Η Ριάνα «πέταξε» 36 εκατομμύρια δολάρια μετά την αποτυχημένη συνεργασία της με τη Louis Vuitton – αλλά ούτε καν ίδρωσε

Ήταν μόλις 17 ετών όταν έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον κόσμο της μουσικής και έδειξε με το «καλημέρα» ότι διαφέρει από τους άλλους ανερχόμενους καλλιτέχνες της γενιάς της. Κάτι που φάνηκε με το καλύτερο τρόπο μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, με τη Ριάνα να μεταμορφώνεται σε pop star.

Η 37χρονη μουσικός κατάφερε όχι απλά να «χτίσει» μια επιτυχημένη καριέρα, αλλά να κυριαρχήσει στα παγκόσμια charts. Και ταυτόχρονα έδειξε ότι διαθέτει ένα κοφτερό επιχειρηματικό μυαλό.

Από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας, η Ριάνα εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την απήχη που είχε στη νέα γενιά, δημιουργώντας τις δικές σειρές αρωμάτων, καλλυντικών και ρούχων. Κινήσεις που εκτόξευσαν τα μηδενικά στον τραπεζικό της λογαριασμό και της έδωσαν την άνεση να μην εξαρτάται από τη μουσική της καριέρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rihanna Fan Account (@rihannaofficiall)

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η τελευταία δουλειά που κυκλοφόρησε ήταν το «μακρινό» 2016. Από τότε η Ριάνα θυμίζει περισσότερο επιχειρηματία και influencer και λιγότερο μουσικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, οι επιχειρηματικές της κινήσεις έχουν κι ένα μεγάλο στραβοπάτημα.

Ήταν το 2019, όταν η pop star ένωσε τις δυνάμεις της με τη Louis Vuitton για την κυκλοφορία μιας σειράς πολυτελών ρούχων, κάτω από την ονομασία Project Loud France. Η Ριάνα επένδυσε στο project 36 εκατ. δολάρια για το 49.99% του brand, όσα και η διάσημη γαλλική εταιρεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GQ (@gq)

Ωστόσο από τη μια το lockdown εξαιτίας του COVID από την άλλη οι υπερβολικά τσιμπημένες τιμές των ρούχων, «ναυάγισαν» το project. Το 2021, με μια κοινή τους ανακοίνωση, η Ριάνα και η Louis Vuitton έβαλαν «λουκέτο» στο εγχείρημα αλλά όχι και στη συνεργασία τους, καθώς αποφάσισαν να επικεντρωθούν στον χώρο των καλλυντικών.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, από αυτή την κίνηση, η Ριάνα έχασε και τα 36 εκατ. δολάρια, αλλά δεν ίδρωσε και ιδιαίτερα. Άλλωστε η περιουσία της αγγίζει τα 1.5 δις.