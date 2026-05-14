Στο φως όσα κατέθεσε ο Χάουαρντ Λάτνικ: Τρεις φορές συνάντησε τον γείτονά του, Τζέφρι Έπσταϊν, είπε

Ένα ακόμη όνομα από τον κύκλο των ισχυρών που εμφανίζονται στα «αρχεία Έπσταϊν» βρέθηκε στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ, πρώην επικεφαλής της Cantor Fitzgerald και γείτονας του Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, υποστήριξε ότι για χρόνια δεν γνώριζε πως ο Έπσταϊν ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης, σύμφωνα με το CBS.

Ο Χάουαρντ Λάτνικ τα ανέφερε σε εθελοντική, κεκλεισμένων των θυρών κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με το transcript που έδωσε στη δημοσιότητα η επιτροπή την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Στην ίδια κατάθεση, περιέγραψε και ένα «χυδαίο» σχόλιο που, όπως είπε, είχε κάνει κάποτε ο Έπσταϊν για το πώς μπορεί κάποιος να βρει «το σωστό είδος μασάζ».

«Το είπε σε εμένα, ενώ η σύζυγός μου στεκόταν δίπλα μου. Κοιταχτήκαμε και φύγαμε», ανέφερε ο Λάτνικ.

Οι ερωτήσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάτνικ κατέθεσε οικειοθελώς, πίσω από κλειστές πόρτες, και δέχθηκε ερωτήσεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και για τις διαφορετικές διατυπώσεις που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς όταν μιλούσε δημόσια για τις επαφές τους.

Οι Δημοκρατικοί της επιτροπής τον κατηγόρησαν εκείνη την ημέρα ότι υπεκφεύγει, λέγοντας πως «μετέτρεψε την αγγλική γλώσσα σε φάρσα» για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Ζήτησαν μάλιστα την παραίτησή του, επικαλούμενοι τις μεταβαλλόμενες εξηγήσεις του για τις σχέσεις του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί διαστρεβλώνουν τα λόγια του Λάτνικ και προσήλθαν στη συνέντευξη με στόχο να προωθήσουν ένα «αφήγημα» κατά του προέδρου των ΗΠΑ.

«Δεν πρόκειται ποτέ για την απόδοση ευθυνών σε εκείνους που θα έπρεπε να είχαν διώξει τον Έπσταϊν πριν από χρόνια. Πάντα αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Κόμερ σε δημοσιογράφους στις 6 Μαΐου.

Η επένδυση στην Adfin και το ταξίδι στο νησί

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Έπσταϊν και ο Λάτνικ βρέθηκαν σε κοινή επιχειρηματική επένδυση ακόμη και το 2014, στην πλέον κλειστή διαφημιστική εταιρεία Adfin. Ο Λάτνικ υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι δεν γνώριζε πως ο Έπσταϊν ήταν επίσης από τους πρώτους επενδυτές της εταιρείας.

Για χρόνια, ο Λάτνικ επέμενε ότι είχε ελάχιστη σχέση με τον Έπσταϊν, ο οποίος ήταν γείτονάς του στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, αναγνώρισε ότι είχε επισκεφθεί με την οικογένειά του το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2012, αφού δημοσιοποιήθηκαν τα αρχεία που κατέγραφαν το ταξίδι.

Ο Λάτνικ, η σύζυγός του Άλισον και τα παιδιά τους είχαν βρεθεί στο Little St. James, το νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική, λίγο πριν από την επένδυση των δύο ανδρών στην Adfin. Σε αχρονολόγητη φωτογραφία από τα αρχεία, ο Έπσταϊν και ο Λάτνικ εμφανίζονται μαζί με ομάδα ανδρών στο νησί.

Τι είπε για τις συναντήσεις τους

Ο Λάτνικ, πρώην πρόεδρος της χρηματοοικονομικής εταιρείας Cantor Fitzgerald, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι έκοψε κάθε δεσμό με τον Έπσταϊν το 2005, τρία χρόνια πριν ο Έπσταϊν δηλώσει ένοχος στη Φλόριντα για πολιτειακές κατηγορίες περί πορνείας.

Στην επιτροπή είπε ότι αγόρασε το ακίνητο δίπλα στο σπίτι του Έπσταϊν στο Upper East Side το 1997, αλλά εγκαταστάθηκε εκεί μόνο το 2005, όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης.

Κατά τον ίδιο, συνάντησε τον Έπσταϊν μόλις τρεις φορές. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η επίσκεψη της οικογένειάς του στο νησί. Μία από τις άλλες επαφές τους, όπως είπε, ήταν το 2005: ένας καφές και μια ξενάγηση στο αρχοντικό του Έπσταϊν, στην οποία ήταν παρούσα και η σύζυγός του. Εκεί, σύμφωνα με τον Λάτνικ, έγινε το χυδαίο σχόλιο για το τραπέζι μασάζ, που τον έκανε να αποφασίσει ότι δεν ήθελε να έχει σχέση μαζί του.

Περιέγραψε ακόμη μία συνάντηση, η οποία, όπως είπε, αφορούσε μια συζήτηση για το φουαγιέ του Έπσταϊν.

Η σειρά καταθέσεων για τα «αρχεία Έπσταϊν»

Ο Λάτνικ είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά ισχυρών προσώπων που κατέθεσαν στην Επιτροπή Εποπτείας, επειδή τα ονόματα ή οι φωτογραφίες τους εμφανίζονται στις περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που είναι γνωστές ως «αρχεία Έπσταϊν».

Μεταξύ όσων έχουν καταθέσει είναι οι εκτελεστές της περιουσίας του Έπσταϊν, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Λες Γουέξνερ. Κανείς από αυτούς δεν έχει κατηγορηθεί για αδίκημα και όλοι έχουν αρνηθεί ότι γνώριζαν τις κακοποιήσεις του Έπσταϊν.

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι έχει συμφωνήσει να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής αργότερα μέσα στον μήνα.