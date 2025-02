Το τραγούδι για το οποίο η Μαριάν Φέιθφουλ τσακώθηκε με τους Rolling Stones

Σε πολλές χώρες κυκλοφόρησε με τη λογοκριμένη έκδοση. Αντί για το προκλητικό εξώφυλλο που σχεδίασε ο Andy Warhol για το άλμπουμ Sticky Fingers (1971) των Rolling Stones, με έναν ανδρικό καβάλο εγκλωβισμένο σε τζιν («το εξώφυλλο με το φερμουάρ» το αποκαλούσαν), τοποθέτησαν απλά και χωρίς έμπνευση γυναικεία δάχτυλα που προεξείχαν από ένα βάζο με μελάσα. Δεν ήταν συγκρίσιμο.

Υπήρχε όμως και μια άλλη μορφή λογοκρισίας που οι μουσικόφιλοι δεν παρέλειψαν να προσέξουν: αντί για το τραγούδι Sister Morphine, το άλμπουμ είχε το Let It Rock, μια ροκ εν ρολ δημιουργία του Chuck Berry ερμηνευμένη στο ύφος των Stones του Mick Taylor. Γιατί; Σύμφωνα με τους λογοκριτές, επειδή το Sister Morphine «περιείχε σεξουαλικό υλικό».

Έκαναν λάθος ακόμη και γι’ αυτό.

Ναρκωτικά, συλλήψεις και δικαστήρια

Το Sister Morphine έκρυβε άλλη μια σκόπιμη παράλειψη, αυτή τη φορά από τους ίδιους τους Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς. Μιλάμε για ένα τραγούδι που η Μαριάν Φέιθφουλ είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 1969.

Μια μικρή υπενθύμιση για την ιστορία: Η ρομαντική σχέση της Φέιθφουλ και του Τζάγκερ κράτησε τέσσερα χρόνια, από το 1966 έως το 1970, μια εποχή που οι Stones άρχισαν να δοκιμάζουν κάθε είδους ναρκωτικά, ακόμη και τα πιο ισχυρά, και που οι συλλήψεις και οι εμφανίσεις στα δικαστήρια ήταν συχνές, προς απόλυτη ευχαρίστηση των παπαράτσι.

Όταν το κομμάτι κυκλοφόρησε στο Sticky Fingers, μόνο οι δύο συνθέτες των Rolling Stones εμφανίζονταν στους τίτλους. Η Μαριάν Φέιθφουλ είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς

Η Φέιθφουλ μήνυσε το συγκρότημα

Όταν κυκλοφόρησε το Sister Morphine στο B-side ενός single που περιείχε ως κύριο κομμάτι του στην πλευρά A Something Better, το τραγούδι υπογράφηκε και από τους τρεις: Μαριάν Φέιθφουλ, Κιθ Ρίτσαρντς και Μικ Τζάγκερ.

Το σινγκλ αποσύρθηκε από την αγορά λίγες εβδομάδες αργότερα, επειδή ο επικεφαλής της Decca Records φοβήθηκε από τους υπαινιγμούς για σκληρά ναρκωτικά. Το Sister Morphine είχε ξεκινήσει το βραχώδες ταξίδι του.

«Αγωνίστηκα και αγωνίστηκα και αγωνίστηκα μέχρι να πάρω το credit της υπογραφής μου, αλλά μου πήρε 20 χρόνια». Η Φέιθφουλ μήνυσε το συγκρότημα και μόλις το 1994, είκοσι τρία χρόνια αργότερα, αναγνωρίστηκε νομικά ως η δημιουργός.

«Η Μαριάν υπήρχε παντού στο Sister Morphine. Γνωρίζω τη γραφή του Μικ, ο οποίος ζούσε με τη Μαριάν εκείνη την εποχή, και ξέρω από το ύφος του ότι υπήρχαν μερικές ατάκες της Μαριάν εκεί μέσα»

Τα «εγώ» κονταροχτυπιούνται

Το 1998, οι Stones συμπεριέλαβαν το τραγούδι στο live άλμπουμ τους No Security, και εκεί, για πρώτη φορά δημόσια, εμφανίστηκαν και οι τρεις στους τίτλους. Όταν ο Κιθ Ρίτσαρντς κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του, Life, το 2010, αναγνώρισε τη συγγραφή της Φέιθφουλ:

«Η Μαριάν υπήρχε παντού στο Sister Morphine. Γνωρίζω τη γραφή του Μικ, ο οποίος ζούσε με τη Μαριάν εκείνη την εποχή, και ξέρω από το ύφος του ότι υπήρχαν μερικές ατάκες της Μαριάν εκεί μέσα».

Παρεμπιπτόντως, ο κιθαρίστας έπαιζε ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια: να γειώσει τον Μικ Τζάγκερ, ο οποίος με τη σειρά του άρπαξε το δόλωμα: «Πάντα λέει ότι τα έγραψε όλα, αλλά έγραψε μόνο δύο γραμμές, και δεν θυμάμαι καν ποιες είναι».

«Η ιστορία αφορά έναν άνδρα που τραυματίζεται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και προτιμά να πεθάνει παρά να υποφέρει, οπότε ζητάει μια θανατηφόρα δόση μορφίνης»

Ο Μικ την έβγαλε εκτός κάδρου

Στη μακροσκελή βιογραφία του Μικ Τζάγκερ, ο συγγραφέας Φίλιπ Νόρμαν σημειώνει ότι η συνεργασία μεταξύ Τζάγκερ και Φέιθφουλ ήταν εμφανής, και όχι μόνο στο Sister Morphine. Ο Νόρμαν υπαινίσσεται τους ενδοιασμούς του τραγουδιστή να τα αφήσει όλα να βγουν στην επιφάνεια:

«Το να μετατρέψει την ερωμένη του σε καλλιτεχνικό συνεργάτη, τύπου Τζον Λένον και Γιόκο Όνο δεν είχε καμία απήχηση για τον Μικ. Ο τραγουδιστής ήταν πολύ απασχολημένος με την αποτελεσματική περιστροφή ενός χρυσού, διπολικού δυναμίτη που ονομαζόταν Τζάγκερ-Ρίτσαρντς».

Η Αδερφή Μορφίνη

Η μεγάλη επιτυχία της Μαριάν Φέιθφουλ τη δεκαετία του 1960 ήταν το As Tears Go By, ένα τραγούδι του διδύμου Τζάγκερ-Ρίτσαρντς.

Το 1969, η Φέιθφουλ ήταν μία από τις λίγες γυναίκες που εμφανίστηκαν στο κακότυχο τηλεοπτικό αφιέρωμα Rock and Roll Circus. Καθισμένη στο κέντρο της κυκλικής σκηνής του τσίρκου, με τη μαύρη φούστα της να ανεμίζει στην εξέδρα, τραγούδησε ένα ανατριχιαστικό Something Better.

Οι λογοκριτές μπερδεύτηκαν με το Sister Morphine, καθώς μιλάει περισσότερο για ναρκωτικά παρά για σεξ. «Σε παρακαλώ, Αδελφή Μορφίνη, μετέτρεψε τους εφιάλτες μου σε όνειρα» λέει το κομμάτι, το οποίο αναφέρεται σε κάποιον που βρίσκεται σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου και ζητάει ένα ισχυρό παυσίπονο για να απαλύνει τον πόνο.

Μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας

Το τραγούδι ήταν σημαντικό για τη Φέιθφουλ, η οποία παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στον Guardian ότι ήταν αρκετά αυτοβιογραφικό: «Η ιστορία αφορά έναν άνδρα που τραυματίζεται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και προτιμά να πεθάνει παρά να υποφέρει, οπότε ζητάει μια θανατηφόρα δόση μορφίνης.

»Δεν είναι ακριβώς αυτό που μου συνέβη, αλλά τα συναισθήματά μου γι’ αυτό είναι μάλλον τα ίδια. Νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο του Σίδνεϊ μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας. Ήταν μια τρομερή στιγμή».

Η Φέιθφουλ είχε χάσει την επιμέλεια του γιου της και είχε επηρεαστεί βαθιά από τον θάνατο του Μπράιαν Τζόουνς, του έκπτωτου Rolling Stones, τον Ιούλιο του 1969, του κιθαρίστα και ιδρυτή των Rolling Stones.

Ποιο Sister Morphine είναι καλύτερο;

Αυτό της Φέιθφουλ έχει έναν σκοτεινό αισθησιασμό τύπου Velvet Underground, και αυτό των Rolling Stones έχει την υπεροψία εκείνων που έβλεπαν τους εαυτούς τους στο κέντρο του κόσμου.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: H Μαριάν Φέιθφουλ και ο Μικ Τζάγκερ μεταξύ άλλων. Δεξιά όρθιος διακρίνεται ο Μπράιαν Τζόουνς / Wikimedia Commons