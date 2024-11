«Δεν ήταν λαϊκοί ήρωες, αλλά ψυχοπαθείς»: Ο άνθρωπος που έκανε τα αδέρφια Κρέι pop icons το έχει μετανιώσει

Το ημερολόγιο έγραφε 8 Μαΐου του 1968. Μετά από μια εντυπωσιακή επιχείρηση τα αδέρφια Κρέι και 15 μέλη της συμμορίας The Firm, πέφτουν στα χέρια της αστυνομίας.

Πίσω από αυτή την αστυνομική επιχείρηση βρισκόταν ο ντετέκτιβ της Σκότλαντ Γιαρντ, Λέοναρντ «Νίπερ» Ριντ και επικεφαλής της Murder Squad. Μετά από περίπου 4 χρόνια ερευνών, είχε μαζέψει τα στοιχεία που χρειαζόταν ώστε να περάσει χειροπέδες στα αφεντικά του οργανωμένου εγκλήματος του Λονδίνου.

Περίπου έναν χρόνο μετά, ο Ρόνι και ο Ρέτζι Κρέι, καταδικάζονται σε ισόβια, σε μια δίκη που κράτησε τρεις μήνες και είχε πολλά reality στοιχεία – ήταν τέτοια η δίψα του κόσμου και των δημοσιογράφων να βρεθεί στο δικαστήριο που στη μαύρη αγορά χρέωναν 5 λίρες το «μαγικο εισιτήριο».

Τον Μάρτιο του 1969 τα αδέρφια Κρέι καταδικάζονται σε ισόβια, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής για τα επόμενα 30 χρόνια! Το έργο του Λέοναρντ «Νίπερ» Ριντ είχε τελειώσει – ή έτσι πίστευε τουλάχιστον.

Τα αφεντικά του οργανωμένου εγκλήματος, που σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο στο Λονδίνο στις δεκαετίες του ’50 και ’60, θα γινόντουσαν λαϊκοί ήρωες μέσα στα επόμενα χρόνια.

Και όλα αυτά χάρη στη βιομηχανία του θεάματος.

Το όνομα του Λέοναρντ «Νίπερ» Ριντ στους περισσότερους μάλλον δεν λέει κάτι. Ωστόσο, αυτά των αδερφών Κρέι τα ξέρουμε όλοι.

Κατά πάσα πιθανότητα, οι περισσότεροι έχουμε δει την ταινία «Legend» όπου ο Τομ Χάρντι σε μια εντυπωσιακή ερμηνεία υποδύεται και τα δύο αδέρφια. Ok, το φιλμ δεν πήγε ούτε για Όσκαρ ούτε «έσπασε» τα ταμεια, ωστόσο η ερμηνεία του Χάρντι αποθεώθηκε από όλους.

Ωστόσο, πριν το «Legend» και ο Τομ Χάρντι κάνουν την εμφάνισή τους στη μεγάλη οθόνη, ήταν μια άλλη ταινία που είχε ασχοληθεί με τα αδέρφια Κρέι – η πρώτη ταινία που φτιάχτηκε ποτέ για τον Ρόνι και Ρέτζι, ανοίγοντάς τους τις πύλες προς τον κόσμο του θεάματος.

Ο τίτλος της «The Krays», από το 1990, σε παραγωγή Ρέι Μπέρντις. Ένα φιλμ που πήρε καλές κριτικές, κατάφερε να συγκεντρώσει 9 εκατ. δολάρια στο box office εκείνης της εποχής και κέρδισε μέχρι και βραβεία.

Μια ταινία, που όμως, την ίδια στιγμή, έδειχνε τους Ρόνι και Ρέτζι Κρέι ως λαϊκούς ήρωες, δύο παιδιά που αγαπούσαν τη μητέρα τους και κατάφεραν από την αφάνεια να γίνουν κάποιοι, να τραβήξουν πάνω τους τα βλέμματα του κόσμου. Δύο ιδιαίτερα αγόρια, που από το πουθενά έφτασαν στο σημείο να κάνουν παρέα με τον Φρανκ Σινάτρα και να ελέγχουν μια από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

