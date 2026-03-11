Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Μετά την καταστροφική πτώση της καριέρας της πέρυσι, η θρυλική δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποφάσισε να αποκαλύψει μερικές σπαρταριστές λεπτομέρειες για τη 12χρονη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν σε ένα άρθρο του περιοδικού New York αυτή την εβδομάδα, περιγράφοντας λεπτομερώς την αμοιβαία συμπάθεια που ανέπτυξαν η ίδια και ο παιδόφιλος χρηματιστής, καθώς εκείνος αναζητούσε πρόσβαση στη βιομηχανία του θεάματος και εκείνη απολάμβανε τα οφέλη του τεράστιου πλούτου του.

Έδαφος στους ελίτ κύκλους

Η 78χρονη Σίγκαλ είδε την τεσσαρακονταετή καριέρα της, κατά την οποία συνεργάστηκε με τα κορυφαία στούντιο και τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ για την προώθηση των ταινιών τους και τη δημιουργία συνθηκών για τα Όσκαρ, να καταστρέφεται εν μία νυκτί όταν κατονομάστηκε ως μία από τις «κοινωνικές εγγυήτριες» που βοήθησαν τον Έπσταϊν να κερδίσει έδαφος στους ελίτ κύκλους του κινηματογράφου όταν βγήκε από τη φυλακή της Φλόριντα στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Τι κέρδιζε

Τους τελευταίους μήνες, εκατοντάδες email μεταξύ του Έπσταϊν και της Σίγκαλ έχουν δημοσιοποιηθεί σποραδικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από μια ψηφοφορία της Βουλής που ανάγκασε την αποκάλυψή τους.

Τα email αποκαλύπτουν τη ζεστή και τρυφερή γλώσσα που χρησιμοποιούσαν και σκιαγραφούν μια σαφή εικόνα της σχέσης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους.

Μιλώντας στη Νέα Υόρκη μετά την έκρηξη της είδησης-βόμβας, η Σίγκαλ αποκάλυψε ακόμη περισσότερα για τον αποθανόντα χρηματιστή και τις σχέσεις της μαζί του, και εξήγησε περισσότερα για το τι κέρδισε από τη σχέση που τώρα της κοστίζει τα πάντα.

Ο Έπσταϊν τη χειραγωγούσε από την αρχή

Ενώ ο Έπσταϊν είχε συνειδητοποιήσει τον ρόλο της Σίγκαλ στο Χόλιγουντ, τις ιδιαίτερες ικανότητές της και το θρυλικό «χρυσό Rolodex» (επιτραπέζιο ευρετήριο) με τα στοιχεία επικοινωνίας περισσότερων από 30.000 διασημοτήτων, εκείνη δεν γνώριζε τίποτα για αυτόν -ούτε για τον πλούτο που είχε στη διάθεσή του και για το πόσα θα ξόδευε για να έχει πρόσβαση στους πελάτες της και στον κοινωνικό της κόσμο.

«Άρχισε να αναφέρει όλα αυτά τα άτομα που γνωρίζαμε και οι δύο, κοινούς φίλους. Έκανε σαφές ότι είχε πολλά σπίτια και ένα τζετ και ότι ήταν παίκτης και ότι θα έπρεπε να τον βάλω στη λίστα μου»

Ένα ρολόι Cartier ως δώρο

Έτσι, της έστειλε ένα ρολόι Cartier ως δώρο και μετά την πήρε τηλέφωνο. Από την πρώτη στιγμή, της μίλησε σαν να ήταν παλιοί φίλοι. Ο Έπσταϊν ανέφερε ακόμη και το ευαίσθητο θέμα ότι δεν είχε παντρευτεί ποτέ.

«Άρχισε να αναφέρει όλα αυτά τα άτομα που γνωρίζαμε και οι δύο, κοινούς φίλους. Έκανε σαφές ότι είχε πολλά σπίτια και ένα τζετ και ότι ήταν παίκτης και ότι θα έπρεπε να τον βάλω στη λίστα μου».

Συγκέντρωνε πληροφορίες

«Έχεις παντρευτεί ποτέ;» την ρώτησε, όπως είπε η ίδια η Σίγκαλ στο New York.

«Κατάλαβα αμέσως», είπε στο περιοδικό, «ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για να τις χρησιμοποιήσει εναντίον μου. Κατάλαβα αμέσως ότι αυτό έκανε. Ο γάμος ήταν ένα θέμα στο οποίο ήμουν πολύ ευαίσθητη. Ήθελε να ανακαλύψει κάποια αδυναμία στη συμπεριφορά μου ή στη ζωή μου. Υπήρχε μια αίσθηση κινδύνου. Ήταν σαν προειδοποιητικός κώδωνας».

Η Σίγκαλ υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματά του -αλλά γνώριζε

Όταν η δημοσιογράφος έμαθε για την έκταση των σεξουαλικών εγκλημάτων του Έπσταϊν από την εφημερίδα New York Times το 2017, έκανε δηλώσεις θέλοντας να αποδείξει ότι δεν είχε καμία γνώση για τα εγκλήματά του, ούτε δέχτηκε χρήματα από τον εξόχως πλούσιο χρηματιστή.

Δεδομένου ότι η ποινή του το 2008 φαινόταν τόσο επιεικής -είχε εκτίσει μόνο 13 μήνες σε ιδιωτική πτέρυγα της φυλακής του Palm Beach County- ο φίλος της μέσω email πρέπει να είχε στοχοποιηθεί, έτσι είπε στον εαυτό της.

Αλλά αυτή η άποψη άλλαξε με μια νέα δήλωση λίγες μέρες αργότερα, στην οποία «αναγνώριζε ότι είχε δεχτεί χρήματα από τον Έπσταϊν για ταξίδια, αλλά είπε ότι αυτή η συμφωνία είχε λήξει το 2010».

Τα email αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία, σύμφωνα με την οποία οι δύο παρέμειναν σε τακτική επαφή από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2019. Και έλαβε χρήματα με ανταλλάγματα και μέχρι τρεις μήνες πριν από τη σύλληψη του παιδόφιλου χρηματιστή

Η σχέση τους ήταν απόμακρη αλλά «πλατωνικά στοργική»

Τα email αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία, σύμφωνα με την οποία οι δύο παρέμειναν σε τακτική επαφή από τον Απρίλιο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2019. Και έλαβε χρήματα με ανταλλάγματα και μέχρι τρεις μήνες πριν από τη σύλληψη του παιδόφιλου χρηματιστή με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση.

Σε κάποιο σημείο, καθώς η δεκαετής και πλέον αμοιβαία σχέση τους εξασφάλιζε στον Έπσταϊν την πρόσβαση στο Χόλιγουντ που επιθυμούσε και στη Σίγκαλ τη χρηματοδότηση που χρειαζόταν για να συμβαδίσει με τις διασημότητες που κυνηγούσε, ο Έπσταϊν έγραψε στη Σίγκαλ ένα email στο οποίο τη φλέρταρε αλλά και όχι: «Χρειάζομαι εξαιρετικά γονίδια. Έξυπνη, όμορφη, αστεία -αν ήσουν πενήντα χρόνια νεότερη, ουπς, σαράντα».

Ήξερε ακριβώς ποια ήμουν

Το New York θεωρεί ότι η σχέση τους έγινε τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική, αμοιβαία επωφελής για δύο ισχυρούς παίκτες: Εκείνη είχε έναν «ισχυρό και σταθερό άντρα, έναν προμηθευτή, που την προστάτευε από τους εχθρούς της» στη ζωή της.

Εκείνος, από την πλευρά του, είχε «την αγάπη μιας γυναίκας κατάλληλης ηλικίας (στην πραγματικότητα μεγαλύτερης από αυτόν), μια πιο αληθινή επικοινωνία από ό,τι μπορούσε να αγοράσει, μια αξιοπρεπή ζωή».

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν… δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη “ερωτευμένος”», είπε η Σίγκαλ στο περιοδικό. «Ο Τζέφρι Έπσταϊν ήξερε ακριβώς ποια ήμουν».

Ο Έπσταϊν προσπάθησε να γίνει φίλος με τον Γούντι Άλεν μέσω ενός δείπνου

Ενώ ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε τη Σίγκαλ για να έχει πρόσβαση σε πρεμιέρες, πάρτι και εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκονταν μερικοί από τους κορυφαίους κινηματογραφιστές του Χόλιγουντ, της ζήτησε να τον βοηθήσει να συμπληρώσει τη λίστα των καλεσμένων για ένα δείπνο που ήθελε να οργανώσει για τον πρίγκιπα Άντριου.

Ο Γούντι Άλεν θεωρήθηκε ο ιδανικός καλεσμένος -μαζί με τη σύντροφό του, Σουν-Γι Πρέβιν- ίσως λόγω των κατηγοριών που του απήγγειλε η πρώην σύντροφός του, Μία Φάροου, η οποία επιμένει ότι κακοποίησε σεξουαλικά την υιοθετημένη κόρη τους, Ντίλαν Φάροου, όταν αυτή ήταν παιδί.

Όλα για τη βασίλισσα

Η Σίγκαλ αφιέρωσε σημαντικό χρόνο στην προετοιμασία του δείπνου για τον Έπσταϊν, ανησυχώντας για τη λίστα των καλεσμένων και το ποιος θα καθόταν δίπλα σε ποιον. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδίασαν και οργάνωσαν το δείπνο είναι εμφανής στα email.

Τώρα, ισχυρίζεται στη New York ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο εργάστηκε σε κάτι τόσο κατάπτυστο όσο ένα πάρτι για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν για να δώσει ένα αντίγραφο της ταινίας «Ο Λόγος του Βασιλιά» στη Βασίλισσα Ελισάβετ, μέσω του Πρίγκιπα Άντριου.

Λέει ότι αυτό έγινε για λογαριασμό του Χάρβεϊ Γουέινστιν, ο οποίος, σύμφωνα με το New York, μισούσε τον Έπσταϊν, με την ελπίδα ότι ο πρίγκιπας θα μπορούσε να πείσει τη βασίλισσα να γράψει μια κριτική για να προωθήσει την ταινία που τελικά κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Χρόνια αργότερα, η Σίγκαλ ακόμα δεν καταλαβαίνει

Η Σίγκαλ, εκ των υστέρων, βλέπει πόσο τρομερή ιδέα ήταν όλα αυτά. «Έβαλα σε κίνδυνο τη σχέση μου με όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους -δεν ήξεραν ποιος ήταν.

Όλη η παράνομη, ανήθικη συμπεριφορά του Τζέφρι ήταν στο Παλμ Μπιτς, και πήγε φυλακή στο Παλμ Μπιτς, και οι New York Times δεν έγραψε ποτέ για αυτόν». (Σημείωση: Έγραψαν).

Το να γίνεις παρίας δεν μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικό. Αυτό το γνώριζε καλά η Σίγκαλ, αφού η καριέρα και τα προς το ζην εξαρτώνταν από κάποιον που βρισκόταν σε κρίση ή σε διαζύγιο ή σε χαμένη δικαστική διαμάχη στο Χόλιγουντ και κουβαλούσε αυτό το αίσθημα του παρία.

Η Σίγκαλ διακινούσε κουτσομπολιά όλη της τη ζωή, αλλά σήμερα λέει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί θα μπορούσε να την αποφεύγουν λόγω της φιλίας της με τον Έπσταϊν και της επαγγελματικής της σχέσης μαζί του.

Χειρότερα πράγματα

«Πριν από επτά χρόνια, με κατατρόπωσαν στην πρώτη σελίδα της New York Times, μαζί με τον Μπιλ Κλίντον και τον δικηγόρο Άλαν Ντέρσοβιτς» είπε στο New York. «Με κατατρόπωσαν στο Vanity Fair. Κανένα στούντιο δεν ήθελε να συνεργαστεί ξανά μαζί μου. Κανείς δεν με άφηνε να μπω στις προβολές τους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride.

»Έπρεπε να αγοράσω ένα πάσο 5.000 δολαρίων για να πάω να δω μια ταινία. Κανείς δεν μου μιλούσε -περνούσαν από την άλλη πλευρά του δρόμου για να με αποφύγουν.

»Γιατί η Πέγκι Σίγκαλ, που είναι 78 ετών, που δεν έκανε τίποτα άλλο στη ζωή της παρά να εργάζεται ως ανύπαντρη γυναίκα και να πετυχαίνει, πρέπει να υποφέρει τόσο πολύ για αυτή την ιστορία, όταν αρχηγοί κρατών, μέλη βασιλικών οικογενειών και πρόεδροι έχουν κάνει πολύ χειρότερα πράγματα από εμένα;» αναρωτιέται η Σίγκαλ ενώ γνωρίζει την απάντηση.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com