Μέσα στον ταραχώδη, τετραετή έρωτα της Μαριάν Φέιθφουλ και του Μικ Τζάγκερ – «Η μεγαλύτερη λύπη μου»

Η απώλεια της τραγουδίστριας, ηθοποιού και σημαντικής προσωπικότητας των 60s/70s, Μαριάν Φέιθφουλ, η οποία πέθανε σε ηλικία 78 ετών, στις 30 Ιανουαρίου του 2025, μας έκαναν να θυμηθούμε εκ νέου τις διαχρονικές επιτυχίες της, στις οποίες περιλαμβάνεται το As Tears Go By, το οποίο έγραψαν οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones αλλά και τους έρωτές της με το αχτύπητο δίδυμο του ροκ σύμπαντος.

Είναι παροιμιώδης, άλλωστε, η φράση της Μαριάν Φέιθφουλ για το βράδυ που απάτησε τον Μικ Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς.

Η Μαριάν έβγαινε με τον Μικ για τέσσερα χρόνια, από το 1966 έως το 1970. Είχαν μια θυελλώδη σχέση, γεμάτη παράλληλους έρωτες. Ωστόσο, η περίπτωση του Κιθ Ρίτσαρντς διέφερε από τις άλλες σχέσεις της Μαριάν.

Η Φέιθφουλ την περιέγραψε ως «την καλύτερη νύχτα της ζωής μου», ενώ χρόνια αργότερα ευχήθηκε να μην είχε επιλέξει τον Μικ Τζάγκερ: «Είναι η μεγαλύτερη λύπη μου» δήλωσε ευθαρσώς.

Η Μαριάν Φέιθφουλ στην ταινία «The Girl on a Motorcycle»

Τα «Swinging Sixties» δεν ονομάστηκαν έτσι άδικα

Είναι ίσως απογοητευτικό να σκέφτεσαι την υπέροχα ταλαντούχα και δημιουργικά σκεπτόμενη Μαριάν Φέιθφουλ να απαρνείται τη σχέση της με τον Τζάγκερ. Η αείμνηστη Φέιθφουλ ήταν μια τέτοια οντότητα στον πολιτιστικό κόσμο της δεκαετίας του 1960, όχι μόνο ως τραγουδίστρια ή ηθοποιός αλλά και ως ηγέτης της τέχνης, που το να περιορίσουμε την κληρονομιά της στο να είναι απλώς κάποια στιγμή η φιλενάδα του Τζάγκερ είναι υπερβολικά μειωτικό.

Ωστόσο, υπάρχει μια αγενής συγκίνηση, την οποία η εποχή του ελεύθερου έρωτα και του ροκ εν ρολ διεγείρει σε όλους μας.

Τα «Swinging Sixties» δεν ονομάστηκαν έτσι άδικα. Αν και η δεκαετία αυτή είδε σίγουρα μια αύξηση των ατίθασων ζευγαριών που φύτευαν χόρτο στους κήπους τους, ο τίτλος είναι ένα διπλό υπονοούμενο που αντιπροσωπεύει το γενικότερο πνεύμα της εποχής.

Είναι παροιμιώδης, άλλωστε, η φράση της Μαριάν Φέιθφουλ για το βράδυ που απάτησε τον Μικ Τζάγκερ με τον Κιθ Ρίτσαρντς

Η Φέιθφουλ, ο Τζάγκερ και ο Ντελόν

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♡ 𝙾𝙻𝙳 𝙷𝙾𝙻𝙻𝚈𝚆𝙾𝙾𝙳 𝙻𝙾𝚅𝙴 ♡ (@oldhollywoodcouples)

Το σεξ, τα ναρκωτικά και το rock ‘n’ roll ήταν στην ατμόσφαιρα

Για πολλούς από την ακμάζουσα γενιά των baby boomers, ήταν μια εποχή απερίσκεπτης εγκατάλειψης, όπου τα δεσμά του παρελθόντος αποτινάχτηκαν χάρη στην πρόοδο της μουσικής, της τέχνης, της μόδας και της τεχνολογίας.

Το σεξ, τα ναρκωτικά και το rock ‘n’ roll ήταν στην ατμόσφαιρα, και οι The Beatles, οι Rolling Stones και ο Τζίμι Χέντρικς γλεντούσαν πιο δυνατά από ό,τι φανταζόταν ποτέ κανείς.

Στην πραγματικότητα, οι Stones ήταν τέτοια party animals που αυτή η φήμη απειλούσε να επισκιάσει τις μουσικές τους προσπάθειες.

Με επικεφαλής το μουσικό δίδυμο, τον Μικ και Κιθ, εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας και έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο, συνδυάζοντας τα blues και την R&B με μια μοντέρνα, ριζοσπαστική αιχμή που έσπαγε ταμπού.

Μια πτυχή των Rolling Stones που αναφερόταν συχνά τότε (και ακόμα) ήταν η ερωτική τους ζωή. Ένα από τα πιο προβεβλημένα ειδύλλια ήταν, φυσικά, η μακροχρόνια σχέση του Τζάγκερ με την Φέιθφουλ.

Η Φέιθφουλ και ο Τζάγκερ κυνηγήθηκαν συστηματικά από τον Τύπο, ο οποίος γνώριζε και απολάμβανε ότι το ζευγάρι προσέφερε εγγυημένα θέματα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ♡ 𝙾𝙻𝙳 𝙷𝙾𝙻𝙻𝚈𝚆𝙾𝙾𝙳 𝙻𝙾𝚅𝙴 ♡ (@oldhollywoodcouples)

Η μοιραία συνάντηση

Η Μαριάν γνώρισε το συγκρότημα μέσω του πρώτου της συζύγου, του καλλιτέχνη Τζον Ντάνμπαρ, με τον οποίο παραβρέθηκε σε ένα πάρτι για την παρουσίαση των Rolling Stones, το 1964, και συστήθηκε τον μάνατζέρ τους, Άντριου Λουγκ Όλντχα.

Σε αυτόν αποδίδεται το ξεκίνημα της καριέρας της, αφού σύντομα κυκλοφόρησε την πρώτη της μεγάλη κυκλοφορία, το «As Tears Go By», γραμμένο από τους Τζάγκερ, Ρίτσαρντς και Όλνταμ.

Η Φέιθφουλ και ο Ντάνμπαρ παντρεύτηκαν το 1965 και απέκτησαν τον γιο τους, Νίκολας, αργότερα την ίδια χρονιά.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η Μαριάν εγκατέλειψε τον Τζον για τον Μικ, μένοντας μαζί του τέσσερα χρόνια, με τη σχέση τους να παίζει καθημερινά στον Τύπο της εποχής εκτοξεύοντάς τους σε δημοσιότητα πέρα από την καλλιτεχνική τους φύση -το δίδυμο χρήστηκε το «βασιλικό ζευγάρι του ροκ εν ρολ», προκαλώντας φρενήρη λατρεία σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα πράγματα εντάθηκαν όταν η Φέιθφουλ βρέθηκε να φοράει μόνο μια γούνινη κουβέρτα κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης για ναρκωτικά στο σπίτι του Κιθ Ρίτσαρντς στο West Sussex, πληγώνοντάς την με τίτλους όπως το «Γυμνό κορίτσι στο πάρτι των Stones»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rock Gallery ✨ (@therockarchive)

Το «Γυμνό κορίτσι στο πάρτι των Stones»

Ωστόσο, υπήρχε και η σκοτεινή πλευρά αυτού. Η Φέιθφουλ και ο Τζάγκερ κυνηγήθηκαν συστηματικά από τον Τύπο, ο οποίος γνώριζε και απολάμβανε ότι το ζευγάρι προσέφερε εγγυημένα θέματα.

Τα πράγματα εντάθηκαν όταν η Φέιθφουλ βρέθηκε να φοράει μόνο μια γούνινη κουβέρτα κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης για ναρκωτικά στο σπίτι του Κιθ Ρίτσαρντς στο West Sussex, πληγώνοντάς την με τίτλους όπως το «Γυμνό κορίτσι στο πάρτι των Stones».

Το γεγονός ότι οι φήμες που αναφέρθηκαν ως γεγονότα ήταν εντελώς αναληθείς δεν είχε μεγάλη σημασία για τον ταμπλόιντ Τύπο και η Φέιθφουλ κατακεραυνώθηκε. Για μια δημιουργό όπως αυτή, μια τέτοια γραμμή αντιμετώπισης από τον κόσμο ήταν βαθιά αποθαρρυντική.

Όσον αφορά το περιστατικό, η Φέιθφουλ αναστοχάστηκε αργότερα: «Με κατέστρεψε. Το να είσαι άνδρας τοξικομανής και να συμπεριφέρεσαι έτσι είναι πάντα ενισχυτικό και γοητευτικό. Μια γυναίκα σε αυτή την κατάσταση γίνεται τσούλα και κακή μητέρα».

Η Φέιθφουλ τελικά διέκοψε τη σχέση της με τον Τζάγκερ τον Μάιο του 1970, με ένα σκοτεινό κεφάλαιο να ακολουθεί, που την είδε να χάνει την κηδεμονία του Νίκολας

Ο εθισμός, η αποβολή και οι συνεχείς απιστίες

Μέχρι το 1998, η Μαριάν Φέιθφουλ βρισκόταν ήδη στη δίνη του εθισμού της κοκαΐνης ενώ βίωσε μια αποβολή στον έβδομο μήνα – είχαν προγραμματίσει να ονομάσουν την κόρη τους Κορίνα- όσο προσπαθούσε να ανακάμψει στην εξοχική έπαυλη του Τζάγκερ, στην Ιρλανδία. Επιδεινώνοντας τα πράγματα, ο Μικ Τζάγκερ είχε πολλές σχέσεις, με φήμες ότι την απάτησε ακόμη και με την καλύτερή της φίλη, την Ανίτα Πάλενμπεργκ, σύντροφο του Κιθ Ρίτσαρντς.

Η Φέιθφουλ τελικά διέκοψε τη σχέση της με τον Τζάγκερ τον Μάιο του 1970, με ένα σκοτεινό κεφάλαιο να ακολουθεί, που την είδε να χάνει την κηδεμονία του Νίκολας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια απόπειρα αυτοκτονίας και μια διετή παραμονή στους δρόμους του Σόχο ως ηρωινομανής.

Μετά από όσα πέρασε και την έντονη σχέση που είχε με τον Μικ, σε συνέντευξή της στο Classic Rock το 2022, η Μαριάν αποκάλυψε ότι η «μεγαλύτερη λύπη» της ήταν που δεν έμεινε με τον αείμνηστο Τζίμι Χέντριξ αντί για τον τραγουδιστή των Rolling Stones.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη My Rock Moment (@la_woman_rocks)

Ο «μάγος» Τζίμι Χέντριξ

Η Φέιθφουλ θυμήθηκε ότι παρακολούθησε τον μουσικό του Purple Haze να παίζει στο The Bag O’Nail’s στο Λονδίνο και ότι ήταν το μοναδικό άτομο στο κοινό. Τον χαρακτήρισε «μάγο».

«Πήγα να τον δω στην πρώτη του συναυλία σε ένα κλαμπ στο Λονδίνο που λεγόταν The Bag O’Nails. Ήμουν το μόνο άτομο εκεί, εκτός από τους roadies και τον Κας Τσάντλερ, μάνατζερ του Χέντριξ. Με είδε εκεί και έκανε ολόκληρο σόου για μένα».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι συνάντησε τον Χέντριξ πολλές φορές και ότι ήταν πάντα φλερτ: «Ήταν μαγικό. Συνάντησα τον Χέντριξ αρκετές φορές και πάντα μου φαινόταν δυνατός. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί ήμουν με τον Μικ. Θα μου άρεσε πολύ να το έκανα, ωστόσο. Αν δεν ήμουν με τον Μικ, θα είχα φύγει μαζί του. Ο Τζίμι είναι το μεγαλύτερο απωθημένο μου».