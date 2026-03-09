Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Η δημοσιοποίηση των λεγόμενων αρχείων Τζέφρι Έπσταϊν προκάλεσε έντονες αναταράξεις στην πολιτική σκηνή, τον επιχειρηματικό κόσμο και τα πανεπιστήμια, καθώς αποκάλυψε σχέσεις που πολλοί ισχυροί και γνωστοί άνθρωποι διατηρούσαν μαζί του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά την αποκάλυψη των επαφών τους με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Έπσταϊν, αρκετοί παραδέχθηκαν ότι μετανιώνουν για τη συναναστροφή τους μαζί του, ενώ κάποιοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους ή βρέθηκαν στο στόχαστρο ερευνών.

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα με γνωστά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, καθώς και όσοι παραιτήθηκαν ή αντιμετώπισαν νομικές συνέπειες.

Επιχειρηματικός κόσμος

Τα αρχεία αναφέρουν συνολικά 19 πρόσωπα από τον χώρο των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων:

Πίτερ Άτια

Σουλτάν Αχμέντ Μπιν Σουλαγιέμ

Λέον Μπλακ

Μπόργκε Μπρέντε

Μπραντ Καρπ

Τόμας Πρίτζκερ

Κάθριν Ρούμλερ

Τζες Στέιλι

Ρίτσαρντ Μπράνσον

Σεργκέι Μπριν

Μπιλ Γκέιτς

Ριντ Χόφμαν

Έλον Μασκ

Νέιθαν Μάιρβολντ

Μπρετ Ράτνερ

Μαρκ Ρόουαν

Στιβ Τις

Λέσλι Γουέξνερ

Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αρχεία περιλαμβάνουν email, φωτογραφίες ή αναφορές σε συναντήσεις με τον Έπσταϊν. Ορισμένοι από τους παραπάνω παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους ή αποσύρθηκαν από δημόσιους ρόλους μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Πολιτική

Στην κατηγορία των πολιτικών εμφανίζονται 13 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι:

Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ

Πίτερ Μάντελσον

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ

Άλεξ Ακόστα

Μίροσλαβ Λάιτσακ

Τζορτζ Μίτσελ

Τέρχε Ροντ-Λάρσεν

Στιβ Μπάνον

Εχούντ Μπαράκ

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Μπιλ Κλίντον

Χάουαρντ Λάτνικ

Ντόναλντ Τραμπ

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επαφές αφορούν συναντήσεις, πτήσεις με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν ή κοινωνικές εκδηλώσεις. Κάποιοι πολιτικοί βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο ερευνών ή παραιτήθηκαν από αξιώματα μετά τις αποκαλύψεις.

Ακαδημαϊκός χώρος

Τα αρχεία περιλαμβάνουν και οκτώ πρόσωπα από τον χώρο της πανεπιστημιακής έρευνας και των ιδρυμάτων:

Ρίτσαρντ Άξελ

Τζόιτσι Ίτο

Ζακ Λανγκ

Ντέιβιντ Ρος

Λάρι Σάμερς

Λίον Μπότσταϊν

Νόαμ Τσόμσκι

Μάρτιν Νόβακ

Σε αρκετές περιπτώσεις αποκαλύφθηκαν δωρεές, συναντήσεις ή ανταλλαγές email με τον Έπσταϊν, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές έρευνες σε πανεπιστήμια και ιδρύματα. Κάποιοι από αυτούς παραιτήθηκαν ή τέθηκαν σε άδεια.

Περιληπτικά τα όσα αναφέρονται

Πίτερ Άτια

Συνεργάτης του CBS News

Παραιτήθηκε: 23 Φεβρουαρίου

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Άτια επισκέφθηκε αρκετές φορές την κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλασσαν μηνύματα στα οποία μιλούσαν με χυδαίο τρόπο για γυναίκες και συζητούσαν επίσης για την υγεία του Έπσταϊν αλλά και τα οικονομικά του Άτια. Το 2016, ο Άτια έγραψε στον Έπσταϊν: «Το μ–ι είναι πράγματι χαμηλό σε υδατάνθρακες. Περιμένω ακόμη αποτελέσματα για το αν περιέχει γλουτένη».

Ο Άτια δημοσίευσε μήνυμα στο X ζητώντας συγγνώμη για τα «ντροπιαστικά, άκομψα και αδικαιολόγητα» σχόλιά του, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Σουλτάν Αχμέντ Μπιν Σουλαγιέμ

Διευθύνων σύμβουλος της DP World

Παραιτήθηκε: 13 Φεβρουαρίου

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Μπιν Σουλαγιέμ διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον Έπσταϊν, επισκέφθηκε το ιδιωτικό του νησί και έλαβε το 2019 email από τον Έπσταϊν που έγραφε: «Μου άρεσε πολύ το βίντεο βασανιστηρίων».

Λέον Μπλακ

Συνιδρυτής της Apollo Global Management

Αποχώρησε από τη θέση του CEO τον Ιανουάριο του 2021

Ο Μπλακ ήταν ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς πελάτες του Έπσταϊν. Αποχώρησε από τη θέση του το 2021, αφού έρευνα που διεξήγαγε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο για λογαριασμό της Apollo διαπίστωσε ότι είχε πληρώσει στον Έπσταϊν 158 εκατομμύρια δολάρια για υπηρεσίες. Η έρευνα δεν βρήκε στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Μπλακ εμπλεκόταν στα εγκλήματα του Έπσταϊν.

«Ο κ. Μπλακ πλήρωνε τον Έπσταϊν για υπηρεσίες φορολογικού και περιουσιακού σχεδιασμού και δεν είχε γνώση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του», δήλωσε εκπρόσωπός του. Τα τελευταία αρχεία αποκάλυψαν επίσης λεπτομέρειες για την περιουσία του ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μπόργκε Μπρέντε

Διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Παραιτήθηκε: 26 Φεβρουαρίου

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Μπρέντε είχε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Έπσταϊν και αντάλλαξε μηνύματα μαζί του. Οι επαφές αυτές εξετάστηκαν σε εσωτερική έρευνα του οργανισμού του Νταβός. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και, σύμφωνα με το Φόρουμ, δεν προέκυψαν «επιπλέον ανησυχίες πέρα από όσα είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί».

Σε δήλωσή του, ο Μπρέντε ανέφερε: «Πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή το Φόρουμ να συνεχίσει το σημαντικό έργο του χωρίς περισπασμούς».

Μπραντ Καρπ

Πρόεδρος της Paul Weiss

Παραιτήθηκε: 4 Φεβρουαρίου

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Καρπ επικοινωνούσε με τον Έπσταϊν για πελάτες, για τα νομικά του προβλήματα, αλλά και για να ζητήσει ορισμένες χάρες για την οικογένειά του. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι η πρόσφατη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση έχει δημιουργήσει περισπασμό για την εταιρεία.

Τόμας Πρίτζκερ

Εκτελεστικός πρόεδρος της Hyatt Hotels

Αποσύρθηκε: 16 Φεβρουαρίου

Κάθριν Ρούμλερ

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Πρίτζκερ αλληλογραφούσε με τον Έπσταϊν επί πολλά χρόνια και ήταν συχνός επισκέπτης στο σπίτι του. Σε δήλωσή του ανέφερε: «Έκανα σοβαρό λάθος κρίσης διατηρώντας επαφή μαζί του και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που δεν απομακρύνθηκα νωρίτερα».

Νομική σύμβουλος της Goldman Sachs

Υπέβαλε παραίτηση: 12 Φεβρουαρίου

Τα αρχεία δείχνουν ότι η Ρούμλερ αντάλλαξε εκατοντάδες email με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, δέχθηκε δώρα από εκείνον και παρέμεινε στενή συνεργάτιδά του ακόμη και μετά τη σύλληψή του το 2019. Η ίδια δήλωσε ότι είχαν κοινό πελάτη και ότι η σχέση τους ήταν καθαρά επαγγελματική, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε κάτι παράνομο. Σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη θέση της στις 30 Ιουνίου.

Τζες Στέιλι

Διευθύνων σύμβουλος της Barclays και πρώην στέλεχος της JPMorgan

Παραιτήθηκε από την Barclays τον Νοέμβριο του 2021

Ο Στέιλι παραιτήθηκε το 2021, αφού έρευνα βρετανικής ρυθμιστικής αρχής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε παρουσιάσει πλήρως τη σχέση του με τον Έπσταϊν στην τράπεζα. Emails που δημοσιοποιήθηκαν το 2026 έδειξαν ότι οι δύο άνδρες διατηρούσαν συχνή επικοινωνία όταν ο Στέιλι εργαζόταν στη JPMorgan. Ο ίδιος δήλωσε ότι μετανιώνει για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και δεν ήθελε να αποτελεί περισπασμό για την Barclays.

Ρίτσαρντ Μπράνσον

Ιδρυτής της Virgin Group

Τα αρχεία περιλαμβάνουν φωτογραφία του Μπράνσον με τον Έπσταϊν σε τροπικό νησί, καθώς και αλληλογραφία μεταξύ τους. Σε ένα email του 2013, ο Έπσταϊν τον ευχαριστεί για τη φιλοξενία και ο Μπράνσον απαντά: «Όποτε βρίσκεσαι στην περιοχή θα χαρώ να σε δω — αρκεί να φέρεις το χαρέμι σου!». Εκπρόσωπος της Virgin δήλωσε ότι το email στάλθηκε μετά από επαγγελματική συνάντηση όπου ο Έπσταϊν είχε φέρει τρεις ενήλικες γυναίκες και ότι ο Μπράνσον δεν γνώριζε τις εγκληματικές δραστηριότητές του.

Σεργκέι Μπριν

Συνιδρυτής της Google

Ο Μπριν εμφανίζεται σε φωτογραφία σε τροπικό νησί μαζί με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Προηγούμενα έγγραφα είχαν δείξει ότι ο Έπσταϊν τον συμβούλευσε το 2007 σχετικά με τη δημιουργία ενός trust για φορολογική εξοικονόμηση για τα παιδιά του. Εκπρόσωποι του Μπριν δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Μπιλ Γκέιτς

Πρόεδρος του Gates Foundation

Ο Γκέιτς συναντήθηκε πολλές φορές με τον Έπσταϊν από το 2011 και ταξίδεψε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Τα αρχεία δείχνουν επίσης φωτογραφίες του με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Ο Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους του ιδρύματός του για τη σχέση του με τον Έπσταϊν σε εσωτερική συνάντηση στις 24 Φεβρουαρίου, όπου δήλωσε ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με γυναίκες που δεν ήταν θύματα του Έπσταϊν.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», είπε.

Ριντ Χόφμαν

Συνεργάτης της Greylock και συνιδρυτής του LinkedIn

Ο Χόφμαν επισκέφθηκε το νησί του Έπσταϊν το 2014 και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει την αρνητική δημοσιότητα όταν εμφανίστηκαν κατηγορίες για trafficking. Δήλωσε στο X ότι γνώρισε τον Έπσταϊν μέσω μιας «σχέσης συγκέντρωσης χρημάτων για το MIT», την οποία πλέον μετανιώνει.

Έλον Μασκ

CEO της Tesla και της SpaceX

Τα αρχεία περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ του Μασκ και του Έπσταϊν. Σε ανάρτησή του στο X, ο Μασκ έγραψε: «Δεν έχω πάει ποτέ σε εκδηλώσεις του Έπσταϊν και έχω καλέσει πολλές φορές να διωχθούν όσοι διέπραξαν εγκλήματα μαζί του. Το πραγματικό τεστ της δικαιοσύνης δεν είναι η δημοσιοποίηση των αρχείων, αλλά η δίωξη όσων διέπραξαν αποτρόπαια εγκλήματα».

Νέιθαν Μάιρβολντ

CEO της Intellectual Ventures

Ο Μάιρβολντ συνέβαλε στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν το 2003 με μια επιστολή και φωτογραφίες ζώων που ζευγαρώνουν. Σε ανταλλαγή email το 2013, απαντώντας σε ευχαριστήριο μήνυμα του Έπσταϊν για βιβλία, έγραψε: «…το μ—ι δεν στέλνεται εύκολα με FedEx! Κάποια πράγματα πρέπει να τα ζήσεις από κοντά».

Παλαιότερα είχε δηλώσει στη Wall Street Journal ότι γνώρισε τον Έπσταϊν μόνο μέσω συνεδρίων TED και δωρεών για επιστημονική έρευνα.

Μπρετ Ράτνερ

Σκηνοθέτης και CEO της RatPac Entertainment

Τα πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν φωτογραφίες του Ράτνερ στο σπίτι του Έπσταϊν μαζί με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι οι φωτογραφίες προέρχονται από εκδήλωση πριν από πάνω από 20 χρόνια στην οποία είχε πάει με την τότε αρραβωνιαστικιά του.

«Δεν γνώριζα τον Τζέφρι Έπσταϊν και δεν θυμάμαι να είχα οποιαδήποτε επαφή μαζί του αργότερα», δήλωσε.

Μαρκ Ρόουαν

CEO της Apollo Global Management

Ο Ρόουαν αντάλλαξε email με τον Έπσταϊν για λογιστικά ζητήματα, ενώ σε μία ανταλλαγή μηνυμάτων ο βοηθός του Έπσταϊν ανέφερε ότι ενδιαφερόταν να αγοράσει το ιδιωτικό αεροσκάφος του Ρόουαν. Εκπρόσωπος της Apollo δήλωσε ότι η επικοινωνία αφορούσε αποκλειστικά φορολογικές υπηρεσίες που παρείχε ο Έπσταϊν στον Λέον Μπλακ.

Στιβ Τις

Συνιδιοκτήτης της ομάδας New York Giants

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Τις αντάλλασσε email με τον Έπσταϊν και σε ορισμένες περιπτώσεις συζητούσαν για γυναίκες. Σε ένα μήνυμα ο Τις ανέφερε ότι είχε γευματίσει με «ένα πολύ γλυκό κορίτσι» που γνώρισε στο σπίτι του Έπσταϊν και εκείνος απάντησε ότι «είναι λίγο ανήσυχη για τη διαφορά ηλικίας, αλλά πήγαινε σιγά».

Σε δήλωσή του, ο Τις είπε ότι η σχέση τους ήταν σύντομη και ότι μετανιώνει που τον γνώρισε.

Λέσλι Γουέξνερ

Πρώην πρόεδρος και CEO της Victoria’s Secret

Ο Γουέξνερ ήταν ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς πελάτες του Έπσταϊν από τη δεκαετία του 1980. Ο Έπσταϊν απέκτησε το ιδιωτικό του αεροπλάνο και εκατομμύρια δολάρια μέσω της σχέσης τους. Ο δισεκατομμυριούχος κατέθεσε τον Φεβρουάριο στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής ότι είχε εξαπατηθεί από τον Έπσταϊν και ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματά του.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ

CEO της Meta

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Ζούκερμπεργκ συμμετείχε σε δείπνο το 2015 στη Silicon Valley όπου παρευρέθηκε και ο Έπσταϊν, το οποίο είχε οργανώσει ο Ριντ Χόφμαν. Εκπρόσωπος της Meta παρέπεμψε σε δήλωση του 2019, σύμφωνα με την οποία ο Ζούκερμπεργκ συναντήθηκε με τον Έπσταϊν μόνο μία φορά σε δείπνο και δεν είχε καμία άλλη επικοινωνία μαζί του.

Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ

Πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας

Κατηγορίες: 11 Φεβρουαρίου

Πίτερ Μάντελσον

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2014 και προγραμμάτιζε συναντήσεις μαζί του ακόμη και το 2018. Σε δήλωση του δικηγόρου του αναφέρεται ότι οι νορβηγικές αρχές τον ερευνούν για υπόθεση σοβαρής διαφθοράς, ωστόσο «ο ίδιος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν περιστάσεις που να στοιχειοθετούν ποινική ευθύνη».

Πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ

Συνελήφθη: 23 Φεβρουαρίου και αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω έρευνας

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Μάντελσον διατηρούσε πολυετή και στενή σχέση με τον Έπσταϊν. Είχε συμβάλει στο βιβλίο γενεθλίων του το 2003 και είχε επισκεφθεί το ιδιωτικό του νησί. Η βρετανική αστυνομία εξετάζει αν ο Μάντελσον διαβίβασε εμπιστευτική κυβερνητική αλληλογραφία στον Έπσταϊν.

Παράλληλα, ο Έπσταϊν του είχε μεταφέρει 75.000 δολάρια. Ο Μάντελσον δήλωσε ότι μετανιώνει για τη σχέση τους και ότι δεν θυμάται την πληρωμή ούτε διαθέτει στοιχεία γι’ αυτήν, προσθέτοντας πως «πρέπει να διερευνηθεί».

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ

Πρώην πρίγκιπας Άντριου

Συνελήφθη: 19 Φεβρουαρίου και αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω έρευνας

Τα αρχεία δείχνουν εκτεταμένες επαφές του πρώην μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας με τον Έπσταϊν. Τρεις αχρονολόγητες φωτογραφίες τον δείχνουν μαζί με μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο έδαφος, ενώ σε email του 2010 προσκαλεί τον Έπσταϊν σε δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις καταγγέλλουσες του Έπσταϊν, η οποία τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Άλεξ Ακόστα

Πρώην υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ

Παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2019

Ο Ακόστα παραιτήθηκε το 2019 έπειτα από έντονες πιέσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε χειριστεί την υπόθεση του Έπσταϊν όταν ήταν ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μαϊάμι. Στο πλαίσιο συμφωνίας το 2008, ο Έπσταϊν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης και υποχρεώθηκε να εγγραφεί στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών, ωστόσο η συμφωνία επικρίθηκε ως υπερβολικά επιεικής.

Σε δήλωση που κοινοποίησε ο δικηγόρος του, ο Ακόστα ανέφερε ότι εκείνη την περίοδο η συμφωνία αποτελούσε την καλύτερη επιλογή με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις μαρτύρων. «Σήμερα γνωρίζουμε προφανώς πολύ περισσότερα για την υπόθεση απ’ ό,τι γνωρίζαμε σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια», είπε.

Μίροσλαβ Λάιτσακ

Σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας και πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ

Παραιτήθηκε από τη θέση του στη Σλοβακία τον Ιανουάριο

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο διπλωμάτης αντάλλασσε μηνύματα με τον Έπσταϊν σχετικά με γυναίκες και προγραμμάτιζε συναντήσεις μαζί του το 2018. Ο Λάιτσακ δήλωσε στο Radio Slovakia ότι αν γνώριζε σήμερα την έκταση των πράξεων του Έπσταϊν, δεν θα είχε καμία επαφή μαζί του, προσθέτοντας ότι τα μηνύματα αυτά έδειξαν κακή κρίση και οδήγησαν στην παραίτησή του.

Τζορτζ Μίτσελ

Επίτιμος πρόεδρος του Mitchell Institute και πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ

Παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου

Τα αρχεία δείχνουν ότι υπήρχαν προγραμματισμένες συναντήσεις μεταξύ του Μίτσελ και του Έπσταϊν, ενώ σε email του 2011 ο Έπσταϊν τον αποκαλεί «πολύ στενό μου φίλο». Οι επικεφαλής του ινστιτούτου που φέρει το όνομά του εξετάζουν ακόμη και την αλλαγή της ονομασίας του οργανισμού.

Εκπρόσωπος του Μίτσελ δήλωσε ότι δεν είχε γνώση ή υποψία για τη συμπεριφορά του Έπσταϊν και ότι μετανιώνει που τον γνώρισε.

Τέρχε Ροντ-Λάρσεν

Διευθύνων σύμβουλος του International Peace Institute

Παραιτήθηκε το 2020

Ο Νορβηγός διπλωμάτης παραιτήθηκε το 2020 εν μέσω ελέγχων για τις σχέσεις και τις δωρεές του Έπσταϊν προς τον οργανισμό. Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε λάβει προσωπικό δάνειο 130.000 δολαρίων από τον Έπσταϊν το 2013.

Σε δήλωση του δικηγορικού του γραφείου αναφέρεται ότι «αναγνωρίζει πως ορισμένες αποφάσεις, εκ των υστέρων, φαίνονται απερίσκεπτες με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα για τον Έπσταϊν».

Στιβ Μπάνον

Πρώην σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Τα πρόσφατα αρχεία δείχνουν ότι ο Μπάνον αντάλλασσε πολλά μηνύματα με τον Έπσταϊν το 2018 και το 2019, δίνοντάς του συμβουλές για το πώς να διαχειριστεί την αρνητική δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης. Οι δύο άνδρες φαίνεται να είχαν φιλικό και ανεπίσημο τόνο στις συνομιλίες τους.

Ο Μπάνον γύρισε επίσης μια εκτενή βιντεοσυνέντευξη με τον Έπσταϊν, η οποία δημοσιοποιήθηκε στα αρχεία. Δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Εχούντ Μπαράκ

Πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ

Ο Μπαράκ επισκέφθηκε δεκάδες φορές τον Έπσταϊν και ταξίδεψε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Το 2023 δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ο ίδιος και η σύζυγός του συναντούσαν ενδιαφέροντες ανθρώπους στο σπίτι του Έπσταϊν για συζητήσεις σχετικά με την πολιτική και άλλα θέματα.

«Εκ των υστέρων, ο Έπσταϊν μοιάζει με μια τρομακτική εκδοχή του Δρ Τζέκιλ και του κύριου Χάιντ, αλλά τότε έμοιαζε με έναν έξυπνο άνθρωπο με πολλές κοινωνικές διασυνδέσεις», είπε.

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας

Μπιλ Κλίντον

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας εμφανίζεται σε δύο φωτογραφίες των αρχείων να χαμογελά δίπλα στον ατιμασμένο χρηματιστή. Δεν είναι σαφές πού ή πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ωστόσο μία από αυτές είχε κορνιζαριστεί και εκτεθεί στην κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι σχέσεις του Κλίντον με τον Έπσταϊν βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο σε κατάθεση που έδωσε τον Φεβρουάριο στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο ίδιος δήλωσε: «Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα λάθος».

Τα αρχεία περιλαμβάνουν φωτογραφίες του Κλίντον, μεταξύ των οποίων μία που τον δείχνει σε πισίνα. Ο πρώην πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν το 2002 και το 2003 για δραστηριότητες του ιδρύματός του και ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό του νησί.

Χάουαρντ Λάτνικ

Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ και πρώην CEO της Cantor Fitzgerald

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Λάτνικ κατέθεσε σε ακρόαση της Γερουσίας στις 10 Φεβρουαρίου ότι είχε επισκεφθεί μία φορά το νησί του Έπσταϊν μαζί με την οικογένειά του, αλλά «δεν είχε καμία σχέση μαζί του». Τα πρόσφατα αρχεία δείχνουν ότι λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι, οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμφωνία για μετοχές σε μια τεχνολογική εταιρεία που πλέον δεν λειτουργεί.

Πρόεδρος των ΗΠΑ

Τα πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν φωτογραφίες του Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν, καθώς και έγγραφα του FBI που περιγράφουν μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες μιας γυναίκας για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσε ότι τα αρχεία «τον απαλλάσσουν πλήρως».

Ρίτσαρντ Άξελ

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια

Ανακοίνωσε την παραίτησή του στις 24 Φεβρουαρίου

Τα αρχεία αποκαλύπτουν ότι υπήρχε φιλική σχέση ανάμεσα στον Ρίτσαρντ Άξελ και τον καταδικασμένο παιδοβιαστή. Σε μία από τις ανταλλαγές μηνυμάτων, ο Άξελ προσφέρθηκε να βοηθήσει έναν απόγονο της τραπεζικής οικογένειας Ρότσιλντ που επιδίωκε να γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, αν και τελικά η αίτησή του απορρίφθηκε.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Άξελ δεν είχε καμία εξουσία στις διαδικασίες εισαγωγής. Ο νομπελίστας χαρακτήρισε εκ των υστέρων τη σχέση του με τον Έπσταϊν «σοβαρό σφάλμα κρίσης».

Τζόιτσι Ίτο

Διευθυντής του MIT Media Lab

Παραιτήθηκε το 2019

Ο Τζόιτσι Ίτο αποχώρησε από τη θέση του μετά από δημοσίευμα του περιοδικού New Yorker που αποκάλυπτε τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν κατά τη θητεία του στο MIT.

Emails που δημοσιοποιήθηκαν το 2026 δείχνουν ότι οι δύο άνδρες επικοινωνούσαν τακτικά πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019. Σε δήλωσή του τον Μάρτιο, ο Ίτο ανέφερε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν ως δωρητή και ότι τότε δεν είχε γνώση «της φρικτής συμπεριφοράς που αποκαλύφθηκε αργότερα». Πρόσθεσε ότι, αν γνώριζε τα γεγονότα, «θα είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του χωρίς δεύτερη σκέψη».

Ζακ Λανγκ

Επικεφαλής του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου

Παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Ζακ Λανγκ και ο Τζέφρι Έπσταϊν αντάλλασσαν μηνύματα και σχεδίαζαν συναντήσεις ακόμη και χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008.

Τον Φεβρουάριο, ο Λανγκ έγραψε στην πλατφόρμα X ότι οι κατηγορίες εις βάρος του είναι αβάσιμες.

Ντέιβιντ Ρος

Πρόεδρος στη Σχολή Οπτικών Τεχνών Νέας Υόρκης

Παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου

Τα αρχεία περιλαμβάνουν πολλά emails μεταξύ των δύο ανδρών. Σε μήνυμα του 2014, ο Ντέιβιντ Ρος έγραφε στον Τζέφρι Έπσταϊν: «Είναι τόσο απογοητευτικό να βλέπω ότι σε διασύρουν ξανά. Εξακολουθώ να είμαι περήφανος που σε αποκαλώ φίλο».

Σε δήλωσή του, ο Ρος είπε ότι είχε εξαπατηθεί πιστεύοντας ότι ο καταδικασμένος μαστροπός είχε πέσει θύμα σκευωρίας. Πρόσθεσε ότι νιώθει «σοκαρισμένος και ντροπιασμένος» που η προσπάθειά του να βρει χρηματοδότηση για καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα τον οδήγησε σε αυτή τη σχέση.

Λάρι Σάμερς

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Ανακοίνωσε την αποχώρησή του στις 25 Φεβρουαρίου

Ο Λάρι Σάμερς είχε πολυετή σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν και είχε επισκεφθεί αρκετές φορές το σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε ζητήσει ακόμη και συμβουλές από τον χρηματιστή για το πώς να προσεγγίσει ερωτικά μια γυναίκα, γεγονός που αποκαλύπτει το προσωπικό επίπεδο της σχέσης τους.

Τον περασμένο Νοέμβριο δήλωσε ότι αισθάνεται «βαθιά ντροπή» για τις επικοινωνίες του με τον Έπσταϊν. Μετά την αποχώρησή του, ανέφερε ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί σε έρευνα και ανάλυση γύρω από παγκόσμια οικονομικά ζητήματα.

Λίον Μπότσταϊν

Πρόεδρος του Bard College στη Νέα Υόρκη

Ο Λίον Μπότσταϊν συζήτησε σε αλληλογραφία ένα ταξίδι στο νησί του Έπσταϊν το 2012 και το 2018 τον ρώτησε πώς «αντέχει» την πίεση των δημοσιευμάτων για τις κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι επαφές του είχαν στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για το Bard College. «Δεν είχα παρακολουθήσει την τελευταία, αποκαλυπτική περίοδο της ζωής του κ. Έπσταϊν και την έκταση των εγκλημάτων του μέχρι τη σύλληψή του το 2019», είπε, προσθέτοντας ότι λυπάται βαθιά για τη σχέση αυτή.

Νόαμ Τσόμσκι

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και πρώην καθηγητής στο MIT

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Νόαμ Τσόμσκι επικοινωνούσε με τον εκλιπόντα χρηματιστή ακόμη και το 2019, δίνοντάς του συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει την αρνητική δημοσιότητα.

Η σύζυγός του, Βαλέρια Τσόμσκι, δήλωσε ότι ο Τσόμσκι είχε υποστεί εγκεφαλικό και ότι ο Έπσταϊν παρουσιαζόταν ως θύμα «cancel culture».

«Δεν ερευνήσαμε επαρκώς το παρελθόν του, και αυτό ήταν σοβαρό λάθος», ανέφερε, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους και των δύο.

Μάρτιν Νόβακ

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Τέθηκε σε άδεια στις 25 Φεβρουαρίου

Έκθεση του Harvard το 2020 ανέφερε ότι ο καταδικασμένος παιδοβιαστής είχε δωρίσει 6,5 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία του Program for Evolutionary Dynamics, το οποίο διηύθυνε ο Μάρτιν Νόβακ, πριν από την καταδίκη του το 2008.

Emails που δημοσιοποιήθηκαν φέτος δείχνουν ότι οι δύο άνδρες συνέχισαν να επικοινωνούν και τα επόμενα χρόνια. Εκπρόσωπος του Harvard δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο διερευνά τις σχέσεις του Νόβακ με τον Έπσταϊν, ενώ ο ίδιος δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

*Με πληροφορίες από: The Wall Street Journal