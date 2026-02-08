Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Μεταξύ των τριών εκατομμυρίων αρχείων Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υπήρχε ένα βίντεο που αποκάλυπτε ένα κομμάτι της ζωής της ερωμένης και στενής συνεργάτιδας του, καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα, Γκισλέιν Μάξγουελ, μέσα στο διαβόητο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από μια κάμερα παρακολούθησης στις 1 Ιουλίου 2020, λίγο πριν τις 2 μ.μ., δείχνει την 63χρονη Μάξγουελ να καθαρίζει κάτι στο νεροχύτη κοντά στο κρεβάτι της. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε από το νεροχύτη πίσω στο ακατάστατο κρεβάτι της, το οποίο προσπάθησε να τακτοποιήσει ενώ δίπλωνε μια εφεδρική πορτοκαλί φόρμα.

Αφού φάνηκε ικανοποιημένη με το ελάχιστα στρωμένο κρεβάτι, ξάπλωσε ανάσκελα και επέστρεψε στην ανάγνωση ενός φθαρμένου βιβλίου, σύμφωνα με το βίντεο.

Πριν η Βρετανίδα κοσμική, απόφοιτος της Οξφόρδης, καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση για τη δεκαετή σεξουαλική κακοποίηση που διέπρατε μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απολάμβανε μια μυθικά πολυτελή ζωή στην έπαυλη του διαβόητου χρηματιστή στη Φλόριντα, στο φημισμένο νησί και στο ιδιωτικό τζετ του, καθώς και στο δικό της καταφύγιο αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στο Νιου Χάμσαϊρ.

Δείτε το βίντεο από τη ζωή της Μάξγουελ στη φυλακή

Η ευνοϊκή μεταφορά

Στις εγκαταστάσεις του Μπρούκλιν, η Μάξγουελ είχε στη διάθεσή της τους ίδιους πόρους με όλους τους άλλους κρατούμενους – στις εγκαταστάσεις MDC κρατούνται αυτή τη στιγμή ο Λουίτζι Μαντζόνε και ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος απήχθη από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η σύντομη λίστα ανέσεων περιλαμβάνει τις βασικές πορτοκαλί φόρμες, ένα λεπτό στρώμα, οποιοδήποτε εγκεκριμένο θρησκευτικό μενταγιόν, βιβλία, αλλά όχι προσωπικά αντικείμενα.

Η Μάξγουελ, ωστόσο, μεταφέρθηκε τον Αύγουστο στο Camp Bryan, μια φυλακή ελάχιστης ασφάλειας στο Τέξας με το παρατσούκλι «Club Fed».

Η ευνοϊκή μεταφορά έγινε μετά από συνάντηση διάρκειας εννέα ωρών σε δύο ημέρες με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τοντ Μπλανς, όπου συζήτησαν την προσωπική της ιστορία με τον νεκρό παιδόφιλο, Έπσταϊν.

Η καταδικασμένη για σεξουαλική εκμετάλλευση καυχήθηκε για το νέο της κατάλυμα και τόνισε την απουσία «ποντικιών που πέφτουν από την οροφή».

Η ευνοϊκή μεταφορά έγινε μετά από συνάντηση διάρκειας εννέα ωρών σε δύο ημέρες με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τοντ Μπλανς, όπου συζήτησαν την προσωπική της ιστορία με τον νεκρό παιδόφιλο, Έπσταϊν

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miami Herald (@miamiherald)

Ανταλλαγή email μεταξύ αυτής και της Μελάνια Τραμπ

Ένα ακόμη νέο στοιχείο για τη Μάξγουελ, το οποίο περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν είναι η φωτογραφία της από τον Ιούλιο του 2020 και μια σύντομη ανταλλαγή email μεταξύ αυτής και της Μελάνια Τραμπ.

Για την ιστορία να πούμε ότι το δεξί χέρι του Έπσταϊν κρίθηκε ένοχη για συνωμοσία με σκοπό να παρασύρει ανήλικο να ταξιδέψει για να συμμετάσχει σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις, συνωμοσία με σκοπό τη μεταφορά ανηλίκου με πρόθεση τη συμμετοχή σε εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα, μεταφορά ανηλίκου με πρόθεση τη συμμετοχή σε εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα και συνωμοσία με σκοπό τη σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

*Με στοιχεία από nypost.com