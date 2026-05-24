Κατάθεση-βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Η Σάρα Κέλεν κατονόμασε τρεις διάσημους άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέο πεδίο έρευνας ανοίγει στο Κογκρέσο γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση της Σάρα Κέλεν, της πρώην επί χρόνια βοηθού του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, η Κέλεν κατονόμασε τρεις άνδρες, τους οποίους κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση ή ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

Η πρώην βοηθός του Έπσταϊν κατέθεσε την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, η Κέλεν έδωσε ονόματα και περιέγραψε συγκεκριμένες καταγγελίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πρόσωπα που κατονόμασε είναι ο Γάλλος κομμωτής διασημοτήτων Φρεντερίκ Φεκκάι, ο πρώην δήμαρχος του Μαϊάμι Μπιτς και επιχειρηματίας στον χώρο της κρουαζιέρας Φίλιπ Λεβίν, καθώς και ο Γάλλος φωτογράφος μόδας Πατρίκ Ντεμαρσελιέ, ο οποίος πέθανε το 2022.

Οι καταγγελίες της Κέλεν

Η Κέλεν φέρεται να κατηγόρησε τον Φεκκάι και τον Λεβίν για σεξουαλική επίθεση, ενώ για τον Ντεμαρσελιέ κατέθεσε ότι εκτέθηκε μπροστά της.

Μία πηγή ανέφερε στο CNN ότι η Κέλεν υποστήριξε πως ο Φεκκάι τη βίασε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν εκείνη γνωρίσει τον Έπσταϊν. Σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, οι δυο τους βρίσκονταν μόνοι σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Χαβάη, όπου είχαν ταξιδέψει για συναντήσεις με πρακτορεία μοντέλων.

Εκπρόσωπος του Φεκκάι απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

«Ο κ. Φεκκάι έμεινε άναυδος όταν διάβασε την κατάθεση της κυρίας Κέλεν. Ο κ. Φεκκάι δεν κακοποίησε ποτέ κανέναν. Δεν συμμετείχε ποτέ σε καμία παράνομη συμπεριφορά. Δεν γνώριζε τίποτα για την απεχθή διαστροφή ή τη διακίνηση ανθρώπων από τον Έπσταϊν. Δεν έκανε τίποτα κακό», ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Μαρκ Χερ.

Ο ίδιος διέψευσε ειδικά και την καταγγελία περί επίθεσης: «Αυτό είναι κατηγορηματικά ψευδές. Ο κ. Φεκκάι δεν επιτέθηκε ποτέ σε κανέναν».

Για τον Φίλιπ Λεβίν, η Κέλεν κατέθεσε ότι τη βίασε στο Σεν Τροπέ, σε σπίτι που νοίκιαζαν τότε ο Έπσταϊν και η συνεργός του, Γκισλέιν Μάξγουελ, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Νωρίτερα φέτος, ο Λεβίν είχε δηλώσει στο WLRN ότι είχε γνωρίσει τον Έπσταϊν «λίγες φορές» και πως το μετάνιωσε.

«Όπως έχω δηλώσει στο παρελθόν, η μόνη μου σύνδεση με τον Τζέφρι Έπσταϊν προέκυψε αποκλειστικά μέσω της πρώην φιλίας μου με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Γνώρισα τον Έπσταϊν μόνο λίγες φορές. Δεν έκανα ποτέ δουλειές μαζί του, δεν επισκέφθηκα ποτέ το νησί του και δεν πέταξα ποτέ με το αεροσκάφος του. Μετανιώνω που τον γνώρισα», είχε πει.

Η Κέλεν κατέθεσε επίσης ότι ο Πατρίκ Ντεμαρσελιέ ήταν εκείνος που τη σύστησε στον Έπσταϊν, παρουσιάζοντάς τον ως άνθρωπο που αναζητούσε πιθανά μοντέλα για τη Victoria’s Secret.

Κανείς από τους τρεις δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά

Κανένας από τους τρεις άνδρες δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά σε σχέση με τον Έπσταϊν. Ο Τζέιμς Κόμερ είπε ότι η Επιτροπή δεν γνώριζε μέχρι τώρα καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος τους.

Σύμφωνα με επισκόπηση του CNN στα αρχεία Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Λεβίν και ο Φεκκάι είχαν δεσμούς με τον Έπσταϊν εδώ και χρόνια. Αντίθετα, τα διαθέσιμα αρχεία δεν φαίνεται να δείχνουν άμεση επαφή ανάμεσα στον Ντεμαρσελιέ και τον Έπσταϊν.

Επίσης, δεν υπάρχει ένδειξη στα δημόσια διαθέσιμα αρχεία που εξέτασε το CNN ότι κάποιος από τους τρεις άνδρες είχε εξεταστεί από ομοσπονδιακούς ερευνητές.

Η περίπλοκη θέση της Σάρα Κέλεν

Η Σάρα Κέλεν παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες στον κύκλο του Έπσταϊν. Η θέση της δίπλα του της έδινε πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητές του. Το 2007, οι αρχές την είχαν χαρακτηρίσει ως πιθανή συνεργό του Έπσταϊν.

Η ίδια, ωστόσο, παρουσιάζει τον εαυτό της ως θύμα κακοποίησης. Ορισμένοι παρατηρητές αναγνωρίζουν ότι η περίπτωσή της είναι σύνθετη, ακόμη κι αν οι αρχές την είχαν ερευνήσει για πιθανή συνδρομή στον Έπσταϊν. Ο Κόμερ δήλωσε ότι η Κέλεν δεν είχε εξεταστεί από τις αρχές μέχρι το 2019. Ο δικηγόρος της αρνήθηκε να σχολιάσει.

Στην εισαγωγική της δήλωση προς τους νομοθέτες, η Κέλεν περιέγραψε τον Έπσταϊν ως άνθρωπο που την έλεγχε ολοκληρωτικά.

«Με χειραγώγησε, με κακοποίησε σεξουαλικά και ψυχολογικά, με έλεγξε, με χειρίστηκε, με κυριάρχησε και με έκανε να αμφισβητώ την ίδια μου την πραγματικότητα, μέχρι που δεν μπορούσα πλέον να ξεχωρίσω ποιες σκέψεις ήταν δικές μου και ποιες δικές του», είπε.

Και πρόσθεσε: «Ήταν σαν να ζούσα φορώντας μόνιμα ένα σετ εικονικής πραγματικότητας. Κάθε μέρα μου υπενθύμιζαν πόσο ισχυρός ήταν — πόσο επιδραστικός ήταν — και ότι αν στρεφόμουν εναντίον του ή τον παράκουγα, θα έχανα τα πάντα: τη δουλειά μου, το σπίτι μου, όλους όσοι γνώριζα στον κόσμο, ακόμη και τη ζωή μου».

Ο Κόμερ δεν αποκάλυψε δημόσια τα ονόματα των προσώπων την Πέμπτη, αλλά είπε ότι η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει το πρακτικό της κατάθεσης της Κέλεν το συντομότερο δυνατό.

«Από όλους τους ανθρώπους που έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα, αυτή ήταν μακράν η πιο ουσιαστική και παραγωγική συνέντευξη που είχαμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Τι δείχνουν τα αρχεία για τον Φρεντερίκ Φεκκάι

Τα αρχεία Έπσταϊν δείχνουν ότι ο χρηματιστής ξόδευε επί χρόνια χιλιάδες δολάρια στο γνωστό κομμωτήριο Frederic Fekkai, τόσο για τον ίδιο όσο και για άλλους, σύμφωνα με τιμολόγια και καταστάσεις πιστωτικών καρτών που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όμως, σύμφωνα με τα ίδια αρχεία, η σχέση του Έπσταϊν με τον Φεκκάι φαίνεται πως δεν περιοριζόταν σε μια απλή σχέση πελάτη και επαγγελματία.

Email δείχνουν ότι ο Φεκκάι φέρεται να ζήτησε τουλάχιστον τέσσερις φορές να χρησιμοποιήσει ένα από τα διαμερίσματα του Έπσταϊν.

Το 2010, ο Φεκκάι ζήτησε επίσης να χρησιμοποιήσει το δωμάτιο του Έπσταϊν για ραντεβού με τη δική του μασέρ. Ο Έπσταϊν συμφώνησε, αλλά είπε σε άτομο, το όνομα του οποίου έχει απαλειφθεί, να ενημερώσει τον Φεκκάι ότι ο ίδιος θα ήταν στο σπίτι.

Την ίδια χρονιά, ο Έπσταϊν φέρεται να είπε σε άτομο με απαλειμμένο όνομα ότι γνώριζε τον Φεκκάι εδώ και δέκα χρόνια και ότι είχε «βοηθήσει να στηθεί η εταιρεία του».

Το 2013, ο Έπσταϊν ζήτησε από τον Φεκκάι βοήθεια για να βρει πολύγλωσση βοηθό. Ο Φεκκάι απάντησε ότι θα έψαχνε στις επαφές του. Την ίδια χρονιά, ο Φεκκάι έγραψε στον Έπσταϊν για μια γυναίκα που θα πήγαινε σε ένα από τα κομμωτήριά του, ενώ εκπρόσωπος του Έπσταϊν κάλεσε τον Φεκκάι για τούρτα στα γενέθλια του Έπσταϊν.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ είπε επίσης στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, σε συνέντευξη πέρυσι, ότι ο Έπσταϊν και ο Φεκκάι ήταν «φιλικοί, πολύ φιλικοί».

Τι δείχνουν τα αρχεία για τον Φίλιπ Λεβίν

Τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Έπσταϊν και ο Λεβίν είχαν επικοινωνία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχαν κανονίσει αρκετές φορές να μιλήσουν τηλεφωνικά ή να συναντηθούν από κοντά, αν και δεν είναι σαφές από τα αρχεία αν οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν.

Το 2003, για παράδειγμα, ο Λεβίν φαίνεται να προσπάθησε να κανονίσει επιχειρηματική συνάντηση για τον Έπσταϊν με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που είχε υπό την εποπτεία της τη Sephora.

Το 2010, έναν χρόνο μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν στη Φλόριντα, όπου είχε καταδικαστεί σε πολιτειακές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, ο Λεβίν του έγραψε: «Χαίρομαι που όλα είχαν θετική κατάληξη για εσένα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές… Είσαι σπουδαίος άνθρωπος».

Ο Λεβίν εξελέγη δήμαρχος του Μαϊάμι Μπιτς το 2013 και επιχείρησε ανεπιτυχώς να εκλεγεί κυβερνήτης της Φλόριντα το 2018. Το inbox του Έπσταϊν περιλαμβάνει πολλά προεκλογικά email από τον Λεβίν. Το 2013, ο Έπσταϊν απάντησε σε ένα γενικό προεκλογικό email ρωτώντας πώς θα μπορούσε να κάνει δωρεά στην καμπάνια. Κάποιος από τον λογαριασμό «Levine for Mayor» του απάντησε, παραπέμποντάς τον στον ιστότοπο της εκστρατείας.

Τα email δείχνουν επίσης ότι ο Λεβίν είχε σχέση και με τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Σε ένα μήνυμα του 2001, ο Λεβίν ζήτησε από τη Μάξγουελ να κάνει «scout» σε ένα πάρτι όπου θα πήγαινε. Το 2003, της έγραψε ότι είχε «ένα καυτό, νεαρό πράγμα που θα περάσει το Σαββατοκύριακο… πάρε με».

Η Μάξγουελ είπε πέρυσι στον Τοντ Μπλανς, τότε αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα, ότι ο Λεβίν ήταν εκείνος που τη σύστησε στον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Περιέγραψε μάλιστα τη σχέση της με τον Λεβίν λέγοντας ότι ήταν «πολύ καλοί φίλοι».

Σύμφωνα με email, η Μάξγουελ και ο Λεβίν είχαν συχνά ανταλλαγές με σεξουαλικά υπονοούμενα. Σε ένα μήνυμα, η Μάξγουελ αναφέρθηκε στον Λεβίν ως το αγόρι της. Σε μηνύματα του 2001, έγραφε ότι «παράτησε χωρίς πολλές τυπικότητες» τον Έπσταϊν για τον Λεβίν.