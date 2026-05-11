Φωτιά σε αεροσκάφος της Turkish Airlines μετά την προσγείωσή του – Δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε σε αεροσκάφος της Turkish Airlines τα ξημερώματα της Δευτέρας αμέσως μετά την προσγείωσή του στο Κατμαντού.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, το αεροδρόμιο έκλεισε για περίπου μία ώρα, μέχρι να καταφέρουν οι Αρχές να σβήσουν τη φωτιά.
Όπως έγινε γνωστό, οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus A333, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, δήλωσε στο Reuters ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω δεξί ελαστικό του αεροσκάφους μετά την προσγείωση.
इस्तानबुलबाट काठमाडौँ आएको टर्किस एयरलाइन्सको जहाजमा आगो देखियो, सबै यात्रु सुरक्षित pic.twitter.com/zatMPsLPW0
— Jeewan Dangi (@lifedangi) May 11, 2026
