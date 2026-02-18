Λέσλι Γουέξνερ: Ποιος είναι ο μεγιστάνας της Victoria’s Secret και ποια η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν;

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ετοιμάζεται να εξετάσει στις 18 Φεβρουαρίου τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Λέσλι Γουέξνερ για τη μακρόχρονη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η κατάθεσή του, που μεταφέρθηκε από την Ουάσιγκτον στο Οχάιο, έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση εσωτερικού εγγράφου του FBI στο οποίο το όνομά του εμφανιζόταν —αρχικά σβησμένο— ως συγκατηγορούμενου, σύμφωνα με το Forbes.

Η αποκάλυψη του εγγράφου και οι πολιτικές πιέσεις

Η αποδέσμευση του ονόματος του Γουέξνερ προέκυψε ύστερα από πίεση των βουλευτών Τόμας Μάσι και Ρο Κάνα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε εκείνο το έγγραφο του FBI, ο Γουέξνερ καταγραφόταν δίπλα σε πρόσωπα όπως η Γκισλέιν Μάξγουελ, ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, η Λέσλι Γκροφ και η Καρίνα Σουλιάκ, στο πλαίσιο των ερευνών για τη διακίνηση ανήλικων κοριτσιών και ενδεχομένως για τις συνθήκες θανάτου του Έπσταϊν.

Παρά τον χαρακτηρισμό αυτό, το 2019 ο βοηθός ομοσπονδιακός εισαγγελέας είχε διαβεβαιώσει τους δικηγόρους του Γουέξνερ ότι δεν αποτελεί στόχο έρευνας. Έκτοτε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, δεν υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία με τις αρχές.

«Σου προστάτευα πάντα τα συμφέροντα… είχαμε κοινή πορεία για πάνω από 15 χρόνια»

Τα οικονομικά και η ρήξη

Ο Γουέξνερ, ιδρυτής της αυτοκρατορίας L Brands (Victoria’s Secret, Bath & Body Works, Express, The Limited), υπήρξε για χρόνια ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής του Έπσταϊν. Σύμφωνα με ερευνητικό υπόμνημα ομοσπονδιακών εισαγγελέων της Νέας Υόρκης, οι δικηγόροι του επιχειρηματία υποστήριξαν ότι ο Έπσταϊν είχε υπεξαιρέσει «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» από την περιουσία του, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 εκατομμύρια σταδιακά.

Ο ίδιος ο Γουέξνερ σε επιστολή του το 2019 μίλησε για «τεράστιο σοκ», παραδεχόμενος ότι είχε επιτρέψει στον Έπσταϊν να αποκτήσει σχεδόν πλήρη έλεγχο των προσωπικών του οικονομικών «χωρίς ουσιαστική εποπτεία». Το 2008, όπως λέει, έκοψε κάθε δεσμό μαζί του, αφού προηγουμένως είχε επιστραφεί ποσό 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ακίνητα, πληρεξούσια και καταγγελίες

Η σχέση τους, ωστόσο, είχε βαθιές ρίζες. Από τη δεκαετία του 1980, όταν γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου, ο Γουέξνερ ανέθεσε στον Έπσταϊν ρόλο οικονομικού συμβούλου. Το 1991 του παραχώρησε πληρεξούσιο, ενώ τον ενέπλεξε σε οικογενειακά καταπιστεύματα και επιχειρηματικές δομές στο Οχάιο.

Ο Έπσταϊν συνδέθηκε με ακίνητα στο Νιου Άλμπανι και με τη νεοκλασική έπαυλη 40 δωματίων του Γουέξνερ στο Μανχάταν, η οποία αργότερα κατέληξε υπό τον έλεγχό του. Εκεί φέρονται να έλαβαν χώρα κοινωνικές συναθροίσεις που αργότερα συνδέθηκαν με καταγγελίες θυμάτων.

Σε μία από αυτές τις υποθέσεις, νεαρή καλλιτέχνιδα κατήγγειλε ότι το 1996 κακοποιήθηκε σε ακίνητο συνδεόμενο με τον Γουέξνερ και ότι η ασφάλεια δεν της επέτρεψε να αποχωρήσει για ώρες. Η υπόθεση διευθετήθηκε το 2021 μέσω του ταμείου αποζημιώσεων της περιουσίας Έπσταϊν.

Η δημόσια εικόνα και οι συνέπειες

Παρότι το FBI σημείωνε το 2019 ότι υπήρχαν «περιορισμένα στοιχεία» για άμεση εμπλοκή του, το όνομα του Γουέξνερ εμφανίζεται πάνω από 1.300 φορές στα δημοσιοποιημένα αρχεία. Σε προσχέδιο επιστολής του Έπσταϊν προς τον «Λες» αναφερόταν η φράση: «Σου προστάτευα πάντα τα συμφέροντα… είχαμε κοινή πορεία για πάνω από 15 χρόνια».

Το σκάνδαλο επηρέασε και την επιχειρηματική του πορεία. Ο Γουέξνερ παραιτήθηκε το 2020 από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της L Brands, ύστερα από 57 χρόνια στην ηγεσία, και αποχώρησε οριστικά από το διοικητικό συμβούλιο το 2021. Παραμένει ωστόσο ενεργός επενδυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Κέντρου Γουέξνερ στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

«Ντρέπομαι που εξαπατήθηκα», είχε γράψει το 2019.