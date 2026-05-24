Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
24 Μαΐου 2026, 10:30

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η πρώην βοηθός του Σάρα Κέλεν κατέθεσε στο Κογκρέσο καταγγελίες εις βάρος τριών ανδρών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο πεδίο έρευνας ανοίγει στο Κογκρέσο γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση της Σάρα Κέλεν, της πρώην επί χρόνια βοηθού του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, η Κέλεν κατονόμασε τρεις άνδρες, τους οποίους κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση ή ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

Η πρώην βοηθός του Έπσταϊν κατέθεσε την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, η Κέλεν έδωσε ονόματα και περιέγραψε συγκεκριμένες καταγγελίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πρόσωπα που κατονόμασε είναι ο Γάλλος κομμωτής διασημοτήτων Φρεντερίκ Φεκκάι, ο πρώην δήμαρχος του Μαϊάμι Μπιτς και επιχειρηματίας στον χώρο της κρουαζιέρας Φίλιπ Λεβίν, καθώς και ο Γάλλος φωτογράφος μόδας Πατρίκ Ντεμαρσελιέ, ο οποίος πέθανε το 2022.

Οι καταγγελίες της Κέλεν

Η Κέλεν φέρεται να κατηγόρησε τον Φεκκάι και τον Λεβίν για σεξουαλική επίθεση, ενώ για τον Ντεμαρσελιέ κατέθεσε ότι εκτέθηκε μπροστά της.

Μία πηγή ανέφερε στο CNN ότι η Κέλεν υποστήριξε πως ο Φεκκάι τη βίασε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν εκείνη γνωρίσει τον Έπσταϊν. Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, οι δυο τους βρίσκονταν μόνοι σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Χαβάη, όπου είχαν ταξιδέψει για συναντήσεις με πρακτορεία μοντέλων.

Εκπρόσωπος του Φεκκάι απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

«Ο κ. Φεκκάι έμεινε άναυδος όταν διάβασε την κατάθεση της κυρίας Κέλεν. Ο κ. Φεκκάι δεν κακοποίησε ποτέ κανέναν. Δεν συμμετείχε ποτέ σε καμία παράνομη συμπεριφορά. Δεν γνώριζε τίποτα για την απεχθή διαστροφή ή τη διακίνηση ανθρώπων από τον Έπσταϊν. Δεν έκανε τίποτα κακό», ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Μαρκ Χερ.

Ο ίδιος διέψευσε ειδικά και την καταγγελία περί επίθεσης: «Αυτό είναι κατηγορηματικά ψευδές. Ο κ. Φεκκάι δεν επιτέθηκε ποτέ σε κανέναν».

Για τον Φίλιπ Λεβίν, η Κέλεν κατέθεσε ότι τη βίασε στο Σεν Τροπέ, σε σπίτι που νοίκιαζαν τότε ο Έπσταϊν και η συνεργός του, Γκισλέιν Μάξγουελ, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Νωρίτερα φέτος, ο Λεβίν είχε δηλώσει στο WLRN ότι είχε γνωρίσει τον Έπσταϊν «λίγες φορές» και πως το μετάνιωσε.

«Όπως έχω δηλώσει στο παρελθόν, η μόνη μου σύνδεση με τον Τζέφρι Έπσταϊν προέκυψε αποκλειστικά μέσω της πρώην φιλίας μου με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Γνώρισα τον Έπσταϊν μόνο λίγες φορές. Δεν έκανα ποτέ δουλειές μαζί του, δεν επισκέφθηκα ποτέ το νησί του και δεν πέταξα ποτέ με το αεροσκάφος του. Μετανιώνω που τον γνώρισα», είχε πει.

Η Κέλεν κατέθεσε επίσης ότι ο Πατρίκ Ντεμαρσελιέ ήταν εκείνος που τη σύστησε στον Έπσταϊν, παρουσιάζοντάς τον ως άνθρωπο που αναζητούσε πιθανά μοντέλα για τη Victoria’s Secret.

Κανείς από τους τρεις δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά

Κανένας από τους τρεις άνδρες δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά σε σχέση με τον Έπσταϊν. Ο Τζέιμς Κόμερ είπε ότι η Επιτροπή δεν γνώριζε μέχρι τώρα καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος τους.

Σύμφωνα με επισκόπηση του CNN στα αρχεία Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Λεβίν και ο Φεκκάι είχαν δεσμούς με τον Έπσταϊν εδώ και χρόνια. Αντίθετα, τα διαθέσιμα αρχεία δεν φαίνεται να δείχνουν άμεση επαφή ανάμεσα στον Ντεμαρσελιέ και τον Έπσταϊν.

Επίσης, δεν υπάρχει ένδειξη στα δημόσια διαθέσιμα αρχεία που εξέτασε το CNN ότι κάποιος από τους τρεις άνδρες είχε εξεταστεί από ομοσπονδιακούς ερευνητές.

Η περίπλοκη θέση της Σάρα Κέλεν

Η Σάρα Κέλεν παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες στον κύκλο του Έπσταϊν. Η θέση της δίπλα του της έδινε πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητές του. Το 2007, οι αρχές την είχαν χαρακτηρίσει ως πιθανή συνεργό του Έπσταϊν.

Η ίδια, ωστόσο, παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα κακοποίησης. Ορισμένοι παρατηρητές αναγνωρίζουν ότι η περίπτωσή της είναι σύνθετη, ακόμη κι αν οι αρχές την είχαν ερευνήσει για πιθανή συνδρομή στον Έπσταϊν. Ο Κόμερ δήλωσε ότι η Κέλεν δεν είχε εξεταστεί από τις αρχές μέχρι το 2019. Ο δικηγόρος της αρνήθηκε να σχολιάσει.

Στην εισαγωγική της δήλωση προς τους νομοθέτες, η Κέλεν περιέγραψε τον Έπσταϊν ως άνθρωπο που την έλεγχε ολοκληρωτικά.

«Με χειραγώγησε, με κακοποίησε σεξουαλικά και ψυχολογικά, με έλεγξε, με χειρίστηκε, με κυριάρχησε και με έκανε να αμφισβητώ την ίδια μου την πραγματικότητα, μέχρι που δεν μπορούσα πλέον να ξεχωρίσω ποιες σκέψεις ήταν δικές μου και ποιες δικές του», είπε.

Και πρόσθεσε: «Ήταν σαν να ζούσα φορώντας μόνιμα ένα σετ εικονικής πραγματικότητας. Κάθε μέρα μου υπενθύμιζαν πόσο ισχυρός ήταν — πόσο επιδραστικός ήταν — και ότι αν στρεφόμουν εναντίον του ή τον παράκουγα, θα έχανα τα πάντα: τη δουλειά μου, το σπίτι μου, όλους όσοι γνώριζα στον κόσμο, ακόμη και τη ζωή μου».

Ο Κόμερ δεν αποκάλυψε δημόσια τα ονόματα των προσώπων την Πέμπτη, αλλά είπε ότι η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει το πρακτικό της κατάθεσης της Κέλεν το συντομότερο δυνατό.

«Από όλους τους ανθρώπους που έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα, αυτή ήταν μακράν η πιο ουσιαστική και παραγωγική συνέντευξη που είχαμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Τι δείχνουν τα αρχεία για τον Φρεντερίκ Φεκκάι

Τα αρχεία Έπσταϊν δείχνουν ότι ο χρηματιστής ξόδευε επί χρόνια χιλιάδες δολάρια στο γνωστό κομμωτήριο Frederic Fekkai, τόσο για τον ίδιο όσο και για άλλους, σύμφωνα με τιμολόγια και καταστάσεις πιστωτικών καρτών που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όμως, σύμφωνα με τα ίδια αρχεία, η σχέση του Έπσταϊν με τον Φεκκάι φαίνεται πως δεν περιοριζόταν σε μια απλή σχέση πελάτη και επαγγελματία.

Email δείχνουν ότι ο Φεκκάι φέρεται να ζήτησε τουλάχιστον τέσσερις φορές να χρησιμοποιήσει ένα από τα διαμερίσματα του Έπσταϊν.

Το 2010, ο Φεκκάι ζήτησε επίσης να χρησιμοποιήσει το δωμάτιο του Έπσταϊν για ραντεβού με τη δική του μασέρ. Ο Έπσταϊν συμφώνησε, αλλά είπε σε άτομο, το όνομα του οποίου έχει απαλειφθεί, να ενημερώσει τον Φεκκάι ότι ο ίδιος θα ήταν στο σπίτι.

Την ίδια χρονιά, ο Έπσταϊν φέρεται να είπε σε άτομο με απαλειμμένο όνομα ότι γνώριζε τον Φεκκάι εδώ και δέκα χρόνια και ότι είχε «βοηθήσει να στηθεί η εταιρεία του».

Το 2013, ο Έπσταϊν ζήτησε από τον Φεκκάι βοήθεια για να βρει πολύγλωσση βοηθό. Ο Φεκκάι απάντησε ότι θα έψαχνε στις επαφές του. Την ίδια χρονιά, ο Φεκκάι έγραψε στον Έπσταϊν για μια γυναίκα που θα πήγαινε σε ένα από τα κομμωτήριά του, ενώ εκπρόσωπος του Έπσταϊν κάλεσε τον Φεκκάι για τούρτα στα γενέθλια του Έπσταϊν.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ είπε επίσης στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, σε συνέντευξη πέρυσι, ότι ο Έπσταϊν και ο Φεκκάι ήταν «φιλικοί, πολύ φιλικοί».

Τι δείχνουν τα αρχεία για τον Φίλιπ Λεβίν

Τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Έπσταϊν και ο Λεβίν είχαν επικοινωνία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχαν κανονίσει αρκετές φορές να μιλήσουν τηλεφωνικά ή να συναντηθούν από κοντά, αν και δεν είναι σαφές από τα αρχεία αν οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν.

Το 2003, για παράδειγμα, ο Λεβίν φαίνεται να προσπάθησε να κανονίσει επιχειρηματική συνάντηση για τον Έπσταϊν με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που είχε υπό την εποπτεία της τη Sephora.

Το 2010, έναν χρόνο μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν στη Φλόριντα, όπου είχε καταδικαστεί σε πολιτειακές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, ο Λεβίν του έγραψε: «Χαίρομαι που όλα είχαν θετική κατάληξη για εσένα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές… Είσαι σπουδαίος άνθρωπος».

Ο Λεβίν εξελέγη δήμαρχος του Μαϊάμι Μπιτς το 2013 και επιχείρησε ανεπιτυχώς να εκλεγεί κυβερνήτης της Φλόριντα το 2018. Το inbox του Έπσταϊν περιλαμβάνει πολλά προεκλογικά email από τον Λεβίν. Το 2013, ο Έπσταϊν απάντησε σε ένα γενικό προεκλογικό email ρωτώντας πώς θα μπορούσε να κάνει δωρεά στην καμπάνια. Κάποιος από τον λογαριασμό «Levine for Mayor» του απάντησε, παραπέμποντάς τον στον ιστότοπο της εκστρατείας.

Τα email δείχνουν επίσης ότι ο Λεβίν είχε σχέση και με τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Σε ένα μήνυμα του 2001, ο Λεβίν ζήτησε από τη Μάξγουελ να κάνει «scout» σε ένα πάρτι όπου θα πήγαινε. Το 2003, της έγραψε ότι είχε «ένα καυτό, νεαρό πράγμα που θα περάσει το Σαββατοκύριακο… πάρε με».

Η Μάξγουελ είπε πέρυσι στον Τοντ Μπλανς, τότε αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα, ότι ο Λεβίν ήταν εκείνος που τη σύστησε στον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Περιέγραψε μάλιστα τη σχέση της με τον Λεβίν λέγοντας ότι ήταν «πολύ καλοί φίλοι».

Σύμφωνα με email, η Μάξγουελ και ο Λεβίν είχαν συχνά ανταλλαγές με σεξουαλικά υπονοούμενα. Σε ένα μήνυμα, η Μάξγουελ αναφέρθηκε στον Λεβίν ως το αγόρι της. Σε μηνύματα του 2001, έγραφε ότι «παράτησε χωρίς πολλές τυπικότητες» τον Έπσταϊν για τον Λεβίν.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση
Η προηγούμενη πεζογέφυρα είχε καταστραφεί από πλημμύρες και για το λόγο αυτό ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

