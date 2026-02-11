Από πού προήλθαν τα χρήματα της Γκισλέιν Μάξγουελ; Από μυστικά τραστ που δημιούργησε ο πατέρας της

Η Γκισλέιν Μάξγουελ κληρονόμησε εκατομμύρια δολάρια από μυστικά καταπιστεύματα που δημιούργησε ο πατέρας της, ο διασυρμένος μεγιστάνας Ρόμπερτ Μάξγουελ, του οποίου ο θάνατος παραμένει μυστήριο, όπως αποκαλύπτει μια εμπιστευτική έκθεση.

Το 2013, η περιουσία της Μάξουελ ανερχόταν σε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με μια εσωτερική εκτίμηση της τράπεζας JPMorgan Chase που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι αποκαλύψεις ρίχνουν φως στο μυστήριο των οικονομικών της Γκισλέιν Μάξγουελ και φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την αφήγηση ότι η Βρετανίδα κοσμική χρειαζόταν τον Τζέφρι Έπσταϊν επειδή ο πατέρας της την είχε αφήσει χωρίς λεφτά.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών σε φυλακή του Τέξας για σεξουαλική διακίνηση και συνωμοσία με τον Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Το πτώμα του πατέρα

Ο πλούτος της προήλθε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον πατέρα της, τον μεγιστάνα του Τύπου, Ρόμπερτ Μάξγουελ, ο οποίος έκλεψε περισσότερα από 500 εκατομμύρια λίρες (περίπου 576 εκατομμύρια ευρώ) από το συνταξιοδοτικό ταμείο της εφημερίδας Daily Mirror τη δεκαετία του 1980.

Πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες και το πτώμα του βρέθηκε να επιπλέει κοντά στο γιοτ του, το Lady Ghislaine, κοντά στις Καναρίους Νήσους το 1991. Σε ένα από τα email του, ο Έπσταϊν φαινόταν πεπεισμένος ότι ο Μάξγουελ είχε δολοφονηθεί.

«Πέθανε» έγραψε σε έναν παραλήπτη του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί.

«Μάξγουελ: Ο Ληστής»

Έντονος, εκφοβιστικός και με βαθιά, ζωηρή φωνή, ο Μάξγουελ ήταν μια τεράστια μορφή στη βρετανική, κοινωνική ζωή. Εκτός από την Mirror Group Newspaper και την New York Daily News, πολλές από τις επιχειρήσεις του ήταν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι Oxford United και Derby County. Διέφυγε από την εξαθλίωση ως Τσεχοσλοβάκος πρόσφυγας για να γίνει ένας παρασημοφορημένος ήρωας πολέμου, επιχειρηματίας, βουλευτής των Εργατικών και στη συνέχεια μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, συγκεντρώνοντας ιδιωτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και Rolls-Royc καθ’ οδόν.

Ο θάνατός του στις 5 Νοεμβρίου του 1991 συγκλόνισε τη χώρα. Το σοκ έγινε οργή λίγες εβδομάδες μετά την ανακάλυψη τρύπας ύψους 460 εκατ. λιρών στα συνταξιοδοτικά ταμεία των επιχειρήσεών του. Δανειολήπτης απίστευτης κλίμακας, είχε εισβάλει παράνομα στα ταμεία για να στηρίξει την αυτοκρατορία του, η οποία βρισκόταν στο χείλος της κατάρρευσης. Τα πρωτοσέλιδα όπως «Ο Άνθρωπος που έσωσε τη Mirror» αντικαταστάθηκαν γρήγορα από τα «Μάξγουελ: Ο Ληστής».

«Δε μπορούσε να θυμηθεί»

Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο της Μάξγουελ, επιτεύχθηκε μια σημαντική εξωδικαστική συμφωνία με τις τράπεζες του και τους εκκαθαριστές της περιουσίας του για περίπου 276 εκατομμύρια λίρες (318 εκατομμύρια ευρώ), λίγο περισσότερο από το μισό του κλεμμένου ποσού, ενώ η βρετανική κυβέρνηση παρείχε άλλα 100 εκατομμύρια λίρες (περίπου 116 εκατομμύρια ευρώ) στο συνταξιοδοτικό ταμείο της εφημερίδας με τη μορφή δανείου.

Ωστόσο, τα μυστικά τραστ από τα οποία η Γκισλέιν κληρονόμησε την περιουσία της θα ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής της δίκης.

Μετά τη σύλληψή της το 2020, είπε στον βοηθό εισαγγελέα των ΗΠΑ ότι «δεν μπορούσε να θυμηθεί πόσα εκατομμύρια δολάρια είχε». Η αδιαφάνεια των οικονομικών της ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο της αρνήθηκε η εγγύηση εκείνη τη χρονιά.

Η έκθεση της ιδιωτικής τράπεζας, η οποία φέρει την ένδειξη «εμπιστευτικό» και «μόνο για εσωτερική χρήση», σημειώνει ότι «η πηγή του πλούτου της Γκισλέιν Μάξγουελ χαρακτηρίζεται ως μυστήριο» στην κάλυψη του Τύπου

Η πηγή του πλούτου της Γκισλέιν

Η έκθεση της ιδιωτικής τράπεζας, η οποία φέρει την ένδειξη «εμπιστευτικό» και «μόνο για εσωτερική χρήση», σημειώνει ότι «η πηγή του πλούτου της Γκισλέιν Μάξγουελ χαρακτηρίζεται ως μυστήριο» στην κάλυψη του Τύπου.

Ωστόσο, εσωτερική έρευνα που διεξήγαγε η τράπεζα αποκάλυψε την ύπαρξη δύο λογαριασμών που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990.

«Κατανοούμε ότι η περιουσία της προήλθε από καταπιστεύματα που άφησε ο πατέρας της, Ρόμπερτ Μάξγουελ, μετά το θάνατό του στις 5 Νοεμβρίου 1991» αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση συντάχθηκε ένα χρόνο μετά την απόφαση της JPMorgan Chase να αναγκάσει τη Γκισλέιν να κλείσει τους λογαριασμούς της, προκειμένου να αποφευχθεί ο «κίνδυνος σύνδεσή της» με τον Έπσταϊν, ο οποίος τότε ήταν ήδη καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας.

«Το υπόλοιπο της περιουσίας της βρίσκεται σε ακίνητα και έργα τέχνης (μεζονέτες στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο)» συνεχίζει η έκθεση.

Η τράπεζα είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον Έπσταϊν μερικούς μήνες νωρίτερα, μετά από μια 15ετή σχέση που κάθε χρόνο απέφερε εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για την εταιρεία.

«Το 2011 τα μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι η Μάξγουελ προσέλκυε νεαρά κορίτσια για τον τότε φίλο της Τζέφρι Έπσταϊν» αναφέρει μια περίληψη των χαρακτηριστικών κινδύνου που περιέχονται στην έκθεση. «Δεν αισθανόμαστε πλέον άνετα με αυτόν τον πελάτη».

Δεν υπήρχαν χρήματα

Την Μάξγουελ την είχε συστήσει στην JPMorgan Chase ο Έπσταϊν και ο Λέσλι Γουέξνερ, ένας μακροχρόνιος πελάτης της τράπεζας, ο οποίος τότε λάμβανε συμβουλές για οικονομικά θέματα από τον Έπσταϊν. Οι δύο την σύστησαν στον Τζες Στάλεϊ, έναν Αμερικανό τραπεζίτη που εργάστηκε στην JPMorgan για περισσότερα από 30 χρόνια και ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Barclays πριν παραιτηθεί λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

«Αυτό με εκπλήσσει» δήλωσε ο Τζον Πρέστον, συγγραφέας του Fall: The Mystery of Robert Maxwell, μιας βιογραφίας του μεγιστάνα.

«Δεν μίλησα με τη Γκισλέιν για το βιβλίο, αλλά μίλησα με έναν από τους αδελφούς της και τις αδελφές της και σίγουρα δεν είχαν χρήματα όταν πέθανε ο πατέρας τους. Όλοι πίστευαν ότι θα υπήρχαν χρήματα. Ήταν τρομερό σοκ το γεγονός ότι δεν υπήρχαν».

Οffshore λογαριασμούς, στο Λίχτενσταϊν

«Δεν είναι εντελώς απίθανο η Γκισλέιν, ως η αγαπημένη του πατέρα της, να έλαβε χρήματα πριν από το θάνατο του Μάξγουελ» συνεχίζει ο Πρέστον. «Είναι λογικό να της έδωσε ένα μεγάλο ποσό, ίσως ακόμη και ένα τεράστιο, και να έδωσε λιγότερα, ή και καθόλου, στα άλλα παιδιά. Αλλά με σοκάρει το γεγονός ότι ήταν τόσο μεγάλο το ποσό. Τα χρήματα εξαφανίζονταν γρήγορα τους τελευταίους εννέα μήνες της ζωής του Μάξγουελ.

»Σε ποιο βαθμό είχε ακόμα όλα αυτά τα χρήματα ήταν αδύνατο να διαπιστωθεί, επειδή ήταν σε offshore λογαριασμούς, στο Λίχτενσταϊν».

Μεταξύ των 3,5 εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν και η διαθήκη του Έπσταϊν, σύμφωνα με την οποία η Γκισλέιν θα λάμβανε 10 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ). Δεν είναι σαφές αν το ποσό αυτό καταβλήθηκε.

Ένα ακόμα άλυτο μυστήριο

Τα αρχεία του FBI που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση περιείχαν ισχυρισμούς ότι «ο Έπσταϊν συστήθηκε στη Γκισλέιν από τον μεγαλύτερο αδελφό της, Κέβιν, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος πτωχευμένος της Βρετανίας».

Το πώς η πραγματικά η Γκισλέιν γνώρισε τον Έπσταϊν αποτελεί ένα ακόμα μυστήριο που παραμένει άλυτο σε όλη αυτή την ιστορία.

Ο Κέβιν φέρεται να «έλαβε εντολή από τον πατέρα του να συναντήσει τον Έπσταϊν» προκειμένου να «μεταφέρει χρήματα» για την οικογένειά του.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα The Times, ο Κέβιν Μάξγουελ είπε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί «δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα».

*Με στοιχεία από thetimes.com και theguardian.com