις του Τοντ Μπλανς προσθέτουν στη σύγχυση: από τη μία δηλώνει ότι το υπουργείο θα στηρίξει περαιτέρω έρευνες και θα δώσει βήμα στα θύματα, από την άλλη εμφανίζεται να υποβαθμίζει προηγούμενες καθυστερήσεις.

Αν και ο νόμος για τη δημοσιοποίηση των φακέλων προέβλεπε ότι όλα τα έγγραφα θα δοθούν στη δημοσιότητα έως τις 19 Δεκεμβρίου, η προθεσμία χάθηκε και παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για το ποια στοιχεία αποκρύπτονται και γιατί.

«Τα μηνύματα του Τοντ Μπλανς είναι αντιφατικά και δημιουργούν την αίσθηση μιας ελεγχόμενης ασάφειας»

Οι νομικοί προειδοποιούν για «παγωμένη» δικαιοσύνη

Ο δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, που έχει εκπροσωπήσει θύματα του Έπσταϊν, τονίζει ότι η εικόνα που διαμορφώνεται είναι προβληματική: «Η λογοδοσία αποδυναμώνεται όταν όσοι βρίσκονται στην εξουσία συγχέουν τον ρόλο τους. Για τα θύματα, αυτό μοιάζει με στασιμότητα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η δικηγόρος δικαιωμάτων των γυναικών Ανν Ολιβάριους επισημαίνει ότι η κλήτευση της Μπόντι δεν παύει να ισχύει: «Οφείλει να εξηγήσει πώς διαχειρίστηκε τα αρχεία και γιατί εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία επιζώντων. Αν δεν το κάνει, οι κυρώσεις είναι αναγκαίες».

Η ίδια εκφράζει αμφιβολίες και για τον διάδοχό της: «Τα μηνύματα του Τοντ Μπλανς είναι αντιφατικά και δημιουργούν την αίσθηση μιας ελεγχόμενης ασάφειας».

Σκιές της πολιτικής πάνω από την υπόθεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν πριν από την καταδίκη του, ωστόσο η σύνδεσή τους συνεχίζει να τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση.

Κατά την προεκλογική περίοδο, είχε δεσμευτεί να δημοσιοποιήσει τα αρχεία, κάτι που ενίσχυσε τις προσδοκίες, ιδιαίτερα σε κύκλους που θεωρούν ότι η υπόθεση αφορά ένα ευρύτερο δίκτυο ισχυρών προσώπων.

Παρόλα αυτά, η στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης άλλαξε πριν την ψήφιση του σχετικού νόμου, ενώ μεταγενέστερο υπόμνημα υποστήριζε ότι δεν υπάρχει «λίστα πελατών» ούτε επαρκή στοιχεία για διώξεις τρίτων.

Το βάρος περνά στο Κογκρέσο

Ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Νίμα Ραχμάνι εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως λέει, η ευθύνη περνά πλέον στο Κογκρέσο.

«Η επιτροπή εποπτείας πρέπει να κινηθεί δικαστικά, ώστε ένας δικαστής να εξετάσει τα έγγραφα και να αποφασίσει τι πρέπει να δημοσιοποιηθεί», σημειώνει.

Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα. Με τα θύματα να ζητούν απαντήσεις και τις αρχές να στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, η δικαιοσύνη δείχνει –για ακόμη μία φορά– να καθυστερεί.

*Με πληροφορίες από: The Guardian

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Οργή - Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;

Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς

Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

«Η Τρελή Στη Σοφίτα» δεν ήταν ποτέ τρελή
«Η Τρελή Στη Σοφίτα» δεν ήταν ποτέ τρελή

Το εμβληματικό φεμινιστικό δοκίμιο «Η Τρελή Στη Σοφίτα» επανεκδίδεται, φωτίζοντας πώς οι γυναίκες συγγραφείς ξαναγράφουν τη θέση τους στη λογοτεχνία

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία

Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση

Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ
LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη

Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

