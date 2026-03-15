Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 22:34

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Καθώς παρακολουθούμε το συνεχιζόμενο κύμα αποκαλύψεων από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν να κατακλύζει την πολιτική και την κοινωνική ζωή, γκρεμίζοντας βασιλείς, διάσημους διανοούμενους, ισχυρούς επιχειρηματίες και άλλες ελίτ από τα υψηλά τους βάθρα, ένα κρίσιμο και επίμονο ερώτημα αναδύεται διαρκώς: γιατί τόσοι πολλοί από τους πλέον πλούσιους, επιτυχημένους και ισχυρούς ανθρώπους του πλανήτη επέλεξαν να εμπλακούν στα δίχτυα του;

Και μάλιστα, γιατί το έπραξαν ή συνέχισαν να διατηρούν στενούς δεσμούς μαζί του, ακόμα και αφότου είχε ήδη καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα; Η απάντηση, όπως καταδεικνύουν ερευνητές της κοινωνικής δυναμικής και τονίζει η ανάλυση της καθηγήτριας και συγγραφέως Kate Pickett στο Social Europe, δεν περιορίζεται σε ατομικές ηθικές αστοχίες ή παρεκκλίσεις.

Αντιθέτως, αντανακλά μια πολύ βαθύτερη συστημική κρίση. Πρόκειται για τα οφθαλμοφανή συμπτώματα μιας πολιτικής οικονομίας η οποία επιβραβεύει συστηματικά την απόσπαση πλούτου εις βάρος της πραγματικής δημιουργίας και συγκεντρώνει την εξουσία σε ολοένα και λιγότερα, ανεξέλεγκτα χέρια.

Η σαγήνη που ασκούσε ο Έπσταϊν δεν πήγαζε απλώς από την προσωπικότητά του, αλλά από τον κλειστό, ημι-μυστικό κόσμο που είχε χτίσει περίτεχνα γύρω του. Εκείνοι που κατείχαν ήδη τεράστια εξουσία και πλούτο, προφανώς επιθυμούσαν ακόμη περισσότερα, αλλά και την επιβεβαίωση της απόλυτης κυριαρχίας τους.

Ήθελαν διακαώς να αποτελούν μέρος αυτού του αποκλειστικού, λαμπερού σύμπαντος, το οποίο ήταν γεμάτο με ιδιωτικά νησιά, πολυτελή αρχοντικά σε παγκόσμιες μητροπόλεις, υπερσύγχρονα ιδιωτικά τζετ και θρυλικά, πανάκριβα πάρτι. Το δέλεαρ ήταν τόσο ισχυρό που παρέσυρε ακόμα και τα πιο απροσδόκητα πρόσωπα, ανθρώπους των γραμμάτων και των επιστημών.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι έγραψε κάποτε σε email προς τον Έπσταϊν ότι «φαντασιώνεται το νησί στην Καραϊβική».

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ανάγλυφα πώς η γοητεία του απρόσιτου, της απόλυτης πολυτέλειας και της ένταξης στον «εσωτερικό κύκλο» της παγκόσμιας ελίτ μπορεί να θολώσει την κρίση ακόμα και των πιο οξυδερκών και κριτικών μυαλών, δημιουργώντας ένα τοξικό περιβάλλον όπου η ηθική τίθεται επικίνδυνα σε δεύτερη μοίρα.

Θα ήταν απολύτως επιπόλαιο και ιστορικά μυωπικό να ερμηνεύσουμε αυτά τα σκάνδαλα απλώς ως ατυχείς αστοχίες κρίσης από μερικά «κακά μήλα» στο καλάθι της εξουσίας. Στην πραγματικότητα, αποτελούν τα αναμενόμενα και απολύτως προβλέψιμα συμπτώματα μιας κοινωνίας όπου η ακραία ανισότητα έχει φτάσει σε οριακό, διαλυτικό σημείο.

Όταν το οικονομικό και κοινωνικό χάσμα μεταξύ των υπερπλουσίων και της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών διευρύνεται ανεξέλεγκτα, δημιουργούνται παράλληλοι κόσμοι με εντελώς διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας.

Αυτή ακριβώς η ασύμμετρη κατανομή δύναμης εξηγεί και την προκλητική ανοχή των θεσμών απέναντι σε τέτοια νοσηρά φαινόμενα, αφού οι ίδιες οι ελίτ είναι εκείνες που τελικά διαμορφώνουν, επηρεάζουν ή και παρακάμπτουν εντελώς τους νόμους.

Σε αυτήν τη στρατόσφαιρα του πλούτου, οι ηθικοί φραγμοί χαλαρώνουν σταδιακά και η αίσθηση του ακλόνητου και του ανέγγιχτου κυριαρχεί απόλυτα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ανησυχητικά ψυχολογικά φαινόμενα που αναδεικνύονται μέσα από τη μελέτη του κόσμου του Έπσταϊν είναι η αποκαλούμενη «απειλή κοινωνικής αξιολόγησης» (social evaluative threat).

Σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από βαθιές και δομικές ανισότητες, το άγχος για την κοινωνική θέση, το κύρος και την αποδοχή δεν αφορά μόνο τα μεσαία ή τα κατώτερα στρώματα που παλεύουν για την επιβίωσή τους, αλλά μαστίζει, παραδόξως, ακόμη και τους αφάνταστα πλούσιους.

Το άγχος αυτό, η μόνιμη ανασφάλεια για τη διατήρηση του status, τους ωθεί σε μια διαρκή, σχεδόν ψυχαναγκαστική προσπάθεια «αυτο-ενίσχυσης». Επιβάλλεται, δηλαδή, να επιδεικνύουν τη φερόμενη αξία τους μέσω της εμφανούς και προκλητικής κατανάλωσης, καθώς και της συνεπούς εγγύτητάς τους στα κέντρα εξουσίας.

Ο κόσμος που πρόσφερε απλόχερα ο Έπσταϊν ήταν η απόλυτη, απτή ενσάρκωση αυτής της κατανάλωσης κύρους. Για τις ελίτ που περιφέρονταν πρόθυμα στην τροχιά του, τα ιδιωτικά τζετ, οι επαύλεις και τα νησιά δεν ήταν απλώς πολυτέλειες, ούτε μόνο μέσα αναψυχής.

Ήταν ξεκάθαροι, επιβεβαιωτικοί δείκτες μιας «ταυτότητας πρώτης θέσης», ενός αποκλειστικού και ερμητικά κλειστού κλαμπ που υποτίθεται ότι τους προστάτευε και τους απομόνωνε πλήρως από τη σκληρή, «δεύτερης κατηγορίας» πραγματικότητα, την οποία υπομένει καθημερινά ο υπόλοιπος κόσμος.

Η άνοδος τέτοιων κυκλωμάτων συνδέεται οργανικά με τη φύση του σύγχρονου καπιταλισμού και την κυρίαρχη λογική της «εξόρυξης» πλούτου έναντι της παραγωγής.

Αντί να επενδύουν την ενέργεια, τους αμύθητους πόρους και τις πολύτιμες διασυνδέσεις τους στη δημιουργία επιχειρήσεων, υποδομών ή καινοτομιών που εξυπηρετούν το κοινό καλό και παράγουν πραγματική αξία για το κοινωνικό σύνολο, πάρα πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας έχουν μετατραπεί σε αυθεντίες της χειραγώγησης.

Εκμεταλλεύονται το κοινωνικό, νομικό και πολιτικό περιβάλλον με μοναδικό σκοπό να αυξήσουν τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία, αναζητώντας προσοδοθηρία και ευνοϊκές ρυθμίσεις, χωρίς να επιστρέφουν τίποτα στην κοινωνία.

Αυτός ο μηχανισμός είναι ουσιαστικά ο ανθεκτικός ιστός που γεννά, συντηρεί και βαθαίνει την ανισότητα, αποτελώντας το ακλόνητο θεμέλιο της ευρύτερης κοινωνικής μας δυσλειτουργίας.

Σε αυτό το δίκτυο, άτομα σαν τον Έπσταϊν λειτουργούσαν ως κομβικοί διευκολυντές, οι οποίοι εξασφάλιζαν τη ροή του χρήματος, της επιρροής και των διασυνδέσεων, διατηρώντας το status quo άθικτο.

Συμπερασματικά, η όλη υπόθεση δεν πρέπει να διαβαστεί απλώς ως ένα σκανδαλοθηρικό χρονικό, αλλά ως μια σκληρή υπενθύμιση ότι η ατιμωρησία και η συστημική διαφθορά γεννιούνται μέσα σε δομές που επιτρέπουν στον ακραίο πλούτο να αγοράζει τη σιωπή, να στρεβλώνει την αλήθεια και να λειτουργεί υπεράνω του νόμου.

Το να τιμωρηθούν τα άτομα που συμμετείχαν στις παράνομες δραστηριότητες είναι επιτακτικό, όμως η πραγματική, μακροπρόθεσμη λύση απαιτεί να αντιμετωπιστεί η ρίζα του κακού. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη δραστική μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, καθώς και για την αποδόμηση της οικονομίας της απόσπασης.

Μόνον εξαλείφοντας τη θεμελιώδη συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι συστήματα εκμετάλλευσης δεν θα βρουν ποτέ ξανά πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν.

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε 500 συλλήψεις

Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε 500 συλλήψεις

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Σύνταξη
Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σύνταξη
Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

Σύνταξη
ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Αρχοντία Κάτσουρα
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Κάντε ανακωχή!» 15.03.26

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Σύνταξη
Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Κόσμος 15.03.26

Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Το δώρο του... Εγκέλαδου 15.03.26

Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Γεώργιος Μαζιάς
Το Ισραήλ έπληξε 200 στόχους στο Ιράν – Επικοινωνία Τραμπ και Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 15.03.26 Upd: 22:20

ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν, «πάνω από 3.000 οι νεκροί», λέει ΜΚΟ με έδρα την Αμερική - Τουλάχιστον 850 οι νεκροί στον Λίβανο από πλήγματα των IDF - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει ποτέ εκεχειρία από τον Τραμπ

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σε παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Αρχοντία Κάτσουρα
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύνταξη
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

Σύνταξη
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σύνταξη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

