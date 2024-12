«Τι σκατά σκεφτόμουν;»: Αυτό είναι το look για το οποίο θα μετανιώνει η Ριάνα μια ζωή

Η μόδα είναι μια περίεργη πίστα: υπάρχουν οι κλασικές εμφανίσεις που ποτέ δεν θα χάσουν τη λάμψη τους στον χρόνο και υπάρχουν τα looks που σηματοδοτουν μια συγκεκριμένη εποχή. Τέλος υπάρχουν και τα fashion trends, που «σκάνε» από το πουθενά, τα υιοθετούν όλοι και στο τέλος εύχονταν να μην το είχαν κάνει. Ένα τέτοιο θέλει να ξεχάσει και η Ριάνα.

Η 36χρονη superstar της μουσικής μίλησε με τον χρήστη Mystery Fashionist του TikTok και όπως ήταν αναμενόμενο η κουβέντα είχε να κάνει πολύ με τη μόδα και τις στυλιστικές επιλογές της Ριάνα – τόσο παλιά όσο και τώρα.

Η μουσικός, που θεωρείται ένα από τα fashion icon της εποχής μας, αφού πρώτα αποθεώθηκε από τον Mystery Fashionist για το look της, ρωτήθηκε για το trend που έχει μετανιώσει στη ζωή της. Και αμέσως η Ριάνα έδειξε ότι δεν έχει καμία όρεξη να μιλάει για το παρελθόν.

«Ω Θεέ μου, γιατί όλοι πάτε τη κουβέντα σε αυτά τα παλιά σκατά;» ήταν η αρχική της αντίδραση, προτού αποκαλύψει το look που θέλει να διαγράψει από το μυαλό της. «Τα χαμηλοκάβαλα τζιν, όπου φαινόταν το εσώρουχό μου. Τι σκατά σκεφτόμουν;» είπε.

Rihanna Says This Very 2000s Outfit Is the One She Regrets the Most: ’What the F– Was I Thinking?’ https://t.co/OtvoHeIgLD

— People (@people) December 23, 2024