Πώς το Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν έγινε τόπος κακοποίησης

Για νεαρά κορίτσια χωρίς οικονομικούς πόρους που αναζητούσαν βοήθεια για σπουδές ή επαγγελματικές ευκαιρίες, μια πρόσκληση στο τεράστιο ράντσο του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό φαινόταν αρχικά σαν μοναδική ευκαιρία. Το απομονωμένο Zorro Ranch, μια ιδιοκτησία περίπου 10.000 στρεμμάτων μέσα στο τοπίο της ερήμου, παρουσιαζόταν ως ένας χώρος πολυτέλειας και προνομίων. Όμως για αρκετές από τις κοπέλες που βρέθηκαν εκεί, η εμπειρία αυτή εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί σε δικαστήρια, αγωγές και άλλες επίσημες διαδικασίες, τουλάχιστον δέκα γυναίκες έχουν αναφέρει ότι ο Έπσταϊν τις χειραγώγησε ή τις κακοποίησε στο συγκεκριμένο κτήμα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Οι μισές από αυτές ήταν ανήλικες όταν συνέβησαν τα περιστατικά.

Ένα πολυτελές σκηνικό μέσα στην έρημο

Οι επισκέψεις στο Zorro Ranch ξεκινούσαν συχνά σαν μια εμπειρία πολυτέλειας. Τα κορίτσια μεταφέρονταν αεροπορικώς από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ στο απομονωμένο συγκρότημα, όπου μπορούσαν να κάνουν ιππασία σε οροπέδια με αρχαία πετρογλυφικά, να φωτογραφηθούν μπροστά στην εντυπωσιακή έπαυλη του Έπσταϊν και να απολαύσουν δραστηριότητες όπως κολύμπι, πεζοπορία ή προβολές ταινιών.

Ο Έπσταϊν, ένας πλούσιος και ισχυρός άνδρας με ευρύ κύκλο γνωριμιών, φρόντιζε να κάνει τις νεαρές επισκέπτριες να νιώθουν ξεχωριστές. Τις ρωτούσε για τα σχέδιά τους, τους υποσχόταν βοήθεια για σπουδές ή επαγγελματικές ευκαιρίες και συχνά τους έδινε χρήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις των θυμάτων, η ατμόσφαιρα άλλαζε γρήγορα. Η συμπεριφορά του γινόταν ολοένα και πιο παρεμβατική, με αγγίγματα, πιέσεις για «μασάζ» ή άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης.

Πολλά από τα κορίτσια ένιωθαν παγιδευμένα. Βρίσκονταν σε μια απομονωμένη ιδιοκτησία, μακριά από το σπίτι τους, περιτριγυρισμένες από φωτογραφίες του Έπσταϊν με ισχυρούς πολιτικούς, επιχειρηματίες και διάσημους. Η εικόνα αυτή ενίσχυε την αίσθηση ότι ο άνδρας που είχαν απέναντί τους ήταν σχεδόν απρόσβλητος.

Το απομονωμένο «κάστρο»

Ο Έπσταϊν αγόρασε την έκταση το 1993 από την οικογένεια του τότε κυβερνήτη του Νέου Μεξικού, Μπρους Κινγκ, και γρήγορα άρχισε να την μετατρέπει σε ένα πολυτελές συγκρότημα. Το κεντρικό σπίτι, που ο ίδιος αποκαλούσε «κάστρο», χτίστηκε πάνω σε βράχια με θέα σε μια χαράδρα.

Το συγκρότημα περιλάμβανε δεκάδες κτίρια: ξύλινες καμπίνες, ένα παλιό βαγόνι τρένου, γιούρτες και κατασκευές που θύμιζαν σκηνικά γουέστερν. Η περιοχή ήταν τόσο απομονωμένη ώστε οι πλησιέστεροι γείτονες βρίσκονταν πολλά χιλιόμετρα μακριά, ενώ η Σάντα Φε απείχε περίπου 50 χιλιόμετρα.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, ένα από τα πιο γνωστά θύματα του Έπσταϊν, είχε περιγράψει το ράντσο στα απομνημονεύματά της σαν έναν χώρο που έμοιαζε με θεματικό πάρκο. Εξωτερικά ήταν εντυπωσιακό και καλοδιατηρημένο, όμως πίσω από αυτή την εικόνα, όπως υποστήριζε, συνέβαιναν πράγματα που λίγοι γνώριζαν.

Στόχευση ευάλωτων κοριτσιών

Οι μαρτυρίες δείχνουν ότι ο Έπσταϊν προσάρμοζε την προσέγγισή του ανάλογα με την κάθε κοπέλα. Σε άλλες υποσχόταν οικονομική βοήθεια για σπουδές, σε άλλες επαγγελματικές γνωριμίες ή ταξίδια.

Η Άνι Φάρμερ, που ήταν 16 ετών όταν τον γνώρισε, ταξίδεψε στο ράντσο το 1996 πιστεύοντας ότι θα συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Αντί γι’ αυτό, όπως κατέθεσε αργότερα στο δικαστήριο, βρέθηκε μόνη σε μια τεράστια ιδιοκτησία όπου ένιωσε ότι πιεζόταν σε ανάρμοστες καταστάσεις.

Σε άλλη περίπτωση, μια 15χρονη κοπέλα που επισκέφθηκε το ράντσο ως μέρος ενός ταξιδιού στο Λας Βέγκας περιέγραψε ότι ο Έπσταϊν την κάλεσε στο δωμάτιό του και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Άλλο θύμα είχε γνωρίσει συνεργάτη του Έπσταϊν σε εμπορικό κέντρο, ο οποίος της είπε ότι ένας πλούσιος άνδρας θα πλήρωνε για να την ακούσει να παίζει βιολί. Η κοπέλα, που είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα της και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, βρέθηκε τελικά στο Zorro Ranch.

Πολιτικές διασυνδέσεις και ισχυροί επισκέπτες

Το ράντσο δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για ιδιωτικές συναντήσεις με νεαρές γυναίκες. Ο Έπσταϊν φιλοξενούσε εκεί προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Μεταξύ όσων έχουν αναφερθεί ότι επισκέφθηκαν το κτήμα είναι ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν και ο γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι. Σε έγγραφα της υπόθεσης φαίνεται επίσης ότι ο Έπσταϊν προσπάθησε να προσελκύσει άλλους γνωστούς επιχειρηματίες, όπως τον Έλον Μασκ και τον ιδρυτή του LinkedIn Ριντ Χόφμαν. Κανείς από αυτούς δεν έχει κατηγορηθεί για παρανομίες στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Χαμένες ευκαιρίες για έρευνα

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και τις μαρτυρίες θυμάτων, για πολλά χρόνια οι αρχές δεν διερεύνησαν ουσιαστικά τι συνέβαινε στο Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό. Η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των θεσμικών κενών και των καθυστερήσεων που, σύμφωνα με επικριτές, επέτρεψαν στον χρηματιστή να συνεχίσει τη δράση του για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς σοβαρό έλεγχο.

Η πρώτη μεγάλη έρευνα σε βάρος του Έπσταϊν ξεκίνησε το 2006 στη Φλόριντα, όταν αποκαλύφθηκε ότι πλήρωνε ανήλικα κορίτσια για σεξουαλικές υπηρεσίες. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα κατέληξε σε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη συμφωνία με τις ομοσπονδιακές αρχές. Η συμφωνία αυτή, που αργότερα επικρίθηκε έντονα ακόμη και από εσωτερική έρευνα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, του επέτρεψε να αποφύγει βαριές ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων και να δηλώσει ένοχος μόνο για περιορισμένα αδικήματα σε πολιτειακό επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή είχε σημαντικές συνέπειες και για το Νέο Μεξικό. Παρότι υπήρχαν ήδη αναφορές για περιστατικά κακοποίησης στο Zorro Ranch, η υπόθεση δεν διερευνήθηκε περαιτέρω. Επιπλέον, λόγω νομικών ιδιαιτεροτήτων της πολιτείας, ο Έπσταϊν κατάφερε να αποφύγει ακόμη και την υποχρέωση καταγραφής στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

Μετά την αποφυλάκισή του το 2009, οι αρχές του Νέου Μεξικού αρχικά τον ενημέρωσαν ότι έπρεπε να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης. Λίγο αργότερα όμως η απόφαση αυτή ανακλήθηκε, καθώς το αδίκημα για το οποίο είχε καταδικαστεί στη Φλόριντα αφορούσε θύμα άνω των 16 ετών — ηλικία που στο Νέο Μεξικό θεωρείται νόμιμη για συναίνεση. Έτσι, το όνομά του δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στο δημόσιο μητρώο της πολιτείας, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την εποπτεία των δραστηριοτήτων του.

Τα επόμενα χρόνια το Zorro Ranch συνέχισε να λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές. Ο Έπσταϊν εξακολουθούσε να επισκέπτεται την ιδιοκτησία αρκετές φορές τον χρόνο, φιλοξενώντας φίλους, συνεργάτες και γνωστές προσωπικότητες, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες ορισμένων θυμάτων εξακολουθούσε να φέρνει εκεί νεαρές γυναίκες.

Μόλις το 2019, μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων και σεξουαλική εκμετάλλευση, οι αρχές του Νέου Μεξικού ξεκίνησαν την πρώτη ουσιαστική έρευνα για όσα είχαν συμβεί στο Zorro Ranch. Μέχρι τότε όμως αρκετά πιθανά αδικήματα είχαν ήδη παραγραφεί, ενώ η έρευνα δυσκόλευε και από το γεγονός ότι πολλά περιστατικά είχαν συμβεί δεκαετίες νωρίτερα.

Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κριτική από θύματα, νομικούς και τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αν οι αρχές είχαν κινηθεί νωρίτερα, ίσως να είχαν αποτραπεί ορισμένες από τις κακοποιήσεις που ακολούθησαν.

Νέες αποκαλύψεις και έρευνες

Τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έφεραν στο φως νέες πληροφορίες σχετικά με όσα ενδέχεται να συνέβησαν στο Zorro Ranch, το απομονωμένο κτήμα του στο Νέο Μεξικό. Τα έγγραφα, που περιλαμβάνουν εκατομμύρια σελίδες καταθέσεων, σημειώσεων και επικοινωνιών από τις ομοσπονδιακές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών, περιέχουν επιπλέον στοιχεία για επισκέπτες της κατοικίας, πιθανά θύματα αλλά και νέες μαρτυρίες για περιστατικά που δεν είχαν εξεταστεί επαρκώς στο παρελθόν.

Μεταξύ των πιο ανησυχητικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα αρχεία βρίσκεται και μια ανεπιβεβαίωτη καταγγελία που στάλθηκε το 2019 σε ραδιοφωνικό παραγωγό του Νέου Μεξικού. Στο μήνυμα αυτό, ο αποστολέας —ο οποίος φέρεται να ισχυριζόταν ότι είχε εργαστεί στο Zorro Ranch— ανέφερε ότι δύο «ξένες κοπέλες» πέθαναν κατά τη διάρκεια σεξουαλικών πράξεων στο κτήμα και θάφτηκαν κρυφά εκεί. Η πληροφορία δεν συνοδευόταν από συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως ημερομηνίες, ονόματα ή ακριβές σημείο ταφής μέσα στην τεράστια έκταση του κτήματος, το οποίο είναι περίπου δώδεκα φορές μεγαλύτερο από το Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, η καταγγελία προωθήθηκε τότε στο FBI.

Δεν είναι σαφές αν οι ομοσπονδιακές αρχές διερεύνησαν σε βάθος τον συγκεκριμένο ισχυρισμό εκείνη την περίοδο. Η δημοσιοποίηση όμως του σχετικού εγγράφου στα νέα αρχεία αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των αρχών και της κοινής γνώμης για το τι ακριβώς συνέβη στο Zorro Ranch.

Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν στην έναρξη δύο νέων ερευνών στο Νέο Μεξικό. Η πρώτη πραγματοποιείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης της πολιτείας, το οποίο έχει αναλάβει να εξετάσει εκ νέου τις μαρτυρίες και τα διαθέσιμα στοιχεία για πιθανά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο κτήμα. Παράλληλα, συστάθηκε και μια ειδική επιτροπή αλήθειας από τέσσερις πολιτειακούς βουλευτές, με στόχο να διερευνήσει όχι μόνο τις καταγγελίες για κακοποίηση και διακίνηση ανθρώπων, αλλά και τις θεσμικές αποτυχίες που επέτρεψαν για χρόνια να παραμένουν ανεξέλεγκτες οι δραστηριότητες του Έπσταϊν στην περιοχή.

Οι αρχές του Νέου Μεξικού ζήτησαν επίσης να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες ανακαίνισης που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο ράντσο από τον νέο ιδιοκτήτη, ώστε να μπορέσουν οι ερευνητές να εξετάσουν την περιοχή χωρίς να αλλοιωθούν πιθανά στοιχεία.

Μόλις πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και η πρώτη επίσημη επιτόπια έρευνα στο Zorro Ranch από τις αρχές της πολιτείας — έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή το 2019, όταν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Υόρκης. Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κριτική από θύματα και ακτιβιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το κτήμα θα έπρεπε να είχε ερευνηθεί πολύ νωρίτερα.

Παράλληλα, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι της περιοχής έχουν δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο μνημείο έξω από την είσοδο της έπαυλης, τοποθετώντας λουλούδια, σταυρούς και πινακίδες που ζητούν δικαιοσύνη για τα θύματα. Για πολλούς κατοίκους του Νέου Μεξικού, το Zorro Ranch έχει μετατραπεί σε σύμβολο ενός σκοτεινού κεφαλαίου που η πολιτεία καλείται ακόμη να διερευνήσει πλήρως.

Οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι στόχος των νέων ερευνών είναι να αποκαλυφθεί τι πραγματικά συνέβη στο κτήμα, να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ακόμη ποινικές ευθύνες που μπορούν να διερευνηθούν και να διασφαλιστεί ότι παρόμοια φαινόμενα δεν θα μπορέσουν να επαναληφθούν στο μέλλον.



Το μέλλον του ράντσου

Το Zorro Ranch αγοράστηκε το 2023 από τον επιχειρηματία και πολιτικό του Τέξας Ντον Χάφινς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να το μετατρέψει σε χριστιανικό κέντρο υποχώρησης με την ονομασία San Rafael Ranch.

Οι αρχές όμως έχουν διατάξει προσωρινή διακοπή των εργασιών ώστε να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Για τα θύματα και τις οικογένειές τους, η υπόθεση δεν αφορά μόνο τις πράξεις ενός ανθρώπου αλλά και τις αποτυχίες ενός ολόκληρου συστήματος.

Όπως λένε, η ιστορία του Zorro Ranch αποτελεί υπενθύμιση του πώς η δύναμη, τα χρήματα και οι διασυνδέσεις μπορούν για χρόνια να κρατούν κρυφές σοβαρές καταγγελίες — μέχρι να βγουν τελικά στο φως.

*Με πληροφορίες από: NBC News