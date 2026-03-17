«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

«Είμαι εξαντλημένη. Δεν έχω κοιμηθεί ή φάει σωστά εδώ και εβδομάδες» λέει η Σβετλάνα Ποζιντάεβα που πρέπει να πει τη δική της ιστορία για τη σχέση της με τον παιδοβιαστή και εγκληματίας Τζέφρι Έπσταϊν. Οφείλει στον εαυτό της να καθαρίσει το όνομα της.

Μετά από τις τιτάνιες αποκαλύψεις, ανάμεσα σε αυτές και το όνομα της, η Ρωσίδα, πρώην μοντέλο, Σβετλάνα Ποζιντάεβα αποφασίζει να μιλήσει με τη δική της φωνή για τα χρόνια της αιχμαλωσίας της στο δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν, μετά το ολέθριο λάθος των αμερικανικών αρχών να εκθέσουν το όνομά της.

Στη συνέντευξή της στη WSJ η Ποζιντάεβα μιλάει για την ωμή ψυχολογική βίας και τον οικονομικό ελέγχου που υπέστη, καθώς προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω της το βάρος της ντροπής και των λανθασμένων εντυπώσεων.

Η Σβετλάνα Ποζιντάεβα δεν επέλεξε τη δημοσιότητα. Η δημοσιότητα την εντόπισε ξανά όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξέχασε να αφαιρέσει το όνομά της από τα επίσημα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν.

«Προτιμώ να πω αυτή την εξευτελιστική ιστορία η ίδια και να τελειώνω μια και καλή, ώστε να μπορέσω επιτέλους να είμαι ελεύθερη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας την απόφασή της να μιλήσει δημόσια.

Η μαρτυρία της Ποζιντάεβα ρίχνει φως σε ένα σύστημα που θυμίζει πυραμίδα, όπου ο Έπσταϊν πίεζε τα θύματά του να στρατολογήσουν άλλες γυναίκες

Ένα από τα πιο επώδυνα σημεία της μαρτυρίας της είναι η εσωτερική σύγκρουση για το γεγονός ότι δεν ήταν ανήλικη όταν γνώρισε τον θύτη της.

«Ήταν δύσκολο για μένα γιατί για πολλά χρόνια ένιωθα τόσο ντροπιασμένη που δεν ήμουν ανήλικη όταν τον συνάντησα. Ήμουν στις αρχές των 20 μου», παραδέχεται η Ποζιντάεβα. Αυτή η διαφορά ηλικίας τη στοίχειωνε, οδηγώντας την σε μια διαρκή αυτοενοχοποίηση.

«Συνέχεια σκεφτόμουν ότι έφταιγα εγώ που έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση» λέει υπερασπιζόμενη πως ο Έπσταϊν εκμεταλλευόταν την ωριμότητα των θυμάτων του ως προπέτασμα καπνού για τις πράξεις του.

Πίσω από τις λαμπερές φωτογραφίες και τα χαμόγελα στις κοινωνικές εκδηλώσεις, η πραγματικότητα της Ποζιντάεβα ήταν σκοτεινή.

«Έπρεπε να φαίνομαι χαρούμενη, να συνεχίσω να χαμογελάω, ενώ ιδιωτικά πάλευα με διαταραχές πρόσληψης τροφής, κατάθλιψη και αϋπνία», αποκαλύπτει η ίδια.

Η πίεση που δεχόταν για να στρατολογεί άλλες γυναίκες παραμένει το πιο δύσκολο κομμάτι της μνήμης της. «Αισθάνομαι ντροπή και σκέφτομαι εκείνες τις άλλες γυναίκες όλη την ώρα. Αυτό είναι το πιο σκληρό μέρος όλων αυτών – ήμουν υπερβολικά απορροφημένη από τη δική μου κακοποίηση για να δω πέρα από αυτή».

«Προτιμώ να πω αυτή την εξευτελιστική ιστορία η ίδια και να τελειώνω μια και καλή, ώστε να μπορέσω επιτέλους να είμαι ελεύθερη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο»

Μετά από μια δεκαετία σιωπής και φόβου, η Ποζιντάεβα δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει το παρελθόν της με το κεφάλι ψηλά.

«Ήμουν υπό τον εκφοβισμό και τον έλεγχο του Τζέφρι Έπσταϊν για περισσότερα από 10 χρόνια», τονίζει με έμφαση, προσθέτοντας πως είναι πλέον καιρός να αλλάξει η στάση της. «Πρέπει να μάθω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου τώρα. Τελείωσα με το να δέχομαι εκφοβισμό από οποιονδήποτε».

Αν και η φωνή της παλεύει να είναι και η φωνή πολλών ενήλικων θυμάτων που συχνά παραβλέπονται, θυμίζοντας πως η κακοποίηση δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια όταν ο θύτης κατέχει τα μέσα της απόλυτης χειραγώγησης, η εξομολόγηση της δεν μπορεί να δικαιολογήσει τίποτα.

Στην εκτενή και αποκαλυπτική συνέντευξη, η Ποζιντάεβα περιγράφει τον εξευτελισμό και την ψυχολογική παγίδευση που βίωσε από το 2008 έως το 2019, καταρρίπτοντας τον μύθο της συναίνεσης και εξηγώντας πώς ένας θύτης μπορεί να ελέγξει πλήρως τη ζωή ενός θύματος μπλεγμένου στον ιστό του.

«Αισθάνομαι ντροπή και σκέφτομαι εκείνες τις άλλες γυναίκες όλη την ώρα. Ήμουν υπερβολικά απορροφημένη από τη δική μου κακοποίηση για να δω πέρα από αυτή»

Για χρόνια, η Σβετλάνα Ποζιντάεβα προσπαθούσε να χτίσει μια νέα ζωή μακριά από τη σκιά του Τζέφρι Έπσταϊν, έχοντας αλλάξει ακόμη και το όνομά της. Ωστόσο, η πρόσφατη δημοσιοποίηση των Epstein Files από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου το όνομά της παρέμεινε κατά λάθος ακάλυπτο σε ορισμένα σημεία, την έφερε ξανά στο επίκεντρο μιας ανεπιθύμητης προβολής.

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για τα χρόνια της αιχμαλωσίας της.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ποζιντάεβα ήταν η αντιμετώπιση της κοινής γνώμης, καθώς δεν ήταν ανήλικη όταν γνώρισε τον Έπσταϊν.

Όπως εξηγεί η ίδια, ο Έπσταϊν προσέγγιζε μοντέλα στην αρχή της δεκαετίας των 20 τους, υποσχόμενος επαγγελματικές ευκαιρίες σε κορυφαία brands, όπως η Victoria’s Secret.

«Ήμουν υπό τον εκφοβισμό και τον έλεγχο του Τζέφρι Έπσταϊν για περισσότερα από 10 χρόνια. Πρέπει να μάθω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου τώρα. Τελείωσα με τις απειλές από οποιονδήποτε»

Μόλις εισέρχονταν στον κύκλο του, ο Έπσταϊν «έδενε» τα κορίτσια στο άρμα του δανείζοντας τους χρήματα, ελέγχοντας τις βίζες παραμονής, ασκώντας συστηματική ψυχολογική βία για να τις κρατά δέσμιες.

Νομικοί εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων (human trafficking) με ενήλικες, ο εξαναγκασμός μέσω απάτης και χρέους καθιστά την έννοια της «συναίνεσης» ανύπαρκτη.

Η μαρτυρία της Ποζιντάεβα ρίχνει φως σε ένα σύστημα που θυμίζει πυραμίδα, όπου ο Έπσταϊν πίεζε τα θύματά του να στρατολογήσουν άλλες γυναίκες.

Η ίδια παραδέχεται με συντριβή ότι μεσολάβησε για την προσέγγιση άλλων μοντέλων, μια πράξη που, όπως εξηγούν ειδικοί ψυχολόγοι, αποτελεί συχνά αμυντικό μηχανισμό των θυμάτων για να αποφύγουν τα ίδια τις σεξουαλικές επιθέσεις.

Η πίεση για συνεχή χαμόγελα και η επίδειξη μιας πλασματικής ευτυχίας στα κοινωνικά δίκτυα ήταν μέρος της στρατηγικής του Έπσταϊν για να διατηρεί την κάλυψή του.

“I’d rather tell this embarrassing story myself and get it over with once and for all so I can finally be free and close this chapter.” A former Russian model and Epstein “assistant” explains how she and other adult victims spent years entrapped by him. https://t.co/73kHfeL85Y pic.twitter.com/Z1Q9abFdFI — The Wall Street Journal (@WSJ) March 17, 2026

Λόγω των σπουδών της στο φημισμένο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας και των επαφών του Έπσταϊν με Ρώσους αξιωματούχους, η Ποζιντάεβα βρέθηκε στο στόχαστρο κατηγοριών για κατασκοπεία. «Είμαι έτοιμη να κάνω τεστ σε πολύγραφο [σσ. ανιχνευτής ψεύδους] για να αποδείξω την αλήθεια» λέει.

Η οικογένειά της είναι στο πλευρό της. Όλοι αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση, αποδίδοντας τις κατηγορίες στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

«Οι άνθρωποι βλέπουν μερικά email και νομίζουν ότι καταλαβαίνουν τι συνέβη», είπε η Ποζιντάεβα. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε λάθη, και ακόμα και όταν τα διορθώνει, εμείς μένουμε να ζήσουμε με τις συνέπειες».

Η απόφασή της να μιλήσει για να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο είναι μετέωρη όσο η Λάνα (πλέον) Ποζιντάεβα παλεύει για να αντιμετωπιστεί όχι συνεργός αλλά ως θύμα σε μια εντυπωσιακά μελετημένη πλεκτάνη δύναμης, εξουσίας, κακοποίησης, συγκάλυψης και ολέθρου.

Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να συγκλονίζει, να σοκάρει και να προβληματίζει για τις ανίερες συμμαχίες μιας ελίτ που μοιαζει να μένει στο απυρόβλητο, το σίριαλ συνεχίζεται, το έγκλημα επίσης.