Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος

Λήξη συναγερμού στη ΓΑΔΑ για το ύποπτο σακίδιο που εντοπίστηκε κοντά στο κτίριο της ΓΑΔΑ.

Η αστυνομία απέκλεισε την Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα καθόδου προς την Πατησίων ενώ στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί των ΤΕΕΜ για να ελέγξουν το σακίδιο.

Τελικά δεν περιείχε κάτι ύποπτο και ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.