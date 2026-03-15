Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Καθώς παρακολουθούμε το συνεχιζόμενο κύμα αποκαλύψεων από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν να κατακλύζει την πολιτική και την κοινωνική ζωή, γκρεμίζοντας βασιλείς, διάσημους διανοούμενους, ισχυρούς επιχειρηματίες και άλλες ελίτ από τα υψηλά τους βάθρα, ένα κρίσιμο και επίμονο ερώτημα αναδύεται διαρκώς: γιατί τόσοι πολλοί από τους πλέον πλούσιους, επιτυχημένους και ισχυρούς ανθρώπους του πλανήτη επέλεξαν να εμπλακούν στα δίχτυα του;

Και μάλιστα, γιατί το έπραξαν ή συνέχισαν να διατηρούν στενούς δεσμούς μαζί του, ακόμα και αφότου είχε ήδη καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα; Η απάντηση, όπως καταδεικνύουν ερευνητές της κοινωνικής δυναμικής και τονίζει η ανάλυση της καθηγήτριας και συγγραφέως Kate Pickett στο Social Europe, δεν περιορίζεται σε ατομικές ηθικές αστοχίες ή παρεκκλίσεις.

Αντιθέτως, αντανακλά μια πολύ βαθύτερη συστημική κρίση. Πρόκειται για τα οφθαλμοφανή συμπτώματα μιας πολιτικής οικονομίας η οποία επιβραβεύει συστηματικά την απόσπαση πλούτου εις βάρος της πραγματικής δημιουργίας και συγκεντρώνει την εξουσία σε ολοένα και λιγότερα, ανεξέλεγκτα χέρια.

Η σαγήνη που ασκούσε ο Έπσταϊν δεν πήγαζε απλώς από την προσωπικότητά του, αλλά από τον κλειστό, ημι-μυστικό κόσμο που είχε χτίσει περίτεχνα γύρω του. Εκείνοι που κατείχαν ήδη τεράστια εξουσία και πλούτο, προφανώς επιθυμούσαν ακόμη περισσότερα, αλλά και την επιβεβαίωση της απόλυτης κυριαρχίας τους.

Ήθελαν διακαώς να αποτελούν μέρος αυτού του αποκλειστικού, λαμπερού σύμπαντος, το οποίο ήταν γεμάτο με ιδιωτικά νησιά, πολυτελή αρχοντικά σε παγκόσμιες μητροπόλεις, υπερσύγχρονα ιδιωτικά τζετ και θρυλικά, πανάκριβα πάρτι. Το δέλεαρ ήταν τόσο ισχυρό που παρέσυρε ακόμα και τα πιο απροσδόκητα πρόσωπα, ανθρώπους των γραμμάτων και των επιστημών.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι έγραψε κάποτε σε email προς τον Έπσταϊν ότι «φαντασιώνεται το νησί στην Καραϊβική».

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ανάγλυφα πώς η γοητεία του απρόσιτου, της απόλυτης πολυτέλειας και της ένταξης στον «εσωτερικό κύκλο» της παγκόσμιας ελίτ μπορεί να θολώσει την κρίση ακόμα και των πιο οξυδερκών και κριτικών μυαλών, δημιουργώντας ένα τοξικό περιβάλλον όπου η ηθική τίθεται επικίνδυνα σε δεύτερη μοίρα.

Θα ήταν απολύτως επιπόλαιο και ιστορικά μυωπικό να ερμηνεύσουμε αυτά τα σκάνδαλα απλώς ως ατυχείς αστοχίες κρίσης από μερικά «κακά μήλα» στο καλάθι της εξουσίας. Στην πραγματικότητα, αποτελούν τα αναμενόμενα και απολύτως προβλέψιμα συμπτώματα μιας κοινωνίας όπου η ακραία ανισότητα έχει φτάσει σε οριακό, διαλυτικό σημείο.

Όταν το οικονομικό και κοινωνικό χάσμα μεταξύ των υπερπλουσίων και της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών διευρύνεται ανεξέλεγκτα, δημιουργούνται παράλληλοι κόσμοι με εντελώς διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας.

Αυτή ακριβώς η ασύμμετρη κατανομή δύναμης εξηγεί και την προκλητική ανοχή των θεσμών απέναντι σε τέτοια νοσηρά φαινόμενα, αφού οι ίδιες οι ελίτ είναι εκείνες που τελικά διαμορφώνουν, επηρεάζουν ή και παρακάμπτουν εντελώς τους νόμους.

Σε αυτήν τη στρατόσφαιρα του πλούτου, οι ηθικοί φραγμοί χαλαρώνουν σταδιακά και η αίσθηση του ακλόνητου και του ανέγγιχτου κυριαρχεί απόλυτα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ανησυχητικά ψυχολογικά φαινόμενα που αναδεικνύονται μέσα από τη μελέτη του κόσμου του Έπσταϊν είναι η αποκαλούμενη «απειλή κοινωνικής αξιολόγησης» (social evaluative threat).

Σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από βαθιές και δομικές ανισότητες, το άγχος για την κοινωνική θέση, το κύρος και την αποδοχή δεν αφορά μόνο τα μεσαία ή τα κατώτερα στρώματα που παλεύουν για την επιβίωσή τους, αλλά μαστίζει, παραδόξως, ακόμη και τους αφάνταστα πλούσιους.

Το άγχος αυτό, η μόνιμη ανασφάλεια για τη διατήρηση του status, τους ωθεί σε μια διαρκή, σχεδόν ψυχαναγκαστική προσπάθεια «αυτο-ενίσχυσης». Επιβάλλεται, δηλαδή, να επιδεικνύουν τη φερόμενη αξία τους μέσω της εμφανούς και προκλητικής κατανάλωσης, καθώς και της συνεπούς εγγύτητάς τους στα κέντρα εξουσίας.

Ο κόσμος που πρόσφερε απλόχερα ο Έπσταϊν ήταν η απόλυτη, απτή ενσάρκωση αυτής της κατανάλωσης κύρους. Για τις ελίτ που περιφέρονταν πρόθυμα στην τροχιά του, τα ιδιωτικά τζετ, οι επαύλεις και τα νησιά δεν ήταν απλώς πολυτέλειες, ούτε μόνο μέσα αναψυχής.

Ήταν ξεκάθαροι, επιβεβαιωτικοί δείκτες μιας «ταυτότητας πρώτης θέσης», ενός αποκλειστικού και ερμητικά κλειστού κλαμπ που υποτίθεται ότι τους προστάτευε και τους απομόνωνε πλήρως από τη σκληρή, «δεύτερης κατηγορίας» πραγματικότητα, την οποία υπομένει καθημερινά ο υπόλοιπος κόσμος.

Η άνοδος τέτοιων κυκλωμάτων συνδέεται οργανικά με τη φύση του σύγχρονου καπιταλισμού και την κυρίαρχη λογική της «εξόρυξης» πλούτου έναντι της παραγωγής.

Αντί να επενδύουν την ενέργεια, τους αμύθητους πόρους και τις πολύτιμες διασυνδέσεις τους στη δημιουργία επιχειρήσεων, υποδομών ή καινοτομιών που εξυπηρετούν το κοινό καλό και παράγουν πραγματική αξία για το κοινωνικό σύνολο, πάρα πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας έχουν μετατραπεί σε αυθεντίες της χειραγώγησης.

Εκμεταλλεύονται το κοινωνικό, νομικό και πολιτικό περιβάλλον με μοναδικό σκοπό να αυξήσουν τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία, αναζητώντας προσοδοθηρία και ευνοϊκές ρυθμίσεις, χωρίς να επιστρέφουν τίποτα στην κοινωνία.

Αυτός ο μηχανισμός είναι ουσιαστικά ο ανθεκτικός ιστός που γεννά, συντηρεί και βαθαίνει την ανισότητα, αποτελώντας το ακλόνητο θεμέλιο της ευρύτερης κοινωνικής μας δυσλειτουργίας.

Σε αυτό το δίκτυο, άτομα σαν τον Έπσταϊν λειτουργούσαν ως κομβικοί διευκολυντές, οι οποίοι εξασφάλιζαν τη ροή του χρήματος, της επιρροής και των διασυνδέσεων, διατηρώντας το status quo άθικτο.

Συμπερασματικά, η όλη υπόθεση δεν πρέπει να διαβαστεί απλώς ως ένα σκανδαλοθηρικό χρονικό, αλλά ως μια σκληρή υπενθύμιση ότι η ατιμωρησία και η συστημική διαφθορά γεννιούνται μέσα σε δομές που επιτρέπουν στον ακραίο πλούτο να αγοράζει τη σιωπή, να στρεβλώνει την αλήθεια και να λειτουργεί υπεράνω του νόμου.

Το να τιμωρηθούν τα άτομα που συμμετείχαν στις παράνομες δραστηριότητες είναι επιτακτικό, όμως η πραγματική, μακροπρόθεσμη λύση απαιτεί να αντιμετωπιστεί η ρίζα του κακού. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη δραστική μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, καθώς και για την αποδόμηση της οικονομίας της απόσπασης.

Μόνον εξαλείφοντας τη θεμελιώδη συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι συστήματα εκμετάλλευσης δεν θα βρουν ποτέ ξανά πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν.