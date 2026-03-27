Σκάνδαλο Έπσταϊν: Μαρτυρία «καίει» τον πρόεδρο του Bard College

Μια γυναίκα που είχε επαφή με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν εκτιμά ότι ο πρόεδρος του Bard College της Νέας Υόρκης, Λεόν Μπότσταϊν, ανήκε σε έναν ευρύτερο κύκλο ισχυρών και καταξιωμένων ανδρών, των οποίων η παρουσία δίπλα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή συνέβαλε στο να αποκατασταθεί η εικόνα του.

Η Σβετλάνα Ποζιντάεβα, Ρωσίδα και πρώην μοντέλο που εργαζόταν ως «βοηθός» για τον Έπσταϊν, δήλωσε στον Guardian ότι τον έβλεπε «αρκετά συχνά» μαζί με τον Μπότσταϊν. Μεταξύ αυτών των περιστάσεων ήταν και ένα ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν τον Δεκέμβριο του 2012, στο οποίο, όπως επιβεβαίωσε, ταξίδεψε και η ίδια με την ίδια πτήση.

Η ίδια εκτιμά ότι η εικόνα του Μπότσταϊν ως «εκλεπτυσμένου διανοούμενου» βοήθησε στο να «νομιμοποιηθεί» ο Έπσταϊν στα μάτια άλλων.

«Ποια είμαι εγώ να τον αμφισβητήσω;»

Η Ποζιντάεβα είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά στοιχεία της κακοποίησής της ανώνυμα σε άρθρο της Wall Street Journal το 2023. Εκεί υποστήριζε ότι ο Έπσταϊν είχε τον έλεγχο της μετανάστευσής της, των οικονομικών της και της στέγασής της, ενώ — όπως συμβαίνει συχνά σε υποθέσεις trafficking — την πίεζε να του γνωρίζει άλλες γυναίκες.

Για περίπου μία δεκαετία, ήταν μία από τις γυναίκες που, σύμφωνα με τη WSJ, ο Έπσταϊν εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά, παρουσιάζοντάς τες ως «βοηθούς».

Όπως είπε στον Guardian: «Όταν συναντάς τέτοιους ανθρώπους, σκέφτεσαι: ποια είμαι εγώ να αμφισβητήσω τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη συμπεριφορά του, όταν άνθρωποι αυτού του επιπέδου του δίνουν το χέρι;».

Παρότι τον Λεόν Μπότσταϊν τον θυμάται να της φέρεται με σεβασμό, περιγράφει ότι οι δύο άνδρες «τα πήγαιναν αρκετά καλά». Ο Έπσταϊν, όπως λέει, τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, θεωρώντας τον άνθρωπο με πολλές γνώσεις, που μπορούσε να αναφέρει «παράξενα, τυχαία ιστορικά στοιχεία» και να δίνει την εντύπωση ενός εκλεπτυσμένου διανοούμενου.

Η συναναστροφή με « ισχυρά και καταξιωμένα πρόσωπα» — ανθρώπους όπως ο Μπότσταϊν και ακόμη περισσότερο πρόσωπα με το κύρος του Μπιλ Γκέιτς — έκανε τον Έπσταϊν να φαίνεται «όχι τόσο κακός».

Η ανεξάρτητη έρευνα

Οι σχέσεις του Μπότσταϊν με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για sex trafficking, εξετάζονται πλέον από τη νομική εταιρεία WilmerHale.

Το Bard ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι ανέθεσε στην εταιρεία ανεξάρτητη έρευνα για το πλήρες εύρος των επικοινωνιών του Μπότσταϊν με τον Έπσταϊν, πιθανές οικονομικές συνδέσεις και «κάθε σχετικό ζήτημα που θα βοηθήσει στην πλήρη κατανόηση της υπόθεσης».

Η υπόθεση έχει ανοίξει και ευρύτερη συζήτηση για την πάνω από 50 χρόνια παρουσία του Μπότσταϊν στην ηγεσία του Bard: από παλαιότερα σχόλιά του για τη σεξουαλική πολιτική στην εκπαίδευση και τις απόψεις του για τα κορίτσια και τις γυναίκες — ακόμη και για τον ρόλο της εμμήνου ρύσεως στην ανάπτυξή τους — μέχρι τον τρόπο που το πανεπιστήμιο έχει χειριστεί καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Σε δήλωση, η διευθύντρια επικοινωνίας του Bard, Τζένιφερ Στρόντλ, ανέφερε ότι ο ίδιος στηρίζει πλήρως την έρευνα και δεν θα σχολιάσει περαιτέρω, σύμφωνα με τον Guardian. Πρόσθεσε ότι «είναι οδυνηρό να σκέφτεται κανείς πως οι επαφές του για σκοπούς συγκέντρωσης δωρεών τον έφεραν άθελά του σε επαφή με θύματα», τονίζοντας ότι «δεν είχε δει τίποτα ανάρμοστο ούτε γνώριζε τα εγκλήματα».

View this post on Instagram A post shared by The Wall Street Journal (@wsj)

Το ταξίδι στο Little St James και οι αντιφάσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ταξίδι του 2012 στο ιδιωτικό νησί Little St James.

Εκπρόσωπος του Bard ανέφερε ότι ο Μπότσταϊν ταξίδεψε μαζί με τον δισεκατομμυριούχο Λέον Μπλακ και την οικογένειά του για ένα σύντομο ταξίδι συγκέντρωσης δωρεών, ενώ οι Μπλακ φέρονται να φιλοξένησαν δείπνο στο σκάφος τους με καλεσμένους τον Μπότσταϊν και τον Έπσταϊν.

Emails που περιλαμβάνονται στα αρχεία του Έπσταϊν αποτυπώνουν λεπτομέρειες του ταξιδιού: αν ο Μπότσταϊν θα ταξίδευε μόνος στο «νησί του Τζέφρι», ποιοι θα βρίσκονταν εκεί, αλλά και πώς θα μετακινούνταν από το σκάφος του Μπλακ στο σπίτι του Έπσταϊν («με βάρκα», απαντά συνεργάτης του).

Σε μία από τις ανταλλαγές γίνεται αναφορά σε «άλλο φίλο του Τζέφρι» — που, όπως επιβεβαίωσε η Ποζιντάεβα, ήταν η ίδια, αν και το όνομά της έχει διαγραφεί.

Ο εκπρόσωπος του Μπότσταϊν είχε δηλώσει παλαιότερα ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αρρώστησε με σοβαρή γρίπη, απομονώθηκε μετά το δείπνο και έμεινε σε bungalow. Ωστόσο, η Ποζιντάεβα λέει ότι δεν θυμάται κάτι τέτοιο. Αν είχε συμβεί, σημειώνει, θα είχε απομονωθεί και η ίδια, καθώς ο Έπσταϊν ήταν «παρανοϊκός» με τις ασθένειες.

Αμφιβολίες εγείρουν και άλλα emails. Σε μήνυμα πριν την αναχώρηση, άγνωστο πρόσωπο γράφει ότι είδαν μαζί την ταινία «Casablanca» και περιγράφει τον Μπότσταϊν ως «πολύ ευγενικό» και «εξαιρετικό άνθρωπο». Την επόμενη ημέρα, ο ίδιος ο Μπότσταϊν ευχαριστεί τον Έπσταϊν γράφοντας: «Πέρασα πολύ καλά. Το μέρος είναι εξαιρετικό», χωρίς καμία αναφορά σε ασθένεια.

Άλλο σημείο τριβής: ο εκπρόσωπός του είχε δηλώσει στους New York Times ότι έμεινε σε bungalow, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί αν αυτό βρισκόταν στο νησί του Έπσταϊν.

Ρωσία, Smolny και χρηματοδότηση

Emails δείχνουν ότι το 2014 ο Έπσταϊν επικοινώνησε με τον Μπότσταϊν ζητώντας βοήθεια για να επισκεφθεί η Ποζιντάεβα το Smolny, ένα ρωσικό πανεπιστήμιο με πρόγραμμα συνεργασίας με το Bard.

Ο Μπότσταϊν απάντησε δίνοντας ονόματα τεσσάρων καθηγητών και αργότερα σημείωσε ότι οποιαδήποτε χρηματοδότηση θα έπρεπε να περάσει μέσω του Bard «για λόγους ασφάλειας και προστασίας από τη διαφθορά».

Σε μεταγενέστερο email, η Ποζιντάεβα εμφανίζεται να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς πρέπει να αξιολογήσει ή να χρηματοδοτήσει και ρωτά αν πρέπει να παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος «ιδιώτη επενδυτή». «Ναι», απαντά ο Έπσταϊν.

Δεν είναι σαφές αν τελικά υπήρξε χρηματοδότηση, πώς οργανώθηκε ή ποιος ήταν ο σκοπός της. Το 2021, η ρωσική κυβέρνηση χαρακτήρισε το Bard «ανεπιθύμητο», τερματίζοντας ουσιαστικά το πρόγραμμα συνεργασίας.

Συναντήσεις με την οικογένεια

Emails δείχνουν — και η ίδια επιβεβαιώνει — ότι το 2015 ο Μπότσταϊν συναντήθηκε στη Ρωσία με τους γονείς της, καθώς και με τους γονείς άλλης γυναίκας, μετά από συναυλία στη Μόσχα. Η πρόσκληση έγινε μέσω συνεργάτη του Έπσταϊν.

Μετά την επιστροφή του, ο Μπότσταϊν έστειλε μήνυμα: «Γύρισα από τη Ρωσία. Συνάντησα τους γονείς. Είσαι στη Νέα Υόρκη αυτή ή την επόμενη εβδομάδα, Λέον».

Η Ποζιντάεβα σημειώνει ότι η συνάντηση αυτή δημιούργησε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των γονιών της προς τον Έπσταϊν, καθώς τον έβλεπαν ως εργοδότη της και δεν υπήρχε ευρεία δημοσιότητα για την προηγούμενη καταδίκη του.

Η ταυτότητα και η πίεση

Η Ποζιντάεβα — που πλέον έχει αλλάξει όνομα — δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να έχει περαιτέρω επαφή με τα μέσα, μετά από αυξημένο ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες. Η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε αρχικά λόγω λαθών στις αποσιωπήσεις εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε πρόσφατη δήλωσή της στη WSJ ανέφερε ότι για χρόνια ένιωθε ντροπή επειδή ήταν ενήλικη όταν γνώρισε τον Έπσταϊν και θεωρούσε ότι έφταιγε η ίδια.

«Δεν είχα κανέναν έλεγχο»

Περιγράφοντας την εμπειρία της, λέει ότι από μια εξωστρεφή και θαρραλέα γυναίκα κατέληξε σωματικά και ψυχολογικά εξαντλημένη.

«Κάποια στιγμή ήμουν κάτω από 55 κιλά και είμαι 1,80. Υπάρχουν φωτογραφίες που φαίνομαι τρομακτική. Με ζύγιζε, με ρωτούσε πόσο ζυγίζω, ενώ δεν ήμουν πια μοντέλο. Υποτίθεται ότι ήμουν βοηθός», είπε.

Και κατέληξε: «Νόμιζα ότι δεν συμβαίνει τίποτα λάθος… Ποια είμαι εγώ να τον αμφισβητήσω, όταν άνθρωποι υψηλού επιπέδου τον συναντούν και δειπνούν μαζί του;».

Όπως περιγράφει, δεν είχε καμία αυτονομία — ούτε καν σε οικονομικές κινήσεις που της ζητούσε να κάνει μέσω ιδρύματος με το οποίο σχετιζόταν. «Δεν είχα κανέναν έλεγχο. Ό,τι έλεγε, ήταν δεδομένο ‘ναι’», είπε.