21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21 Απριλίου 2026, 16:30

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είναι τρομακτικό να διδάσκεσαι από ανθρώπους που είχαν δεσμούς με τον Έπσταϊν», δήλωσε μια φοιτήτρια. Η φράση αυτή συμπυκνώνει το κλίμα που επικρατεί σήμερα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, καθώς νέες αποκαλύψεις —βασισμένες σε εκτενή έρευνα των New York Times και σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά έγγραφα— φωτίζουν σε βάθος τις σχέσεις του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν με κορυφαία μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ακόμη και μετά την καταδίκη του.

Από τη φυλακή… ξανά στο Χάρβαρντ

Τον Ιούλιο του 2009, ο Έπσταϊν αποφυλακίστηκε από τη φυλακή της κομητείας Παλμ Μπιτς, αφού εξέτισε 13 μήνες φυλάκισης για αποπλάνηση ανήλικης και εμπλοκή σε κύκλωμα πορνείας. Την ίδια ημέρα, από την πολυτελή παραθαλάσσια έπαυλή του, έστειλε email στον καθηγητή ψυχολογίας Στίβεν Κόσλιν: «σπίτι και ελέυθερος».

Η απάντηση ήταν ενθουσιώδης: «ΓΕΙΑ ΣΟΥ Τζέφρι!!!!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ!».

Το μήνυμα αυτό, που αποκαλύπτεται για πρώτη φορά, δείχνει πόσο γρήγορα ο Έπσταϊν επιδίωξε —και κατάφερε— να επανασυνδεθεί με το Χάρβαρντ, έναν θεσμό που είχε μετατραπεί για εκείνον σε βασικό πυλώνα κύρους, επιρροής και αποκατάστασης της εικόνας του.

Ένα δίκτυο που άντεξε στο σκάνδαλο

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο Έπσταϊν είχε χτίσει μια ιδιότυπη παρουσία στο πανεπιστήμιο. Χάρη στα χρήματά του και στην ικανότητά του να κερδίζει την εμπιστοσύνη ισχυρών προσωπικοτήτων, δεν ήταν απλώς δωρητής, αλλά και ένας αυτοπροβαλλόμενος «ερευνητής».

Η εσωτερική έρευνα του 2020 στο Χάρβαρντ είχε ήδη αναδείξει μέρος αυτών των σχέσεων. Όμως τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι το δίκτυο ήταν πολύ πιο εκτεταμένο — και ότι αρκετοί καθηγητές συνέχισαν να τον αντιμετωπίζουν ως ισότιμο συνομιλητή ακόμη και μετά την καταδίκη του και την απαγόρευση των δωρεών του.

Η έρευνα του πανεπιστημίου είχε επιβάλει κυρώσεις στον μαθηματικό Μάρτιν Νοβάκ κυρίως για τη στενή και παρατεταμένη συνεργασία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν – ακόμη και μετά την καταδίκη του τελευταίου – και οδήγησε στο κλείσιμο του προγράμματος εξελικτικής δυναμικής που εκείνος διηύθυνε και χρηματοδοτούσε ο Έπσταϊν. Ωστόσο, δεν διερεύνησε σε βάθος άλλες κρίσιμες διασυνδέσεις.

Οι «τυφλές γωνίες» της έρευνας

Μεταξύ αυτών, οι δεσμοί με τον οικονομολόγο και πρώην πρόεδρο του πανεπιστημίου Λόρενς (Λάρι) Σάμερς, ο οποίος αναφέρθηκε μόλις μία φορά στην έκθεση.

Επίσης, δεν εξετάστηκαν επαρκώς δωρεές προς μη κερδοσκοπικό οργανισμό της συζύγου του, Ελίζα Νιου.

Κατά την ίδια την έρευνα, αρκετοί πανεπιστημιακοί παραδέχθηκαν ότι είχαν επισκεφθεί τον Έπσταϊν σε κατοικίες του στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα, το Νέο Μεξικό ή τις Παρθένες Νήσους, ότι τον είχαν δει στη φυλακή ή σε καθεστώς ημιελευθερίας, ή ότι είχαν ταξιδέψει με τα ιδιωτικά του αεροσκάφη. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση σημείωνε ότι αυτές οι επαφές «δεν παραβίαζαν τους κανονισμούς».

Ο καθηγητής Νομικής Λόρενς Λέσιγκ κατηγόρησε το πανεπιστήμιο ότι απέφυγε να εμβαθύνει: «Ήθελαν να ελαχιστοποιήσουν την αμηχανία», δήλωσε.

Η στρατηγική των δωρεών και της επιρροής

Η σχέση του Έπσταϊν με το Χάρβαρντ ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν κορυφαία στελέχη του πανεπιστημίου τον προσέγγισαν ως πιθανό δωρητή. Η πρώτη του δωρεά έγινε το 1998 και έως τη σύλληψή του το 2006 είχε προσφέρει 22 δωρεές συνολικού ύψους 8,4 εκατομμυρίων δολαρίων — περισσότερα από όσα είχε δώσει σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο και περίπου δεκαπλάσια από τα ποσά που κατευθύνθηκαν στο MIT.

Δεν απέκτησε ποτέ κτίριο στο όνομά του, αλλά πέτυχε κάτι εξίσου σημαντικό: πρόσβαση στην ελίτ της επιστημονικής κοινότητας.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές, κορυφαίοι επιστήμονες συναντιούνταν μαζί του τακτικά. Ο ίδιος έδειχνε —ή τουλάχιστον προσποιούνταν— έντονο ενδιαφέρον για αντικείμενα όπως η κβαντική πληροφορική, η θεωρία χορδών, η κοσμολογία, η νευροεπιστήμη, η βιοφυσική και τα θεμέλια της ηθικής.

Το 2009 έψαχνε συγγραφέα για να δώσει μορφή στις ιδέες του, φτάνοντας να ζητά συστάσεις ακόμη και από δημοσιογράφους.

Ο ρόλος του Κόσλιν και η «ακαδημαϊκή νομιμοποίηση»

Ο Κόσλιν αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στη νομιμοποίηση του Έπσταϊν στο Χάρβαρντ. Με δωρεά 200.000 δολαρίων, ο Έπσταϊν χρηματοδότησε την έρευνά του και το 2005 απέκτησε επίσημο ρόλο ως επισκέπτης ερευνητής.

Ο καθηγητής τον χαρακτήρισε «μοναδικό συνεργάτη» σε επιστημονική θεωρία, παρά το γεγονός ότι αργότερα παραδέχθηκε πως δεν είχε τα προσόντα για την έρευνα που δήλωνε ότι θα έκανε.

Ο Έπσταϊν έκανε ελάχιστη ουσιαστική δουλειά, αλλά παρ’ όλα αυτά του εγκρίθηκε και δεύτερο έτος.

Σχέσεις με κορυφαίους ακαδημαϊκούς

Τα νέα αρχεία αποκαλύπτουν ότι διατηρούσε επαφές και χρηματοδοτούσε, μεταξύ άλλων, τον ψυχολόγο Χάουαρντ Γκάρντνερ, την ιστορικό επιστήμης Αν Χάρινγκτον και τον φυσικό Άντριου Στρόμινγκερ.

Πολλοί από αυτούς δήλωσαν εκ των υστέρων ότι δεν γνώριζαν το εύρος των εγκλημάτων του. Ο Γκάρντνερ, για παράδειγμα, είπε ότι «σοκαρίστηκε» το 2019 και αναρωτήθηκε γιατί δεν είχε υποψιαστεί κάτι νωρίτερα.

Ο Έπσταϊν διατηρούσε επίσης επαφές με τον γενετιστή Τζορτζ Τσερτς, με τον οποίο φέρεται να εξέταζε τη δημιουργία βιοτεχνολογικής εταιρείας.

Η «πίσω πόρτα» μετά την απαγόρευση

Αν και το Χάρβαρντ απαγόρευσε τις δωρεές του στα τέλη του 2008, εκείνος βρήκε άλλους δρόμους. Μέσω του Hasty Pudding Institute —ενός φοιτητικού οργανισμού— δώρισε τουλάχιστον 375.000 δολάρια από το 2013 έως το 2019, με τη διαμεσολάβηση του επιχειρηματία Άντριου Φάρκας.

Σε αντάλλαγμα, εξασφάλιζε παρουσία σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπου εμφανιζόταν συχνά με μοντέλα και φωτογράφους. Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να παραμείνει ανώνυμος, απάντησε ξεκάθαρα: «Full name» («Με το όνομα και το επίθετό μου»).

Πολυτέλεια, πρόσβαση και επιρροή

Ο Έπσταϊν δεν πρόσφερε μόνο χρήματα. Προσέφερε εμπειρίες. Ο Νοβάκ περιγράφει στο βιβλίο του πώς από μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία για την έρευνά του βρέθηκε σε δείπνο μόνος με τον Έπσταϊν, έπειτα σε πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και τελικά στο ιδιωτικό του νησί.

Το 2003, ο Έπσταϊν εξασφάλισε συμφωνία με τον Σάμερς για τη δημιουργία προγράμματος εξελικτικής δυναμικής στο Χάρβαρντ, χρηματοδοτώντας το με 6,5 εκατομμύρια δολάρια — τη μεγαλύτερη δωρεά του.

Ακόμη και μετά την καταδίκη του, το πανεπιστήμιο συνέχισε να δέχεται χρήματα για ένα διάστημα (736.000 δολάρια μεταξύ 2006 και 2007), ενώ αργότερα επέστρεψε περίπου 200.000 δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η σχέση με τον Σάμερς

Η σχέση με τον Λόρενς Σάμερς αποδεικνύεται μία από τις πιο ανθεκτικές. Ο Έπσταϊν είχε ταξιδέψει μαζί του με ιδιωτικό αεροσκάφος, ενώ εκείνος και η σύζυγός του είχαν επισκεφθεί το ιδιωτικό νησί του το 2005.

Ακόμη και το 2018, ο Σάμερς τον προσκάλεσε στο σπίτι του, ενώ του εκμυστηρευόταν προσωπικά ζητήματα. Ο ίδιος ο Έπσταϊν αυτοχαρακτηριζόταν «καλός wing man».

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Σάμερς παραδέχθηκε ότι ήταν «λανθασμένη απόφαση» να συνεχίσει την επικοινωνία μαζί του.

Η τελευταία προσπάθεια ελέγχου της εικόνας

Μετά από δημοσιεύματα του Miami Herald το 2018 και δικαστική απόφαση το 2019 που αποκάλυπτε παρατυπίες στη συμφωνία του με τις αρχές, ο Έπσταϊν ζήτησε συμβουλές από συνεργάτες του για το πώς να απαντήσει στη «νέα καταιγίδα τοξικής δημοσιότητας».

«Οι κατηγορίες είναι τρελές… αλλά πλέον αποτελούν μέρος της ιστορίας», έγραψε.

Λίγους μήνες αργότερα, κατηγορήθηκε επισήμως για sex trafficking ανηλίκων και τον Αύγουστο του 2019 βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

Νέα έρευνα, παλιές ευθύνες

Σήμερα, το Χάρβαρντ εξετάζει εκ νέου την υπόθεση, με βάση εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν μετά το 2023. Ήδη έχουν υπάρξει συνέπειες: ο Σάμερς έχει αποχωρήσει από ρόλους στο πανεπιστήμιο, ενώ ο Νοβάκ έχει τεθεί σε άδεια.

Ωστόσο, πολλοί φοιτητές και μέλη της κοινότητας θεωρούν ότι η αντίδραση είναι αργή και ελλιπής. Υπάρχουν αιτήματα για μετονομασίες κτιρίων και για βαθύτερη διερεύνηση.

Η υπόθεση, όπως αναδεικνύεται μέσα από τα νέα στοιχεία, δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο — αλλά ένα ευρύτερο σύστημα σχέσεων, επιρροής και σιωπής που του επέτρεψε να παραμείνει κοντά στην κορυφή της ακαδημαϊκής ελίτ ακόμη και μετά την καταδίκη του.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Νέα απειλή Τραμπ: Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είναι η μόνη διέξοδος πριν πέσουν οι βόμβες – Η εκεχειρία δεν θα παραταθεί

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

