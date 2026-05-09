Ριάνα: Έκανε τατουάζ ζωγραφιά των παιδιών της
Η Ριάνα έχει αδυναμία στους δύο γιους της και τη μικρούλα κόρη της.
Η 38χρονη τραγουδίστρια, η οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον ASAP Rocky πρότεινε στον tattoo artist Κιθ Σκοτ «Bang Bang» ΜακΚέρντι τα σχέδια τους να αποτυπωθούν στο πίσω μέρος του γονάτου της.
Ο tattoo artist, ο οποίος εδρεύει στη Νέα Υόρκη, δημοσίευσε σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ριάνα φαίνεται να παρατηρεί το νέο της τατουάζ μπροστά σε καθρέφτη, φορώντας μαύρο σορτς.
Ριάνα: «Τα μωρά είναι καταπληκτικά»
Η Ριάνα και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, μια κόρη με το όνομα «Rocki», τον Σεπτέμβριο του 2025. Έχουν ήδη δύο γιους, τον RZA και τον Riot.
Παρά την πίεση για νέα μουσική, η Ριάνα δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη μητρότητα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Extra δήλωσε: «Τα μωρά είναι καταπληκτικά. Μεγαλώνουν και δεν το αντέχω.
Τα πρόσωπά τους αλλάζουν, οι λαιμοί τους μακραίνουν. Το λατρεύω».
Έτοιμη για το 4ο παιδί;
Ο A$AP Rocky δηλώμει ότι τα παιδιά τους τα πάνε εξαιρετικά μεταξύ τους, παρότι είναι κοντά σε ηλικία: Ωστόσο παραδέχτηκε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά ζηλεύουν τη μικρή αδερφή τους.
Η Ριάνα έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο βαθιά τη σημάδεψε η μητρότητα, περιγράφοντας τον τοκετό ως «τρελό» και τη γονεϊκότητα ως μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και συγκινητικές εμπειρίες της ζωής της. Όσο για το πόσα παιδιά θέλει να αποκτήσει;
Η απάντησή της παραμένει απλή και ξεκάθαρη: «Όσα θέλει ο Θεός να κάνω».
