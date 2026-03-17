magazin
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
Fizz 17 Μαρτίου 2026, 23:30

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Είμαι εξαντλημένη. Δεν έχω κοιμηθεί ή φάει σωστά εδώ και εβδομάδες» λέει η Σβετλάνα Ποζιντάεβα που πρέπει να πει τη δική της ιστορία για τη σχέση της με τον παιδοβιαστή και εγκληματίας Τζέφρι Έπσταϊν. Οφείλει στον εαυτό της να καθαρίσει το όνομα της.

Μετά από τις τιτάνιες αποκαλύψεις, ανάμεσα σε αυτές και το όνομα της, η Ρωσίδα, πρώην μοντέλο, Σβετλάνα Ποζιντάεβα αποφασίζει να μιλήσει με τη δική της φωνή για τα χρόνια της αιχμαλωσίας της στο δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν, μετά το ολέθριο λάθος των αμερικανικών αρχών να εκθέσουν το όνομά της.

Στη συνέντευξή της στη WSJ η Ποζιντάεβα μιλάει για την ωμή ψυχολογική βίας και τον οικονομικό ελέγχου που υπέστη, καθώς προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω της το βάρος της ντροπής και των λανθασμένων εντυπώσεων.

Η Σβετλάνα Ποζιντάεβα δεν επέλεξε τη δημοσιότητα. Η δημοσιότητα την εντόπισε ξανά όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξέχασε να αφαιρέσει το όνομά της από τα επίσημα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν.

«Προτιμώ να πω αυτή την εξευτελιστική ιστορία η ίδια και να τελειώνω μια και καλή, ώστε να μπορέσω επιτέλους να είμαι ελεύθερη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας την απόφασή της να μιλήσει δημόσια.

Η μαρτυρία της Ποζιντάεβα ρίχνει φως σε ένα σύστημα που θυμίζει πυραμίδα, όπου ο Έπσταϊν πίεζε τα θύματά του να στρατολογήσουν άλλες γυναίκες

Ένα από τα πιο επώδυνα σημεία της μαρτυρίας της είναι η εσωτερική σύγκρουση για το γεγονός ότι δεν ήταν ανήλικη όταν γνώρισε τον θύτη της.

«Ήταν δύσκολο για μένα γιατί για πολλά χρόνια ένιωθα τόσο ντροπιασμένη που δεν ήμουν ανήλικη όταν τον συνάντησα. Ήμουν στις αρχές των 20 μου», παραδέχεται η Ποζιντάεβα. Αυτή η διαφορά ηλικίας τη στοίχειωνε, οδηγώντας την σε μια διαρκή αυτοενοχοποίηση.

«Συνέχεια σκεφτόμουν ότι έφταιγα εγώ που έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση» λέει υπερασπιζόμενη πως ο Έπσταϊν εκμεταλλευόταν την ωριμότητα των θυμάτων του ως προπέτασμα καπνού για τις πράξεις του.

Πίσω από τις λαμπερές φωτογραφίες και τα χαμόγελα στις κοινωνικές εκδηλώσεις, η πραγματικότητα της Ποζιντάεβα ήταν σκοτεινή.

«Έπρεπε να φαίνομαι χαρούμενη, να συνεχίσω να χαμογελάω, ενώ ιδιωτικά πάλευα με διαταραχές πρόσληψης τροφής, κατάθλιψη και αϋπνία», αποκαλύπτει η ίδια.

Η πίεση που δεχόταν για να στρατολογεί άλλες γυναίκες παραμένει το πιο δύσκολο κομμάτι της μνήμης της. «Αισθάνομαι ντροπή και σκέφτομαι εκείνες τις άλλες γυναίκες όλη την ώρα. Αυτό είναι το πιο σκληρό μέρος όλων αυτών – ήμουν υπερβολικά απορροφημένη από τη δική μου κακοποίηση για να δω πέρα από αυτή».

Μετά από μια δεκαετία σιωπής και φόβου, η Ποζιντάεβα δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει το παρελθόν της με το κεφάλι ψηλά.

«Ήμουν υπό τον εκφοβισμό και τον έλεγχο του Τζέφρι Έπσταϊν για περισσότερα από 10 χρόνια», τονίζει με έμφαση, προσθέτοντας πως είναι πλέον καιρός να αλλάξει η στάση της. «Πρέπει να μάθω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου τώρα. Τελείωσα με το να δέχομαι εκφοβισμό από οποιονδήποτε».

Αν και η φωνή της παλεύει να είναι και η φωνή πολλών ενήλικων θυμάτων που συχνά παραβλέπονται, θυμίζοντας πως η κακοποίηση δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια όταν ο θύτης κατέχει τα μέσα της απόλυτης χειραγώγησης, η εξομολόγηση της δεν μπορεί να δικαιολογήσει τίποτα.

Στην εκτενή και αποκαλυπτική συνέντευξη, η Ποζιντάεβα περιγράφει τον εξευτελισμό και την ψυχολογική παγίδευση που βίωσε από το 2008 έως το 2019, καταρρίπτοντας τον μύθο της συναίνεσης και εξηγώντας πώς ένας θύτης μπορεί να ελέγξει πλήρως τη ζωή ενός θύματος μπλεγμένου στον ιστό του.

Για χρόνια, η Σβετλάνα Ποζιντάεβα προσπαθούσε να χτίσει μια νέα ζωή μακριά από τη σκιά του Τζέφρι Έπσταϊν, έχοντας αλλάξει ακόμη και το όνομά της. Ωστόσο, η πρόσφατη δημοσιοποίηση των Epstein Files από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου το όνομά της παρέμεινε κατά λάθος ακάλυπτο σε ορισμένα σημεία, την έφερε ξανά στο επίκεντρο μιας ανεπιθύμητης προβολής.

Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για τα χρόνια της αιχμαλωσίας της.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ποζιντάεβα ήταν η αντιμετώπιση της κοινής γνώμης, καθώς δεν ήταν ανήλικη όταν γνώρισε τον Έπσταϊν.

Όπως εξηγεί η ίδια, ο Έπσταϊν προσέγγιζε μοντέλα στην αρχή της δεκαετίας των 20 τους, υποσχόμενος επαγγελματικές ευκαιρίες σε κορυφαία brands, όπως η Victoria’s Secret.

«Ήμουν υπό τον εκφοβισμό και τον έλεγχο του Τζέφρι Έπσταϊν για περισσότερα από 10 χρόνια. Πρέπει να μάθω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου τώρα. Τελείωσα με τις απειλές από οποιονδήποτε»

YouTube thumbnail

Μόλις εισέρχονταν στον κύκλο του, ο Έπσταϊν «έδενε» τα κορίτσια στο άρμα του δανείζοντας τους χρήματα, ελέγχοντας τις βίζες παραμονής, ασκώντας συστηματική ψυχολογική βία για να τις κρατά δέσμιες.

Νομικοί εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων (human trafficking) με ενήλικες, ο εξαναγκασμός μέσω απάτης και χρέους καθιστά την έννοια της «συναίνεσης» ανύπαρκτη.

Η μαρτυρία της Ποζιντάεβα ρίχνει φως σε ένα σύστημα που θυμίζει πυραμίδα, όπου ο Έπσταϊν πίεζε τα θύματά του να στρατολογήσουν άλλες γυναίκες.

Η ίδια παραδέχεται με συντριβή ότι μεσολάβησε για την προσέγγιση άλλων μοντέλων, μια πράξη που, όπως εξηγούν ειδικοί ψυχολόγοι, αποτελεί συχνά αμυντικό μηχανισμό των θυμάτων για να αποφύγουν τα ίδια τις σεξουαλικές επιθέσεις.

Η πίεση για συνεχή χαμόγελα και η επίδειξη μιας πλασματικής ευτυχίας στα κοινωνικά δίκτυα ήταν μέρος της στρατηγικής του Έπσταϊν για να διατηρεί την κάλυψή του.

Λόγω των σπουδών της στο φημισμένο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας και των επαφών του Έπσταϊν με Ρώσους αξιωματούχους, η Ποζιντάεβα βρέθηκε στο στόχαστρο κατηγοριών για κατασκοπεία. «Είμαι έτοιμη να κάνω τεστ σε πολύγραφο [σσ. ανιχνευτής ψεύδους] για να αποδείξω την αλήθεια» λέει.

Η οικογένειά της είναι στο πλευρό της. Όλοι αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση, αποδίδοντας τις κατηγορίες στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

«Οι άνθρωποι βλέπουν μερικά email και νομίζουν ότι καταλαβαίνουν τι συνέβη», είπε η Ποζιντάεβα. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε λάθη, και ακόμα και όταν τα διορθώνει, εμείς μένουμε να ζήσουμε με τις συνέπειες».

Η απόφασή της να μιλήσει για να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο είναι μετέωρη όσο η Λάνα (πλέον) Ποζιντάεβα παλεύει για να αντιμετωπιστεί όχι συνεργός αλλά ως θύμα σε μια εντυπωσιακά μελετημένη πλεκτάνη δύναμης, εξουσίας, κακοποίησης, συγκάλυψης και ολέθρου.

Η υπόθεση Έπσταϊν συνεχίζει να συγκλονίζει, να σοκάρει και να προβληματίζει για τις ανίερες συμμαχίες μιας ελίτ που μοιαζει να μένει στο απυρόβλητο, το σίριαλ συνεχίζεται, το έγκλημα επίσης.

Headlines:
Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν: Οι Φρουροί επιβεβαιώνουν τη δολοφονία Σολεϊμανί

inWellness
inTown
Stream magazin
Ευτυχώς 17.03.26

Μπορούμε να κοιμηθούμε ήρεμοι: Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Money 17.03.26

Ήταν σκ@τά: Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη «συνέχεια» του Ένα Ψάρι που το Έλεγαν Γουάντα

Λογικό; 16.03.26

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Καρτέλ ελίτ 16.03.26

Υπέροχοι επτά: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα - Από τη Χρυσή Εποχή του 19ου αιώνα στη δυστοπική Σίλικον Βάλεϊ του 21ου

Go Fun 15.03.26

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόσμος 17.03.26

Η Ρωσία διαβιβάζει δορυφορικές φωτογραφίες, τακτικές και τεχνολογία drone στο Ιράν

Ελλάδα 17.03.26

Ψυχρή εισβολή πρόσκαιρα, τα επόμενα 24ωρα - Έρχονται «κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία»

Μπάσκετ 17.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ

Ευτυχώς 17.03.26

Μπορούμε να κοιμηθούμε ήρεμοι: Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ελλάδα 17.03.26

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού

Δράση 16913 17.03.26

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Κόσμος 17.03.26

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Champions League 17.03.26

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

Champions League 17.03.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

Champions League 17.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

Ελλάδα 17.03.26

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε

Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Κόσμος 17.03.26

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ

Βραζιλία 17.03.26

Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
Απόρρητο