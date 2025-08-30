Ριάνα: Δύο δεκαετίες στην κορυφή – από τα Μπαρμπείντος σε παγκόσμιο φαινόμενο

Η Ριάνα, σε ηλικία 37 ετών, συμπλήρωσε 20 χρόνια παρουσίας στη μουσική βιομηχανία και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, γεμάτο ευγνωμοσύνη και νοσταλγία.

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θυμήθηκε τα παιδικά της βήματα, καθώς άφησε τα Μπαρμπέιντος για να κυνηγήσει το όνειρό της στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

«Ευχαριστώ τον Θεό, που στάθηκε τόσο γενναιόδωρος μαζί μου, και η δόξα ανήκει σε Εκείνον»

Στην λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Πριν από 20 χρόνια άφησα τη χώρα μου, τον πολιτισμό μου, το φαγητό μου και την οικογένειά μου για να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι που άρχισε με την κυκλοφορία της πρώτης μου μουσικής δουλειάς!». Αυτά τα λόγια συνοδεύονταν από ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, συνοδευόμενο από αριθμούς που αναδεικνύουν την πορεία και τα κατορθώματά της.

Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της σε όλους—θαυμαστές, συνεργάτες και την οικογένεια—που στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια. Σημείωσε πως τα τελευταία 20 χρόνια σηματοδοτήθηκαν από σκληρή δουλειά, σημαντικά μαθήματα και αξέχαστες εμπειρίες, ενώ ευχαρίστησε τις ομάδες πίσω από τις σκηνές, όπως στελέχη, παραγωγούς, στιχουργούς, χορευτές, σχεδιαστές μόδας, αλλά και τον Θεό που τις χάρισε όλα τα παραπάνω.

«Τόσοι πολλοί από εσάς ήσασταν μέρος της ζωής και της καριέρας μου από την πρώτη στιγμή, και αρκετοί άλλοι μπήκατε στην περιπέτεια στην πορεία. Σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Ο καθένας από εσάς έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στο πού με έχει οδηγήσει αυτό το ταξίδι μέχρι σήμερα», έγραψε.

«Ήθελα απλώς να πάρω αυτή τη στιγμή για να πω ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα σπουδαιότερα πρώτα 20 χρόνια. 20 χρόνια με τους πιο πιστούς, αφοσιωμένους θαυμαστές που δεν αστειεύονται ποτέ μαζί μου, 20 χρόνια σκληρής δουλειάς και σκληρά εργαζόμενων ομάδων γύρω μου, 20 χρόνια μαθημάτων, 20 χρόνια αξέχαστων εμπειριών και επιτευγμάτων, 20 χρόνια με την οικογένειά μου να αποτελεί το νούμερο ένα σύστημα στήριξής μου, και σε όλους εκείνους που είπαν ‘ναι’ σε μένα και μου έδωσαν μια ευκαιρία πριν γίνει ‘της μόδας’ (στελέχη, DJ’s, στιχουργοί, παραγωγοί, χορευτές, χορογράφοι, σκηνοθέτες, σχεδιαστές μόδας, φωτογράφοι, ειδικοί στο glam, δημοσιογράφοι, brands, μέντορες κ.ά.) — 20 χρόνια γεμάτα ευχαριστίες σε όλους εσάς. Ευχαριστώ τον Θεό, που στάθηκε τόσο γενναιόδωρος μαζί μου, και η δόξα ανήκει σε Εκείνον», συμπλήρωσε.