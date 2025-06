Ριάνα: Στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι εμφανίστηκε η τραγουδίστρια – Ποιος ήταν ο εντυπωσιακός συνοδός της;

Όαση

Η Σαμάνθα Τζόουνς επιστρέφει στο And Just Like That αλλά όχι και η Κιμ Κατράλ

Ο πιο φανταχτερός χαρακτήρας του Sex and the City, η Σαμάνθα Τζόουνς, έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην τρίτη σεζόν του And Just Like That, αν και η ίδια η Κιμ Κατράλ δεν φαινόταν πουθενά.