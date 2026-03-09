magazin
09.03.2026 | 08:23
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
09 Μαρτίου 2026, 06:02

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Για χρόνια, ο καταδικασμένος μαστροπός και παιδοβιαστής Τζέφρι Έπσταϊν δεν στηρίχθηκε μόνο στο δίκτυο γνωριμιών του, αλλά και στην εμπιστοσύνη πανίσχυρων επιχειρηματιών που του άνοιξαν την πόρτα στον κόσμο των δισεκατομμυρίων. Οι δύο σημαντικότεροι ανάμεσά τους ήταν ο Λες Γουέξνερ και ο Λέον Μπλακ, οι οποίοι του ανέθεσαν τη διαχείριση των οικονομικών τους και, κυρίως, την οργάνωση σχημάτων που θα περιόριζαν όσο το δυνατόν περισσότερο τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις.

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι, πριν από τη σύλληψή του το 2019 για υποθέσεις sex trafficking και τον θάνατό του στη φυλακή, ο Έπσταϊν αναζητούσε ακόμη ένα μεγάλο όνομα για το πελατολόγιό του: τον μεγιστάνα των ακινήτων και των media Μόρτιμερ Ζούκερμαν.

«Πώς μπόρεσες να αφήσεις την εφημερίδα σου να με αποκαλεί παιδόφιλο;???!!! Περιμένω δημόσια συγγνώμη και πλήρη ανάκληση. Είμαι στενός φίλος σου εδώ και χρόνια»

Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Ζούκερμαν, σήμερα 88 ετών, είχε για χρόνια εντονότερη δημόσια παρουσία ακόμη και από τον Λέον Μπλακ —τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της Apollo Global Management— αλλά και από τον Γουέξνερ, που είχε ταυτιστεί με τη Victoria’s Secret. Από τη δεκαετία του 1980 έως και τα 2000s εμφανιζόταν συχνά στα αμερικανικά καλωδιακά δίκτυα, άφηνε κατά διαστήματα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει πολιτικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο και έβλεπε την προσωπική του ζωή να γίνεται συχνά θέμα στον ταμπλόιντ Τύπο.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται σήμερα σε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο παρελθόν βρέθηκε στο τιμόνι της Boston Properties, ενώ υπήρξε ιδιοκτήτης μέσων όπως το The Atlantic, η New York Daily News και το Fast Company. Άνθρωπος κοντά στην οικογένειά του είπε στο Business Insider ότι αποτραβήχτηκε από ορισμένες επιχειρήσεις και από τη δημόσια ζωή πριν από περίπου μία δεκαετία, εξαιτίας προβλημάτων υγείας. Εξακολουθεί, πάντως, να είναι ιδιοκτήτης του US News & World Report, το οποίο είναι περισσότερο γνωστό για τις κατατάξεις πανεπιστημίων και νοσοκομείων.

Μόρτ Ζούκερμαν

Μια γνωριμία που πήγαινε χρόνια πίσω

Η σχέση του Ζούκερμαν με τον Έπσταϊν φαίνεται να ξεκινά τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2003 συνεργάστηκαν με τον παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν και τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ σε μια αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς του περιοδικού New York. Το 2004 ο Ζούκερμαν και ο Έπσταϊν χρηματοδότησαν επίσης την αποτυχημένη επανέκδοση του σκανδαλοθηρικού περιοδικού Radar.

Τα ίδια αρχεία δείχνουν ακόμη ότι ο Ζούκερμαν είχε συμμετάσχει στο γνωστό λεύκωμα για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν, ενώ τουλάχιστον μία φορά ο Έπσταϊν είχε προσφερθεί να του κανονίσει γνωριμία με γυναίκα. Στα έγγραφα, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Ζούκερμαν γνώριζε τη δράση sex trafficking του Έπσταϊν.

«Θα εκτιμούσα επίσης να σταματήσετε τη Daily News να με αποκαλεί παιδόφιλο. Έχω δείξει υπομονή και η συμπάθειά μου για τον Μορτ παραμένει»

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Η προσπάθεια να γίνει να τον κάνει πελάτη του

Το 2013 ο Έπσταϊν επιχείρησε να πείσει τον Ζούκερμαν να του αναθέσει επίσημα τη διαχείριση των οικονομικών του. Η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν —παρότι είχε εγκαταλείψει το κολέγιο— παρουσίαζε τον εαυτό του ως έναν από τους ελάχιστους που μπορούσαν να χειριστούν τα σύνθετα οικονομικά προβλήματα του δισεκατομμυριούχου. Όπως έλεγε, η κατάσταση απαιτούσε «χειρουργική» αντιμετώπιση.

Προσπαθούσε να πείσει τον Ζούκερμαν ότι έπρεπε να τον εμπιστευτεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στον κύκλο του και ότι έπρεπε να κινηθεί γρήγορα. Στο μεταξύ, απέκτησε πρόσβαση σε πολύ προσωπικά στοιχεία που αφορούσαν την υγεία, τα οικονομικά και την οικογενειακή ζωή του Ζούκερμαν, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησε για να πείσει και τους ανθρώπους γύρω του ότι έπρεπε να αναλάβει ο ίδιος.

Ύστερα από συνεχείς απορρίψεις σε βάθος δύο ετών, ο Έπσταϊν άρχισε να χάνει την υπομονή του.

«Δεν έχω ζητήσει τα χρήματα που ο Μορτ είχε υποσχεθεί για τη βοήθειά μου και τελικά ποτέ δεν προχώρησε», έγραψε σε email προς τους ανιψιούς του Ζούκερμαν, οι οποίοι λειτουργούσαν και ως επενδυτικοί του σύμβουλοι. «Θα εκτιμούσα επίσης να σταματήσετε τη Daily News να με αποκαλεί παιδόφιλο. Έχω δείξει υπομονή και η συμπάθειά μου για τον Μορτ παραμένει».

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Το συμβόλαιο των 21 εκατομμυρίων δολαρίων

Προσχέδιο συμφωνίας με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2013 δείχνει ότι ο Έπσταϊν πρότεινε στον Ζούκερμαν να προσλάβει την Southern Trust Inc., μία από τις εταιρείες του στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, για «την ανάλυση, αξιολόγηση, οργάνωση και δομή μεγάλων, διακριτών ζητημάτων που αφορούν την οικονομική περιουσία του κ. Ζούκερμαν».

Η αμοιβή για τους πρώτους δέκα μήνες υπηρεσιών θα έφτανε τα 21 εκατομμύρια δολάρια. Σε άλλο έγγραφο αναφέρεται ότι το δικηγορικό γραφείο Paul Weiss —το ίδιο που είχε αναλάβει και ζητήματα estate planning για τον Λέον Μπλακ— θα εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Ζούκερμαν. Παράλληλα, ο Νορβηγός διπλωμάτης και φίλος του Έπσταϊν, Τέρχε Ρεντ-Λάρσεν, θα λάμβανε 1 εκατομμύριο δολάρια.

Από τα έγγραφα δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιος θα ήταν ο ρόλος του Ρεντ-Λάρσεν. Ο δικηγόρος του, Τζον Κρίστιαν Έλντεν, είπε στο Business Insider ότι ο Ζούκερμαν και ο Νορβηγός διπλωμάτης ήταν φίλοι και ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση του estate planning ήταν ιδέα του Έπσταϊν.

«Ο κ. Ζούκερμαν δεν ακολούθησε τις συμβουλές ή τις προτάσεις του κ. Έπσταϊν και, ως εκ τούτου, αυτές οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόστηκαν ποτέ», ανέφερε.

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Τα προσωπικά οικονομικά στοιχεία που έφτασαν στα χέρια του

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε αρχίσει να ασχολείται με την αναδιοργάνωση της περιουσίας του Ζούκερμαν ήδη από το 2013. Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, μετά από δείπνο στο αρχοντικό του στο Μανχάταν —στο οποίο, σύμφωνα με το ημερολόγιό του, συμμετείχαν επίσης οι Εχούντ Μπάρακ, Τζες Στέιλι, Γούντι Άλεν και Τομ Πρίτζκερ— ο Έπσταϊν είπε στον Ζούκερμαν ότι θα εξετάσει την οικονομική του κατάσταση.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο Ζούκερμαν τού έστειλε εκατοντάδες σελίδες με εξαιρετικά ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία: αναλυτικές αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, έγγραφα για τις συνήθειες δαπανών του, πληροφορίες για τη δομή των trust του, τις φιλανθρωπικές δωρεές του, ακόμη και λεπτομέρειες για τη συμφωνία χωρισμού με την πρώην σύζυγό του.

Σε email του Ιουνίου 2013, ο Έπσταϊν περιέγραφε την οικονομική κατάσταση του Ζούκερμαν ως ιδιαίτερα προβληματική. Υποστήριζε ότι τα trust του χρειάζονταν «ολικό στήσιμο από την αρχή» και ότι η υπόθεση απαιτούσε άνθρωπο με γνώσεις σε επενδύσεις, φορολογία, κληρονομικό δίκαιο, εταιρικά σχήματα ακινήτων, ρυθμιστικές καταθέσεις τίτλων και διαζύγια.

«Πρόκειται για σοβαρή δουλειά που απαιτεί χειρουργική επέμβαση», έγραφε χαρακτηριστικά.

«Μορτ, έχω καθίσει μαζί σου στα Dunkin Donuts έξω από το Sloan Kettering σε δύσκολες στιγμές — κάθισα δίπλα σου και στο δείπνο του Χάρι Έβανς όταν ανακοίνωσες τον αρραβώνα σου με τη Μάρλα, σε πιο ελπιδοφόρες εποχές»

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Οι πιέσεις, τα συναισθηματικά επιχειρήματα και οι προειδοποιήσεις

Αρχικά, ο Έπσταϊν υπολόγιζε ότι θα χρειαζόταν 15 μήνες για να διορθώσει προσωπικά τα οικονομικά του Ζούκερμαν και ότι η αμοιβή του θα κυμαινόταν από 30 έως 40 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο ημέρες αργότερα, σε νέο email, επιχείρησε να τον επηρεάσει και σε πιο προσωπικό επίπεδο, επικαλούμενος στιγμές από τη μακρόχρονη σχέση τους.

«Μορτ, έχω καθίσει μαζί σου στα Dunkin Donuts έξω από το Sloan Kettering σε δύσκολες στιγμές — κάθισα δίπλα σου και στο δείπνο του Χάρι Έβανς όταν ανακοίνωσες τον αρραβώνα σου με τη Μάρλα, σε πιο ελπιδοφόρες εποχές», έγραψε.

Τον επόμενο μήνα, έπειτα από τηλεφωνικές συνομιλίες και συναντήσεις, ο Έπσταϊν επανήλθε πιέζοντας για άμεση απόφαση. Υποστήριξε ότι είχε ήδη τα πάντα «έτοιμα να προχωρήσουν» μόλις ο Ζούκερμαν συμφωνούσε να τον προσλάβει και προειδοποιούσε ότι κάθε καθυστέρηση έθετε σε κίνδυνο «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια».

«Σχεδόν τα πάντα, από πάνω μέχρι κάτω, θα ξαναγίνουν. Κάθε trust, όλες οι επενδύσεις και θα χτιστεί μια νέα οικονομική δομή», έγραψε, με το χαρακτηριστικό ύφος στίξης που τον διέκρινε. «Υπάρχει τεράστια δουλειά για να διορθωθούν όλα και ο χρόνος λιγοστεύει, αν θέλεις να γίνει η κατάθεση μέχρι το τέλος της χρονιάς».

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Η επίθεση στους ανιψιούς και τους συμβούλους του Ζούκερμαν

Τον Αύγουστο του 2013 ο Έπσταϊν ενημέρωσε τον προσωπικό του δικηγόρο και τον λογιστή του ότι ο Ζούκερμαν είχε δεχθεί αμοιβή 30 εκατομμυρίων δολαρίων και τους ζήτησε να ετοιμάσουν συμβόλαιο.

Στην πράξη, όμως, τα emails του ίδιου του Ζούκερμαν ήταν επιφυλακτικά και αόριστα. Βλέποντας ότι δεν υπήρχε καθαρή δέσμευση, ο Έπσταϊν άλλαξε τακτική. Σε email του Σεπτεμβρίου 2013 επιτέθηκε στην ομάδα ανθρώπων που περιέβαλλε τον Ζούκερμαν, συμπεριλαμβανομένων των ανιψιών του και επενδυτικών συμβούλων του, Έρικ και Τζέιμι Γκέρτλερ.

«Μορτ, σου συνιστώ να προσλάβεις επαγγελματίες, όχι τους ανιψιούς σου», έγραψε.

Επέμεινε ότι ο Ζούκερμαν είχε ανάγκη από έναν «αρχιτέκτονα» για να οργανώσει τη χρηματοοικονομική του ζωή και ότι η διατήρηση των ανιψιών του σε θέσεις ευθύνης θα προκαλούσε οικογενειακές τριβές. Κατά τον Έπσταϊν, αν ο ανιψιός του Ζούκερμαν αποκτούσε τέτοια επιρροή, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούσαν την ανατροφή της κόρης του, αυτό θα «δημιουργούσε χάος» στην οικογένεια.

«Τρέφω μόνο καλά αισθήματα για σένα και με βασανίζει να σε βλέπω να βλάπτεις οικονομικά τον εαυτό σου»

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Η ξεκάθαρη άρνηση του Ζούκερμαν

Παρά τις προειδοποιήσεις για σοβαρές φορολογικές συνέπειες, ο Ζούκερμαν δεν υπέγραψε έως το τέλος του 2013 το συμβόλαιο των 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Έπσταϊν έκανε ακόμη μία προσπάθεια να περισώσει τη συμφωνία.

Σε email του Ιανουαρίου 2014 τόνισε ότι είχε ήδη αφιερώσει χρόνο και πόρους στην υπόθεση, επανέλαβε ότι τα οικονομικά του Ζούκερμαν βρίσκονταν σε επικίνδυνη κατάσταση και παρουσίασε την αμοιβή του περίπου ως ευκαιρία.

«Τρέφω μόνο καλά αισθήματα για σένα και με βασανίζει να σε βλέπω να βλάπτεις οικονομικά τον εαυτό σου», έγραψε.

Η απάντηση του Ζούκερμαν ήταν σαφής: το οικονομικό μοντέλο που του είχε προτείνει ο Έπσταϊν «απλώς δεν ταιριάζει».

«Τζέφρι. Έχω πλέον συμβουλευτεί τρεις φορολογικούς ειδικούς και δεν βλέπουν τα ζητήματα όπως τα βλέπεις εσύ», του απάντησε.

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Η ιδέα για επιτροπή και ο ρόλος του Ρεντ-Λάρσεν

Ο Έπσταϊν δεν σταμάτησε. Μετά από ένα πρωινό που είχαν τον Ιούνιο του 2014, του έστειλε ένα εκτενές email «για να καταγράψει τη συζήτησή τους». Εκεί υποστήριζε ότι ο Ζούκερμαν τού είχε πει πως ένιωθε ότι η ικανότητά του στο estate planning «μόνο μειωνόταν» και ότι ήθελε να μεταβιβάσει αυτή την ευθύνη σε μια ομάδα.

«Συμφωνείς ότι θα πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή για να διαχειρίζεται τις οικονομικές σου υποθέσεις», έγραψε ο Έπσταϊν. «Η θέση σου είναι ότι αντιλαμβάνεσαι πως δεν είσαι πια σε θέση να το κάνεις ο ίδιος. Εσύ πρότεινες ο Τέρχε Λάρσεν να τεθεί επικεφαλής, επειδή εμπιστεύεσαι απόλυτα την κρίση του».

Στο ίδιο email, ο Έπσταϊν πρότεινε εκ νέου να βρεθεί ο ίδιος στον πυρήνα της διαχείρισης και άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να πληρωθεί είτε με μετοχές της Boston Properties είτε με μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ζούκερμαν.

Ο Ζούκερμαν απάντησε ότι «σίγουρα» θα προχωρούσε στη συγκρότηση μιας επιτροπής, με επικεφαλής τον Ρεντ-Λάρσεν, που θα διαχειριζόταν τις οικονομικές του υποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μια τέτοια επιτροπή δημιουργήθηκε ποτέ. Όταν ο Έπσταϊν επανήλθε τον επόμενο μήνα, ο Ζούκερμαν τού απάντησε απλά: «Έχω τον δικό μου ρυθμό».

«Νιώθω άβολα που πρέπει να σας υπενθυμίσω τον ρόλο που έπαιξα, τα έξοδα που έκανα, τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί (ρωτήστε τον Τέρχε Λάρσεν). Εγώ ήμουν αυτός που εντόπισα σφάλματα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην οικονομική του αναφορά. Δουλειά που έγινε κατόπιν δικού του αιτήματος»

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Τα emails προς το περιβάλλον του και οι αναφορές στην υγεία του

Σε εκείνο το στάδιο, ο Έπσταϊν άρχισε να απευθύνεται ευθέως και στους ανθρώπους του στενού κύκλου του Ζούκερμαν, προσπαθώντας να τους πείσει ότι έπρεπε να αναλάβει ο ίδιος. Σε email προς τους Γκέρτλερ υπαινισσόταν ότι ο Ζούκερμαν υπαναχώρησε από τη συμφωνία επειδή επηρεαζόταν από «την ασθένειά του».

«Νιώθω άβολα που πρέπει να σας υπενθυμίσω τον ρόλο που έπαιξα, τα έξοδα που έκανα, τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί (ρωτήστε τον Τέρχε Λάρσεν)», έγραψε. «Εγώ ήμουν αυτός που εντόπισα σφάλματα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην οικονομική του αναφορά. Δουλειά που έγινε κατόπιν δικού του αιτήματος».

Ο Έρικ Γκέρτλερ απάντησε κρατώντας σαφή αλλά ευγενική απόσταση.

«Δεν γνωρίζω για τον εντοπισμό οικονομικών λαθών, αλλά γνωρίζω πως οποιεσδήποτε προτάσεις προήλθαν από τους συμβούλους σας είτε είχαν ήδη εξεταστεί είτε είχαν ήδη εφαρμοστεί από τους δικηγόρους και τους οικονομικούς συμβούλους του Μορτ», έγραψε. «Σε κάθε περίπτωση, δεν ενδιαφέρομαι ούτε είναι σωστό να μπούμε σε μια τέτοια ανταλλαγή».

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Το σχέδιο να οργανωθεί ο «Μορτ» σαν εταιρεία

Τον Οκτώβριο του 2015 ο Έπσταϊν έστειλε email στον Έρικ Γκέρτλερ προτείνοντας να αναλάβουν εκείνος και ο Τζέιμι Γκέρτλερ πλήρως τη διαχείριση της οικονομικής ζωής του Ζούκερμαν, επικαλούμενος ξανά την κατάσταση της υγείας του.

Την ίδια περίπου περίοδο, έστειλε και στον Ρεντ-Λάρσεν ένα διαφορετικό σχέδιο για το πώς θα μπορούσαν να οργανωθούν τα οικονομικά του Ζούκερμαν, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή των ανιψιών του. Η ιδέα του ήταν να οργανωθεί ο «Μορτ» σαν να επρόκειτο για εταιρεία.

Ο Ρεντ-Λάρσεν και ο «Χάρι» —πιθανότατα αναφορά στον Χάρι Μπέλερ, έναν από τους εσωτερικούς λογιστές του Έπσταϊν— θα λειτουργούσαν ως συμπρόεδροι. Ο ίδιος ο Έπσταϊν θα αναλάμβανε τα οικονομικά. Ο Έρικ Γκέρτλερ θα είχε την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και για ζητήματα υγείας. Ο Τζέιμι Γκέρτλερ και ο Τζόελ Κλάιν, ακόμη ένας φίλος, θα αναλάμβαναν θέματα που αφορούσαν τα παιδιά του.

«Υποθέτω ότι ξέρετε πως τώρα έχει γίνει παράξενος σε ορισμένα πράγματα»

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Η τελική ρήξη

Ο Έπσταϊν προσέγγισε ξανά και τον ίδιο τον Ζούκερμαν, προτείνοντάς του για ακόμη μία φορά τη λύση μιας ομάδας ανθρώπων που θα αναλάμβανε συνολικά τη διαχείριση των υποθέσεών του. Ο Ζούκερμαν, όμως, συνέχισε να τον απορρίπτει.

«Έχω προχωρήσει αρκετά προς την ολοκλήρωση του σχεδιασμού που χρειάζομαι, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού κατάλληλων εκπροσώπων», του έγραψε. «Το έχω ήδη συζητήσει με διάφορους φίλους και δικηγόρους».

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο τόνος του Έπσταϊν έγινε εμφανώς πιο επιθετικός. Δύο εβδομάδες μετά την τελευταία απόρριψη του Ζούκερμαν, σε email προς τους ανιψιούς του, άφησε να εννοηθεί ότι ο δισεκατομμυριούχος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

«Υποθέτω ότι ξέρετε πως τώρα έχει γίνει παράξενος σε ορισμένα πράγματα», έγραψε.

Μέχρι τα τέλη του 2016 η σχέση των δύο ανδρών έμοιαζε πλέον να έχει διαρραγεί πλήρως. Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα που περιλαμβάνονται στα αρχεία, ο Έπσταϊν έγραψε στον Ζούκερμαν: «Πώς μπόρεσες να αφήσεις την εφημερίδα σου να με αποκαλεί παιδόφιλο;???!!! Περιμένω δημόσια συγγνώμη και πλήρη ανάκληση. Είμαι στενός φίλος σου εδώ και χρόνια».

Στα αρχεία δεν υπάρχει απάντηση από τον Ζούκερμαν.

*Με πληροφορίες από: Business Insider 

