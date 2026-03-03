«Πήγα για ύπνο» – Ο Μπιλ Κλίντον μιλάει για τη φωτογραφία με το τζακούζι των αρχείων Έπσταϊν που έγινε viral

Ο Μπιλ Κλίντον μίλησε πρώτη φορά για μια από τις πιο viral φωτογραφίες που προέκυψαν από τα αρχεία του Έπσταϊν, στην οποία εμφανίζεται σε ένα τζακούζι με ένα άγνωστο πρόσωπο.

Κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Τσάπακουα της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο 79χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, στην οποία εμφανίζεται να χαλαρώνει σε ένα τζακούζι με μια γυναίκα, το πρόσωπο της οποίας έχει καλυφθεί με ένα μαύρο τετράγωνο.

«Έτσι έκανα»

«Δεν νομίζω ότι κατάλαβα ποτέ ότι τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία» είπε ο Κλίντον κατά τη διάρκεια της τετράμισι ωρών κατάθεσης, δηλώνοντας ότι ήταν «σχεδόν σίγουρος» ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε σε ένα ξενοδοχείο στο Μπρουνέι, κατά την τελευταία στάση της ασιατικής περιοδείας του για την πρωτοβουλία του κατά του AIDS.

Ο πρώην πρόεδρος είπε ότι είχε συναντήσει και γνωρίσει τον σουλτάνο και πρωθυπουργό του Μπρουνέι, Χασανάλ Μπολκιάχ, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Οβάλ Γραφείο.

Όταν έμαθε ότι ο Κλίντον θα επισκεπτόταν τη χώρα, είπε ότι ο σουλτάνος ήθελε να βοηθήσει στην πρωτοβουλία του πρώην προέδρου για το AIDS. Ο Κλίντον είπε ότι ο Μπολκιάχ ήθελε να μείνει σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο και του είπε να χρησιμοποιήσει την πισίνα.

«Έτσι έκανα», είπε ο Κλίντον. «Και μετά βγήκα και πήγα για ύπνο εξαντλημένος».

Ο Κλίντον είπε στην επιτροπή κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ότι κολύμπησε στην πισίνα και στο τζακούζι για λίγο πριν πάει για ύπνο και είπε ότι δεν ήξερε ποιος φωτογραφήθηκε μαζί του στο νερό, αλλά θυμόταν ότι υπήρχε και ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας στο δωμάτιο

Μια 18χρονη κι ένας πράκτορας

Μια άλλη φωτογραφία στην πιο πρόσφατη δημοσίευση αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης έδειχνε τον Κλίντον να κολυμπά στην πισίνα με τον Έπσταϊν και τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι η γυναίκα στη φωτογραφία δεν ήταν κάτω των 18 ετών και ότι δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της.

Η πρόσφατη δημοσίευση φωτογραφιών και εγγράφων έγινε σύμφωνα με τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν, ο οποίος απαιτούσε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει και να καταστήσει προς διερεύνηση όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση για τη σεξουαλική διακίνηση του Έπσταϊν. Μεταξύ των φωτογραφιών υπάρχουν εικόνες του Μπιλ Κλίντον που ποζάρει με διάφορους διασημότητες, όπως ο Μικ Τζάγκερ, η Νταϊάνα Ρος και ο Μάικλ Τζάκσον. Ο Τζάγκερ και η Ρος δεν έχουν κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

«Ποτέ δεν τον αφορούσε»

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον παρέπεμψε το People σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X από τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Κλίντον, Άνχελ Ουρένα. Το ποστ, με τίτλο «Δήλωση από εμένα», ανέφερε: «Ο Λευκός Οίκος δεν έκρυβε αυτά τα αρχεία για μήνες μόνο και μόνο για να τα δημοσιεύσει αργά την Παρασκευή για να προστατεύσει τον Μπιλ Κλίντον. Πρόκειται για την προστασία τους από ό,τι θα ακολουθήσει ή από ό,τι θα προσπαθήσουν να κρύψουν για πάντα.

»Μπορούν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον», συνεχίζει η δήλωση. «Ποτέ δεν τον αφορούσε και ποτέ δεν θα τον αφορά. Ακόμη και η Σούζι Γουάιλς είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λάθος για τον Μπιλ Κλίντον».

Η δήλωση συνεχίζει: «Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων εδώ. Η πρώτη ομάδα δεν ήξερε τίποτα και έκοψε τις σχέσεις της με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις της μαζί του μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη. Ούτε η καθυστέρηση της δεύτερης ομάδας δεν θα αλλάξει αυτό το γεγονός. Όλοι, ειδικά οι υποστηρικτές του MAGA, περιμένουν απαντήσεις, όχι αποδιοπομπαίους τράγους».

«Πρόσθετο υλικό»

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι η υπηρεσία δεν θα ήταν σε θέση να δημοσιεύσει τα αρχεία Έπσταϊν στο σύνολό τους, λέγοντας ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την επεξεργασία των εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν.

«Σήμερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε υλικό που σχετίζεται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων», έγραψε ο Μπλανς σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X στις 19 Δεκεμβρίου. «Πρόσθετο υλικό θα παραχθεί καθώς συνεχίζεται η εξέταση, σύμφωνα με το νόμο και με την προστασία των θυμάτων».

