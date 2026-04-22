Θα λογοδοτήσει τελικά κανείς; Η επόμενη μέρα της υπόθεσης Έπσταϊν

Η υπόθεση Έπσταϊν επιστρέφει στο προσκήνιο – όχι όμως με αποκαλύψεις, αλλά με νέα ερωτήματα. Η αποχώρηση της Πάμ Μπόντι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άνοιξε έναν κύκλο αβεβαιότητας, με επιζώσες και υπέρμαχους της διαφάνειας να βλέπουν τη λογοδοσία να απομακρύνεται ξανά.

Χάος μηνυμάτων μετά την αποχώρηση Μπόντι

Στον απόηχο της απομάκρυνσης της Πάμ Μπόντι, τα σήματα από τις αμερικανικές αρχές είναι αντικρουόμενα. Νομικοί με εμπειρία στην υπόθεση επισημαίνουν ότι κινήσεις, όπως η μη εμφάνισή της σε κλήτευση του Κογκρέσου για τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Την ίδια ώρα, οι πρώτες τοποθετήσεις του διαδόχου της, Τοντ Μπλανς, ερμηνεύονται περισσότερο ως παραδοχή προβλημάτων στη διαχείριση της υπόθεσης, παρά ως σαφές σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει.

«Η επιτροπή εποπτείας πρέπει να κινηθεί δικαστικά, ώστε ένας δικαστής να εξετάσει τα έγγραφα και να αποφασίσει τι πρέπει να δημοσιοποιηθεί»

Η κλήτευση που έμεινε… στα χαρτιά

Η απουσία της Μπόντι από την προγραμματισμένη κατάθεσή της στο Κογκρέσο δεν εξέπληξε κανέναν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, που πλέον τελεί υπό την προσωρινή ηγεσία του Μπλανς, είχε ήδη ενημερώσει την επιτροπή εποπτείας ότι δεν θα εμφανιστεί, καθώς δεν κατέχει πια το αξίωμα της γενικής εισαγγελέως.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, φέρεται να εξετάζει τα επόμενα βήματα, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε επιχειρήσει να αποφευχθεί η κατάθεση της Μπόντι ήδη πριν την απομάκρυνσή της.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο Ρόμπερτ Γκαρσία μίλησε ανοιχτά για αποφυγή της διαδικασίας: «Η Πάμ Μπόντι αγνοεί μια νόμιμη κλήτευση και πρέπει να λογοδοτήσει», τόνισε, προειδοποιώντας με διαδικασίες για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, κύκλοι της επιτροπής υποβαθμίζουν το ζήτημα, κάνοντας λόγο για πολιτική υποκρισία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπρογραμματισμού της κατάθεσης.

Θολό το τοπίο για τα αρχεία Έπσταϊν

Παρά την έντονη δημόσια πίεση για διαφάνεια, η υπόθεση παραμένει εγκλωβισμένη σε πολιτικές ισορροπίες. Οι δηλώσεις του Τοντ Μπλανς προσθέτουν στη σύγχυση: από τη μία δηλώνει ότι το υπουργείο θα στηρίξει περαιτέρω έρευνες και θα δώσει βήμα στα θύματα, από την άλλη εμφανίζεται να υποβαθμίζει προηγούμενες καθυστερήσεις.

Αν και ο νόμος για τη δημοσιοποίηση των φακέλων προέβλεπε ότι όλα τα έγγραφα θα δοθούν στη δημοσιότητα έως τις 19 Δεκεμβρίου, η προθεσμία χάθηκε και παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για το ποια στοιχεία αποκρύπτονται και γιατί.

«Τα μηνύματα του Τοντ Μπλανς είναι αντιφατικά και δημιουργούν την αίσθηση μιας ελεγχόμενης ασάφειας»

Οι νομικοί προειδοποιούν για «παγωμένη» δικαιοσύνη

Ο δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, που έχει εκπροσωπήσει θύματα του Έπσταϊν, τονίζει ότι η εικόνα που διαμορφώνεται είναι προβληματική: «Η λογοδοσία αποδυναμώνεται όταν όσοι βρίσκονται στην εξουσία συγχέουν τον ρόλο τους. Για τα θύματα, αυτό μοιάζει με στασιμότητα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η δικηγόρος δικαιωμάτων των γυναικών Ανν Ολιβάριους επισημαίνει ότι η κλήτευση της Μπόντι δεν παύει να ισχύει: «Οφείλει να εξηγήσει πώς διαχειρίστηκε τα αρχεία και γιατί εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία επιζώντων. Αν δεν το κάνει, οι κυρώσεις είναι αναγκαίες».

Η ίδια εκφράζει αμφιβολίες και για τον διάδοχό της: «Τα μηνύματα του Τοντ Μπλανς είναι αντιφατικά και δημιουργούν την αίσθηση μιας ελεγχόμενης ασάφειας».

Σκιές της πολιτικής πάνω από την υπόθεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν πριν από την καταδίκη του, ωστόσο η σύνδεσή τους συνεχίζει να τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση.

Κατά την προεκλογική περίοδο, είχε δεσμευτεί να δημοσιοποιήσει τα αρχεία, κάτι που ενίσχυσε τις προσδοκίες, ιδιαίτερα σε κύκλους που θεωρούν ότι η υπόθεση αφορά ένα ευρύτερο δίκτυο ισχυρών προσώπων.

Παρόλα αυτά, η στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης άλλαξε πριν την ψήφιση του σχετικού νόμου, ενώ μεταγενέστερο υπόμνημα υποστήριζε ότι δεν υπάρχει «λίστα πελατών» ούτε επαρκή στοιχεία για διώξεις τρίτων.

Το βάρος περνά στο Κογκρέσο

Ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Νίμα Ραχμάνι εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως λέει, η ευθύνη περνά πλέον στο Κογκρέσο.

«Η επιτροπή εποπτείας πρέπει να κινηθεί δικαστικά, ώστε ένας δικαστής να εξετάσει τα έγγραφα και να αποφασίσει τι πρέπει να δημοσιοποιηθεί», σημειώνει.

Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα. Με τα θύματα να ζητούν απαντήσεις και τις αρχές να στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, η δικαιοσύνη δείχνει –για ακόμη μία φορά– να καθυστερεί.

*Με πληροφορίες από: The Guardian