Μάριαν Φέιθφουλ: Μεγάλη καριέρα, μικρός τραπεζικός λογαριασμός

Το ημερολόγιο έγραφε 30 Ιανουαρίου 2025 όταν ο κόσμος της μουσικής βυθίστηκε στο πένθος για την απώλεια ενός συμβόλου του rock ‘n’ roll, μούσα των Rolling Stones και icon της δεκαετίας του ’60. Η Μάριαν Φέιθφουλ είχε αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 78 ετών.

Και μέσα στις επόμενες ημέρες «χύθηκε» άπειρο μελάνι από τους δημοσιογράφους που προσπάθησαν να χωρέσουν την καριέρα της στα αφιερώματά τους. Δύσκολο έργο, καθώς η Αγγλίδα μουσικός και ηθοποιός είχε ζήσει μια ζωή που έμοιαζε με δέκα.

Μπήκε στον χώρο της μουσικής λίγο πριν κλείσει τα 18 της χρόνια, είχε μια εκρηκτική σχέση με τον Μικ Τζάγκερ, συνδέθηκε ερωτικά με τον Ντέιβιντ Μπόουι, έριξε «πόρτα» στον Μπομπ Ντίλαν, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τα κομμάτια «Wild Horses» και «You Can’t Always Get What You Want», κυκλοφόρησε περισσότερα από 20 άλμπουμ, εθίστηκε στα ναρκωτικά, έζησε για χρόνια άστεγη, προτού κάνει ένα εντυπωσιακό come back στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Αν μη τι άλλο η ζωή και η καριέρα της ήταν συνδεδεμένη με τη rock λογική και νοοτροπία.

Ωστόσο, όσο μεγάλη κι αν ήταν η καριέρα της, ο τραπεζικός της λογαριασμός αποδείχθηκε πολύ μικρός. Περίπου τρεις μήνες μετά τον θάνατό της, έγινε γνωστή η περιουσία που αφήνει πίσω της – και δεν ταιριάζει καθόλου με την πορεία και τις επιτυχίες της.

Σύμφωνα με τα αρχεία, η περιουσία της Μάριαν Φέιθφουλ με το ζόρι ξεπερνάει τα 55.000 δολάρια. Μάλιστα επειδή δεν είχε αφήσει διαθήκη, όλα τα κληρονομεί ο γιος της Νίκολας Ντάνμπαρ – δηλαδή όχι όλα, αλλά τα 45.000 δολάρια μετά τους φόρους.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, τα τελευταία τρία χρόνια της ζωής της ζούσε σε ένα κέντρο φροντίδας στο Νόρθγουντ.