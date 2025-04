«Ήταν εντελώς ψυχοπαθείς»: Τα αδέρφια Κρέι συνεχίζουν να έχουν θαυμαστές στην Αγγλία κι αυτό εξοργίζει τα θύματά τους

Χάρλεμ και Γούντστοκ

Sly Stone, ο καλλιτέχνης που άλλαξε την ιστορία της μουσικής και εξαφανίστηκε - «Είχε τα πάντα και τα πέταξε»

Το ντοκιμαντέρ «Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)» εξερευνά τη ραγδαία άνοδο και τη δραματική πτώση των Sly & The Family Stone - ενός συγκροτήματος που καθόρισε μια νέα εποχή στη δεκαετία του 1960, με επικεφαλής έναν frontman τόσο ευφυή όσο και αλλοπρόσαλλο.