08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
Fizz 08 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Spotlight

Μεταξύ των τριών εκατομμυρίων αρχείων Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υπήρχε ένα βίντεο που αποκάλυπτε ένα κομμάτι της ζωής της ερωμένης και στενής συνεργάτιδας του, καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα, Γκισλέιν Μάξγουελ, μέσα στο διαβόητο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από μια κάμερα παρακολούθησης στις 1 Ιουλίου 2020, λίγο πριν τις 2 μ.μ., δείχνει την 63χρονη Μάξγουελ να καθαρίζει κάτι στο νεροχύτη κοντά στο κρεβάτι της. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε από το νεροχύτη πίσω στο ακατάστατο κρεβάτι της, το οποίο προσπάθησε να τακτοποιήσει ενώ δίπλωνε μια εφεδρική πορτοκαλί φόρμα.

Αφού φάνηκε ικανοποιημένη με το ελάχιστα στρωμένο κρεβάτι, ξάπλωσε ανάσκελα και επέστρεψε στην ανάγνωση ενός φθαρμένου βιβλίου, σύμφωνα με το βίντεο.

Πριν η Βρετανίδα κοσμική, απόφοιτος της Οξφόρδης, καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση για τη δεκαετή σεξουαλική κακοποίηση που διέπρατε μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απολάμβανε μια μυθικά πολυτελή ζωή στην έπαυλη του διαβόητου χρηματιστή στη Φλόριντα, στο φημισμένο νησί και στο ιδιωτικό τζετ του, καθώς και στο δικό της καταφύγιο αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στο Νιου Χάμσαϊρ.

Δείτε το βίντεο από τη ζωή της Μάξγουελ στη φυλακή

YouTube thumbnail

Η ευνοϊκή μεταφορά

Στις εγκαταστάσεις του Μπρούκλιν, η Μάξγουελ είχε στη διάθεσή της τους ίδιους πόρους με όλους τους άλλους κρατούμενους  – στις εγκαταστάσεις MDC κρατούνται αυτή τη στιγμή ο Λουίτζι Μαντζόνε και ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος απήχθη από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η σύντομη λίστα ανέσεων περιλαμβάνει τις βασικές πορτοκαλί φόρμες, ένα λεπτό στρώμα, οποιοδήποτε εγκεκριμένο θρησκευτικό μενταγιόν, βιβλία, αλλά όχι προσωπικά αντικείμενα.

Η Μάξγουελ, ωστόσο, μεταφέρθηκε τον Αύγουστο στο Camp Bryan, μια φυλακή ελάχιστης ασφάλειας στο Τέξας με το παρατσούκλι «Club Fed».

Η ευνοϊκή μεταφορά έγινε μετά από συνάντηση διάρκειας εννέα ωρών σε δύο ημέρες με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τοντ Μπλανς, όπου συζήτησαν την προσωπική της ιστορία με τον νεκρό παιδόφιλο, Έπσταϊν.

Η καταδικασμένη για σεξουαλική εκμετάλλευση καυχήθηκε για το νέο της κατάλυμα και τόνισε την απουσία «ποντικιών που πέφτουν από την οροφή».

Η ευνοϊκή μεταφορά έγινε μετά από συνάντηση διάρκειας εννέα ωρών σε δύο ημέρες με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τοντ Μπλανς, όπου συζήτησαν την προσωπική της ιστορία με τον νεκρό παιδόφιλο, Έπσταϊν

Ανταλλαγή email μεταξύ αυτής και της Μελάνια Τραμπ

Ένα ακόμη νέο στοιχείο για τη Μάξγουελ, το οποίο περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν είναι η φωτογραφία της από τον Ιούλιο του 2020 και μια σύντομη ανταλλαγή email μεταξύ αυτής και της Μελάνια Τραμπ.

Για την ιστορία να πούμε ότι το δεξί χέρι του Έπσταϊν κρίθηκε ένοχη για συνωμοσία με σκοπό να παρασύρει ανήλικο να ταξιδέψει για να συμμετάσχει σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις, συνωμοσία με σκοπό τη μεταφορά ανηλίκου με πρόθεση τη συμμετοχή σε εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα, μεταφορά ανηλίκου με πρόθεση τη συμμετοχή σε εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα και συνωμοσία με σκοπό τη σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

*Με στοιχεία από nypost.com

Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
Έχει στυλ (και σεξαπίλ) 07.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βαθαίνει η κρίση στην Ελλάδα – Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται
ΕΛΣΤΑΤ / ΙΔΕΜ 08.02.26

Βαθαίνει η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα - Γιατί οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται

Όσο ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία βαίνει μειούμενος θα καταγράφονται όλο και λιγότερες γεννήσεις, τονίζει ο διευθυντής ερευνών του ΙΔΕΜ, Βύρωνας Κοτζαμάνης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 08.02.26

LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καρδίτσα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Καρδίτσα – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
Super League 08.02.26

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο – Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών
Η ανακοίνωση 08.02.26

Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο - Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών στο Διδυμότειχο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστή η τραγωδία με δύο μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στο Διδυμότειχο - Εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 08.02.26

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Opinion 08.02.26

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει

Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γεώργιος Μαζιάς
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελλάδα 08.02.26

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σύνταξη
Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
