magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Σημαντική εξέλιξη:
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Πήγα για ύπνο» – Ο Μπιλ Κλίντον μιλάει για τη φωτογραφία με το τζακούζι των αρχείων Έπσταϊν που έγινε viral
Fizz 03 Μαρτίου 2026, 11:20

«Πήγα για ύπνο» – Ο Μπιλ Κλίντον μιλάει για τη φωτογραφία με το τζακούζι των αρχείων Έπσταϊν που έγινε viral

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, μίλησε πρώτη φορά για τη φωτογραφία που έγινε viral από τα αρχεία του Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Ο Μπιλ Κλίντον μίλησε πρώτη φορά για μια από τις πιο viral φωτογραφίες που προέκυψαν από τα αρχεία του Έπσταϊν, στην οποία εμφανίζεται σε ένα τζακούζι με ένα άγνωστο πρόσωπο.

Κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Τσάπακουα της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο 79χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, στην οποία εμφανίζεται να χαλαρώνει σε ένα τζακούζι με μια γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας έχει καλυφθεί με ένα μαύρο τετράγωνο.

«Έτσι έκανα»

«Δεν νομίζω ότι κατάλαβα ποτέ ότι τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία» είπε ο Κλίντον κατά τη διάρκεια της τετράμισι ωρών κατάθεσης, δηλώνοντας ότι ήταν «σχεδόν σίγουρος» ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε σε ένα ξενοδοχείο στο Μπρουνέι, κατά την τελευταία στάση της ασιατικής περιοδείας του για την πρωτοβουλία του κατά του AIDS.

Ο πρώην πρόεδρος είπε ότι είχε συναντήσει και γνωρίσει τον σουλτάνο και πρωθυπουργό του Μπρουνέι, Χασανάλ Μπολκιάχ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Οβάλ Γραφείο.

Όταν έμαθε ότι ο Κλίντον θα επισκεπτόταν τη χώρα, είπε ότι ο σουλτάνος ήθελε να βοηθήσει στην πρωτοβουλία του πρώην προέδρου για το AIDS. Ο Κλίντον είπε ότι ο Μπολκιάχ ήθελε να μείνει σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο και του είπε να χρησιμοποιήσει την πισίνα.

«Έτσι έκανα», είπε ο Κλίντον. «Και μετά βγήκα και πήγα για ύπνο εξαντλημένος».

Ο Κλίντον είπε στην επιτροπή κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ότι κολύμπησε στην πισίνα και στο τζακούζι για λίγο πριν πάει για ύπνο και είπε ότι δεν ήξερε ποιος φωτογραφήθηκε μαζί του στο νερό, αλλά θυμόταν ότι υπήρχε και ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας στο δωμάτιο

YouTube thumbnail

Μια 18χρονη κι ένας πράκτορας

Μια άλλη φωτογραφία στην πιο πρόσφατη δημοσίευση αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης έδειχνε τον Κλίντον να κολυμπά στην πισίνα με τον Έπσταϊν και τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Κλίντον είπε στην επιτροπή κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ότι κολύμπησε στην πισίνα και στο τζακούζι για λίγο πριν πάει για ύπνο και είπε ότι δεν ήξερε ποιος φωτογραφήθηκε μαζί του στο νερό, αλλά θυμόταν ότι υπήρχε και ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας στο δωμάτιο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι η γυναίκα στη φωτογραφία δεν ήταν κάτω των 18 ετών και ότι δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της.

Η πρόσφατη δημοσίευση φωτογραφιών και εγγράφων έγινε σύμφωνα με τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν, ο οποίος απαιτούσε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει και να καταστήσει προς διερεύνηση όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση για τη σεξουαλική διακίνηση του Έπσταϊν. Μεταξύ των φωτογραφιών υπάρχουν εικόνες του Μπιλ Κλίντον που ποζάρει με διάφορους διασημότητες, όπως ο Μικ Τζάγκερ, η Νταϊάνα Ρος και ο Μάικλ Τζάκσον. Ο Τζάγκερ και η Ρος δεν έχουν κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

«Ποτέ δεν τον αφορούσε»

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον παρέπεμψε το People σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X από τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Κλίντον, Άνχελ Ουρένα. Το ποστ, με τίτλο «Δήλωση από εμένα», ανέφερε: «Ο Λευκός Οίκος δεν έκρυβε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο και μόνο για να τα δημοσιεύσει αργά την Παρασκευή για να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Πρόκειται για την προστασία τους από ό,τι θα ακολουθήσει ή από ό,τι θα προσπαθήσουν να κρύψουν για πάντα.

»Μπορούν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον», συνεχίζει η δήλωση. «Ποτέ δεν τον αφορούσε και ποτέ δεν θα τον αφορά. Ακόμη και η Σούζι Γουάιλς είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λάθος για τον Μπιλ Κλίντον».

Η δήλωση συνεχίζει: «Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων εδώ. Η πρώτη ομάδα δεν ήξερε τίποτα και έκοψε τις σχέσεις της με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις της μαζί του μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη. Ούτε η καθυστέρηση της δεύτερης ομάδας δεν θα αλλάξει αυτό το γεγονός. Όλοι, ειδικά οι υποστηρικτές του MAGA, περιμένουν απαντήσεις, όχι αποδιοπομπαίους τράγους».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μικ Τζάγκερ και η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνές του σχετικά με τον αποθανόντα χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ/Δελτίο τύπου μέσω REUTERS

«Πρόσθετο υλικό»

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι η υπηρεσία δεν θα ήταν σε θέση να δημοσιεύσει τα αρχεία Έπσταϊν στο σύνολό τους, λέγοντας ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την επεξεργασία των εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν.

«Σήμερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε υλικό που σχετίζεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων», έγραψε ο Μπλανς σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X στις 19 Δεκεμβρίου. «Πρόσθετο υλικό θα παραχθεί καθώς συνεχίζεται η εξέταση, σύμφωνα με το νόμο και με την προστασία των θυμάτων».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνές του σχετικά με τον αποθανόντα χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ/Δελτίο τύπου μέσω REUTERS

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο sell off – Κλυδωνίζονται οι αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο sell off – Κλυδωνίζονται οι αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της
«Ήταν φίλος» 02.03.26

Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες, η Μισέλ Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Αυτοβιογραφία 02.03.26

«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά
Ουπς 02.03.26

Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Εδώ και καιρό ακούγονται οι φήμες ότι οι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν φτάσει στη σχέση τους έως τον γάμο. Και ο στυλίστας της 29χρονης ηθοποιού ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»
Εγκλωβισμένος 02.03.26

Τομ Χανκς: Το ελληνικό διαβατήριο του γιου του, έγινε παγίδα στην Κολομβία – «Ελευθερώστε με»

Απρόσμενη τροπή πήρε το ταξίδι αναψυχής του Τσετ Χανκς στη Λατινική Αμερική, καθώς ο γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή «εγκλωβισμένος» στο Μεδεγίν της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 03.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, καθώς δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

Σύνταξη
Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Πολιτική 03.03.26

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Πρώτη προτεραιότητα, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του. Δριμεία κριτική σε κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για απαράδεκτη στάση.

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Ελλάδα 03.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο