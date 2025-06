Ριάνα: Πέθανε ο πατέρας της σε ηλικία 70 ετών – Οι εξαρτήσεις και η ταραχώδης σχέση τους

Δυσκολες ώρες βιώνει η Ριάνα, η οποία είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της, μετά την απώλεια του πατέρα της.

Την είδηση του θανάτου του Fendy, μετέδωσε χθες 31 Μαϊου, ο Starcomm Network, ραδιοφωνικός σταθμός στα Μπαρμπάντος, τη γενέτειρα της Rihanna, προσθέτοντας ότι τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται τώρα στην Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρουν διεθνή media, ο πατέρας της Ριάνα πέθανε στο Λος Άντζελες από «κάποια ασθένεια». Προς το παρόν, η επίσημη αιτία θανάτου του 70χρονου και η ημερομηνία του θανάτου του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο Ρόναλντ είχε παλέψει με τον εθισμό του στο κρακ κοκαΐνης και υπήρξε για πολλά χρόνια εξαρτημένος με το αλκοόλ.

Αφήνει πίσω του τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του Monica Braithwaite, τη Ριάνα, που γεννήθηκε το 1988, καθώς και τους γιους Rorrey και Rajad. Είχε επίσης τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις: τις κόρες Samantha και Kandy και έναν γιο, τον Jamie.

Οι γονείς της διάσημης τραγουδίστριας χώρισαν επίσημα το 2002, όταν εκείνη ήταν 14 χρόνων.

View this post on Instagram

Η Ριάνα με τον πατέρα της είχαν είχαν μια δύσκολη σχέση όλα αυτά τα χρόνια, η οποία τους είχε οδηγήσε σε νομικές διαμάχες. Ο Ρόναλντ είχε παλέψει με τον εθισμό του στο κρακ κοκαΐνης και υπήρξε εξαρτημένος με το αλκοόλ.

Μάλιστα το 2008, ο Ρόναλντ απομακρύνθηκε από την περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

Rihanna’s father, Ronald Fenty, passed away 💔

Sending love and prayers to Rihanna and her family 🙏🏻 pic.twitter.com/zVIOgnOH8J

— Fenty Headlines (@FentyHeadlines) May 31, 2025