Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν
01 Μαρτίου 2026, 11:20

Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν

Η εικόνα του Μπιλ Κλίντον σε πολυτελές τζακούζι το 2002 και μια παλαιότερη φωτογραφία από την Ουάσιγκτον επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς ο ίδιος και η Χίλαρι Κλίντον καταθέτουν για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πυροδοτώντας νέα πολιτική αντιπαράθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Spotlight

Δύο διαφορετικές φωτογραφίες με πρωταγωνιστή τον Μπιλ Κλίντον —η μία από πολυτελές τζακούζι στο Μπρουνέι το 2002 και η άλλη από εστιατόριο της Ουάσιγκτον το 1999— επανέφεραν στο προσκήνιο το όνομά του, την ώρα που τόσο ο ίδιος όσο και η Χίλαρι Κλίντον κατέθεταν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις σχέσεις τους με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και μία γυναίκα εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Η φωτογραφία στο τζακούζι στο Μπρουνέι

Η πρώτη εικόνα, που δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο της αποδέσμευσης εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Έπσταϊν, δείχνει τον Μπιλ Κλίντον να χαλαρώνει σε τζακούζι πολυτελούς σουίτας, με τα χέρια πίσω από το κεφάλι, δίπλα σε γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί με μαύρο πλαίσιο (κεντρική φωτογραφία).

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον κολυμπά σε πισίνα σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Σύμφωνα με τη New York Post, η φωτογραφία τραβήχτηκε τον Μάιο του 2002 στο Empire Hotel, στο Μπαντάρ Σερί Μπεγκαουάν, πρωτεύουσα του Μπρουνέι. Ο Κλίντον διέμενε στην υπερπολυτελή Emperor Suite, έναν χώρο που περιλαμβάνει ιδιωτικό ασανσέρ, πισίνα, τζακούζι, χαμάμ και αίθουσα προβολών. Στο ίδιο πακέτο φωτογραφιών περιλαμβάνονται και εικόνες του πρώην προέδρου σε πισίνα, δίπλα στη Γκισλέιν Μάξγουελ και ακόμη ένα άτομο με καλυμμένα στοιχεία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον στέκεται δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Τα αρχεία πτήσεων που έχουν κατατεθεί σε δικαστικές διαδικασίες δείχνουν ότι ο Κλίντον ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Έπσταϊν τον Μάιο του 2002. Το αεροπλάνο τον παρέλαβε στις 22 Μαΐου από αμερικανική ναυτική βάση στην Ιαπωνία, μαζί με τον στενό του συνεργάτη Νταγκ Μπαντ και άλλα πρόσωπα, με στάσεις στο Χονγκ Κονγκ και τη Σενζέν της Κίνας, πριν καταλήξει στο Μπρουνέι στις 25 Μαΐου.

Ένας πίνακας που απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον να φορά φόρεμα εκτίθεται στο εσωτερικό της κατοικίας του Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν, σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Κατά την πολύωρη κατάθεσή του στο Τσάπακουα της Νέας Υόρκης, ο Κλίντον δέχθηκε ερωτήσεις ειδικά για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. «Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα λάθος», ανέφερε στην εισαγωγική του δήλωση, προσθέτοντας ότι μέχρι την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν το 2008 «είχα σταματήσει εδώ και καιρό να έχω οποιαδήποτε σχέση μαζί του».

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι ταξίδεψε αρκετές φορές με το αεροπλάνο του Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που συνδέονταν με το Ίδρυμα Κλίντον, αλλά επιμένει ότι δεν είχε γνώση της εγκληματικής του δράσης. «Αν είχα έστω και την παραμικρή υποψία για όσα έκανε, όχι μόνο δεν θα πετούσα μαζί του — θα τον κατήγγελλα», δήλωσε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, χαρακτήρισε την κατάθεση «παραγωγική», λέγοντας ότι ο Κλίντον απάντησε ή επιχείρησε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Η Νάνσι Μέις μίλησε για «ασυνέπειες», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ενώ ο Νικ Λάνγκγουορθι τον περιέγραψε ως «ιδιαίτερα ειλικρινή».

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο Σουχάς Σουμπραμανιάμ υποστήριξε ότι η έρευνα θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλους, λέγοντας πως «μιλάμε με τον λάθος πρόεδρο». Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι οι βουλευτές θα έπρεπε να ρωτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ «ενόρκως για τις δεκάδες χιλιάδες φορές που εμφανίζεται στα αρχεία Έπσταϊν». Ο ίδιος ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι συμπαθεί τον Κλίντον και «δεν του αρέσει να τον βλέπει να καταθέτει», αμφισβητώντας παράλληλα τη συνολική κατεύθυνση της έρευνας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μικ Τζάγκερ και η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Η φωτογραφία του 1999 και οι καταγγελίες της Μέγκιν Κέλι

Την ίδια στιγμή, νέα συζήτηση προκάλεσε και μια δεύτερη, παλαιότερη φωτογραφία που παρουσίασε η Μέγκιν Κέλι σε συνέντευξή της με τον Τάκερ Κάρλσον. Η εικόνα, τραβηγμένη το 1999 στο εστιατόριο The Bombay Club στην Ουάσιγκτον, δείχνει —κατά την ίδια— τον Μπιλ Κλίντον να στέκεται κοντά σε δύο νεαρές γυναίκες, φίλες της, τη Μεγκ Φλόρενς και την Άμπι Ρίτμαν.


Η Κέλι υποστήριξε ότι στη φωτογραφία ο τότε πρόεδρος «κοιτάζει μέσα στο ντεκολτέ» της μίας και ότι «έχει το χέρι του στο πλάι του στήθους της». Ανέφερε πως οι δύο γυναίκες ήταν περίπου 20 ετών και μόλις αποφοιτούσαν από το κολέγιο. Σύμφωνα με την ίδια, ο Κλίντον βρισκόταν στο εστιατόριο μαζί με τη Χίλαρι Κλίντον και την κόρη τους, Τσέλσι, πλησίασε το τραπέζι τους, συστήθηκε και ζήτησε να φωτογραφηθούν.

Η Κέλι τόνισε ότι δεν ισχυρίζεται πως πρόκειται για έγκλημα, αλλά χαρακτήρισε τη φωτογραφία «ένδειξη» ότι ο Κλίντον «δεν είχε αισθανθεί ντροπή» μετά το σκάνδαλο με τη Μόνικα Λεβίνσκι, το οποίο είχε οδηγήσει στην παραπομπή του σε δίκη και στην αποτυχία της Γερουσίας να τον καταδικάσει τον Φεβρουάριο του 1999.

Η φωτογραφία που έφερε στο φως η Μέγκαν Κέλι, Πηγή: Daily Mail

Η κατάθεση της Χίλαρι και η ένταση στη συνεδρίαση

Η Χίλαρι Κλίντον κατέθεσε επίσης ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. «Δεν τον γνώριζα. Δεν πήγα ποτέ στο νησί του. Δεν πήγα ποτέ στα σπίτια του», δήλωσε, σημειώνοντας ότι προς το τέλος της διαδικασίας δέχθηκε ερωτήσεις για UFO και για το Pizza-gate, το οποίο χαρακτήρισε «μία από τις πιο χυδαίες και ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά όταν η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λόρεν Μπόεμπερτ τράβηξε φωτογραφία της Χίλαρι και των δικηγόρων της κατά τη διάρκεια της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης και, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διέρρευσε στον Μπένι Τζόνσον, γνωστό υποστηρικτή του κινήματος MAGA. Οι δικηγόροι της πρώην υπουργού Εξωτερικών ζήτησαν παύση της διαδικασίας, καθώς απαγορεύεται ρητά η λήψη φωτογραφιών σε τέτοιες καταθέσεις.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μάικλ Τζάκσον και η Νταϊάνα Ρος εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS.

Εκπρόσωπος των Κλίντον δήλωσε ότι η ενέργεια παραβίασε τους κανονισμούς της Βουλής και ότι η ακρόαση διακόπηκε προσωρινά για να διερευνηθεί το περιστατικό. Η κατάθεση συνεχίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό θα εξεταστεί από τους δικηγόρους της Χίλαρι πριν από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση.

Οι Κλίντον δεν έχουν κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα ούτε αποτελούν αντικείμενο επίσημης ποινικής έρευνας σε σχέση με τον Έπσταϊν. Ωστόσο, οι δύο φωτογραφίες —η μία από το 2002 στο Μπρουνέι και η άλλη από το 1999 στην Ουάσιγκτον— έχουν πυροδοτήσει νέο κύκλο πολιτικής και δημόσιας αντιπαράθεσης.

*Mε πληροφορίες από: Daily Mail, New York Post

Economy
Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Ιράν: Πώς επηρεάζεται ο προϋπολογισμός από τη σύγκρουση με ΗΠΑ

Κόσμος
Ιράν: Αντίποινα μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Το Ισραήλ έπληξε την «καρδιά της Τεχεράνης»

Ιράν: Αντίποινα μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ – Το Ισραήλ έπληξε την «καρδιά της Τεχεράνης»

inWellness
inTown
