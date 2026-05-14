Αμ' έπος, άμ' έργον ο Ανδρουλάκης: το βράδυ στην TV δίνει στοιχεία και για το νόμιμο και για το ηθικό και καταθέτει μήνυση στον Αδωνι που για Predator έπεα πτερέοντα και από τηγανίτα τίποτα

Woman 14 Μαΐου 2026, 19:50

Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα ακόμη όνομα από τον κύκλο των ισχυρών που εμφανίζονται στα «αρχεία Έπσταϊν» βρέθηκε στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ, πρώην επικεφαλής της Cantor Fitzgerald και γείτονας του Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, υποστήριξε ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης, σύμφωνα με το CBS.

Ο Χάουαρντ Λάτνικ τα ανέφερε σε εθελοντική, κεκλεισμένων των θυρών κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με το transcript που έδωσε στη δημοσιότητα η επιτροπή την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Στην ίδια κατάθεση, περιέγραψε και ένα «χυδαίο» σχόλιο που, όπως είπε, είχε κάνει κάποτε ο Έπσταϊν για το πώς μπορεί κάποιος να βρει «το σωστό είδος μασάζ».

«Το είπε σε εμένα, ενώ η σύζυγός μου στεκόταν δίπλα μου. Κοιταχτήκαμε και φύγαμε», ανέφερε ο Λάτνικ.

Οι ερωτήσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάτνικ κατέθεσε οικειοθελώς, πίσω από κλειστές πόρτες, και δέχθηκε ερωτήσεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και για τις διαφορετικές διατυπώσεις που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς όταν μιλούσε δημόσια για τις επαφές τους.

Οι Δημοκρατικοί της επιτροπής τον κατηγόρησαν εκείνη την ημέρα ότι υπεκφεύγει, λέγοντας πως «μετέτρεψε την αγγλική γλώσσα σε φάρσα» για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Ζήτησαν μάλιστα την παραίτησή του, επικαλούμενοι τις μεταβαλλόμενες εξηγήσεις του για τις σχέσεις του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί διαστρεβλώνουν τα λόγια του Λάτνικ και προσήλθαν στη συνέντευξη με στόχο να προωθήσουν ένα «αφήγημα» κατά του προέδρου των ΗΠΑ.

«Δεν πρόκειται ποτέ για την απόδοση ευθυνών σε εκείνους που θα έπρεπε να είχαν διώξει τον Έπσταϊν πριν από χρόνια. Πάντα αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Κόμερ σε δημοσιογράφους στις 6 Μαΐου.

Η επένδυση στην Adfin και το ταξίδι στο νησί

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Έπσταϊν και ο Λάτνικ βρέθηκαν σε κοινή επιχειρηματική επένδυση ακόμη και το 2014, στην πλέον κλειστή διαφημιστική εταιρεία Adfin. Ο Λάτνικ υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι δεν γνώριζε πως ο Έπσταϊν ήταν επίσης από τους πρώτους επενδυτές της εταιρείας.

Για χρόνια, ο Λάτνικ επέμενε ότι είχε ελάχιστη σχέση με τον Έπσταϊν, ο οποίος ήταν γείτονάς του στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, αναγνώρισε ότι είχε επισκεφθεί με την οικογένειά του το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2012, αφού δημοσιοποιήθηκαν τα αρχεία που κατέγραφαν το ταξίδι.

Ο Λάτνικ, η σύζυγός του Άλισον και τα παιδιά τους είχαν βρεθεί στο Little St. James, το νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική, λίγο πριν από την επένδυση των δύο ανδρών στην Adfin. Σε αχρονολόγητη φωτογραφία από τα αρχεία, ο Έπσταϊν και ο Λάτνικ εμφανίζονται μαζί με ομάδα ανδρών στο νησί.

Τι είπε για τις συναντήσεις τους

Ο Λάτνικ, πρώην πρόεδρος της χρηματοοικονομικής εταιρείας Cantor Fitzgerald, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι έκοψε κάθε δεσμό με τον Έπσταϊν το 2005, τρία χρόνια πριν ο Έπσταϊν δηλώσει ένοχος στη Φλόριντα για πολιτειακές κατηγορίες περί πορνείας.

Στην επιτροπή είπε ότι αγόρασε το ακίνητο δίπλα στο σπίτι του Έπσταϊν στο Upper East Side το 1997, αλλά εγκαταστάθηκε εκεί μόνο το 2005, όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης.

Κατά τον ίδιο, συνάντησε τον Έπσταϊν μόλις τρεις φορές. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η επίσκεψη της οικογένειάς του στο νησί. Μία από τις άλλες επαφές τους, όπως είπε, ήταν το 2005: ένας καφές και μια ξενάγηση στο αρχοντικό του Έπσταϊν, στην οποία ήταν παρούσα και η σύζυγός του. Εκεί, σύμφωνα με τον Λάτνικ, έγινε το χυδαίο σχόλιο για το τραπέζι μασάζ, που τον έκανε να αποφασίσει ότι δεν ήθελε να έχει σχέση μαζί του.

Περιέγραψε ακόμη μία συνάντηση, η οποία, όπως είπε, αφορούσε μια συζήτηση για το φουαγιέ του Έπσταϊν.

Η σειρά καταθέσεων για τα «αρχεία Έπσταϊν»

Ο Λάτνικ είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά ισχυρών προσώπων που κατέθεσαν στην Επιτροπή Εποπτείας, επειδή τα ονόματα ή οι φωτογραφίες τους εμφανίζονται στις περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που είναι γνωστές ως «αρχεία Έπσταϊν».

Μεταξύ όσων έχουν καταθέσει είναι οι εκτελεστές της περιουσίας του Έπσταϊν, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Λες Γουέξνερ. Κανείς από αυτούς δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα και όλοι έχουν αρνηθεί ότι γνώριζαν τις κακοποιήσεις του Έπσταϊν.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι έχει συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής αργότερα μέσα στον μήνα.

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας
Ο Μλάντιτς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας και την Σφαγή της Σρεμπρένιτσα η οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε ως «γενοκτονία»

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

«Το Netflix σας παρακολουθεί» – Αγωγή κατά της πλατφόρμας με την κατηγορία της συλλογής προσωπικών δεδομένων
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας υπέβαλε αγωγή κατά της δημοφιλούς τηλεοπτικής πλατφόρμας. Υποστηρίζει ότι το Netflix «δημιούργησε σιωπηλά ένα πρόγραμμα επιτήρησης συμπεριφοράς εκπληκτικής κλίμακας».

Δικαστής ανέστειλε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εισηγήτριας του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε
Αμερικανός δικαστής έθεσε σε αναστολή τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε, καθώς έκρινε ότι η ελευθερία του λόγου έχει προτεραιότητα.

ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»
Το Σάββατο 16 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Ο Αλ Ζαΐντι ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Ιράκ – Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
Ο Αλί Αλ Ζαΐντι διαδέχθηκε τον Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι στον πρωθυπουργικό θώκο του Ιράκ, μετά από πολλά χρόνια υπηρεσιακού πρωθυπουργού και προβλήματα που συσσωρεύονταν

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Εν μέσω σκανδάλων η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα κατάργηση του ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών και στο βάθος ιδιωτικοποίηση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Άνω Πατήσια: Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη – Βίντεο ντοκουμέντο
«Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας που είδε το τροχαίο στα Άνω Πατήσια

«Το όνομα του Κολόμπο εμφανίστηκε στο σκάνδαλο διαιτησίας που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο»
Ο Λανουά όρισε τον Ιταλό διεθνή Ανδρέα Κολόμπο στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League ΑΕΚ-Ολυμπιακός παρά τον σάλο που ξέσπασε στη γειτονική χώρα.

Κλιμακώνεται η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία – Οι βασικοί αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ κινούνται
Βαθαίνει η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία και η κρίση ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι αντίπαλοι του Κιρ Στάρμερ προχωρούν σε κινήσεις που μπορεί να τον αποσταθεροποιήσουν περισσότερο.

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

