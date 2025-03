Η ΑΖ Αλκμααρ έκανε την έκπληξη, 1-0 την Τότεναμ (vids)

Η Τότεναμ ήταν απογοητευτική και έχασε 1-0 στην Ολλανδία από την ΑΖ. Μεγάλα «διπλά» για Λιόν και Ρεϊντζερς, πήρε «Χ» η Μάντσεστερ Γιουναϊτεντ στη Χώρα των Βάσκων. Αναλυτικά στους πρώτους αγώνες της φάσης των «16» του Γιουρόπα Λιγκ:

ΑΛΚΜΑΑΡ – ΤΟΤΕΝΑΜ 1-0

Η Τότεναμ επιβεβαίωσε και στην Ολλανδία την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται φέτος. Η Αλκμααρ πήρε προβάδισμα από το πρώτο της κόρνερ στον αγώνα! Ο Κουπμέινερς εκτέλεσε τη στημένη φάση, η μπάλα φτάνει στον Πάροτ και ο Μπέργκβαλ στάθηκε άτυχος, καθώς η παρέμβασή του καταλήγει σε αυτογκόλ, βάζοντας την ομάδα του πίσω στο σκορ. Μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξη, η ΑΖ ανοίγει το σκορ – ακριβώς αυτό που ήθελε να αποφύγει ο Ποστέκογλου. Η Τότεναμ όμως δεν επανήλθε. Η ολλανδική ομάδα κράτησε ως το τέλος και πάει στο Λονδίνο για την υπέρβαση.

Η ΑΖ παρέμεινε αήττητη στα τελευταία 13 εντός έδρας παιχνίδια της στο UEFA Europa League (από τη φάση των ομίλων και μετά), μετρώντας επτά νίκες και έξι ισοπαλίες. Η ΑΖ κατάφερε την πρώτη της νίκη απέναντι σε αγγλική ομάδα μετά από εννέα αγώνες. Η ολλανδική ομάδα είχε γνωρίσει έξι ήττες και έχει φέρει δύο ισοπαλίες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της σε διοργανώσεις της UEFA απέναντι σε ομάδες από την Αγγλία. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους «8» το νικητή του Άγιαξ-Αϊντραχτ.

ΣΤΕΑΟΥΑ – ΛΙΟΝ 1-3

Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα χάρη σε γκολ του Νικολάς Ταγκλιαφίκο.

Η Στεάουα όμως έφτασε στην ισοφάριση χάρη στον Μπαλούτα στο 68ο λεπτό.

Τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε στο Βουκουρέστι ο Φοφανά έκανε το 1-2 και έδωσε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στη γαλλική ομάδα. Η ρουμάνικη ομάδα πάλεψε για την ισοφάριση, αλλά η Λιόν τελικά βρήκε και τρίτο γκολ και πάλι με τον Μαλίκ Φοφανά (1-3) στο 90’.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1-3

Θρίαμβος για τη Ρεϊντζερς στο «Σουκρού Σαράτσογλου» κόντρα σε μια αναιμική Φενέρ. Μόλις στο έκτο λεπτό πήρε προβάδισμα η Ρέιντζερς στην έδρα της ομάδας Η Μουρίνιο. Μετά από κόντρες, ο Ντέσερς επωφελήθηκε, πέρασε τον αντίπαλο γκολκίπερ, έκανε το πλασέ, π Σογιουντσού έκανε το τάκλιν, επιχειρώντας να διώξει την μπάλα αλλά ο διαιτητής μέτρησε το γκολ μέσω goal line technology, έχοντας περάσει η μπάλα χιλιοστά τη γραμμή.

Η ομάδα του Μουρίνιο έφτασε στην ισοφάριση με τον Τζίκου στο 30’, αλλά δεν άντεξαν για πολύ απέναντι στην ανώτερη σκωτσέζικη ομάδα. Τρία λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου ο Βάτσλαν Τσέρνι έκανε το 1-2 στην Πόλη. Μετά το 2-1, η Ρέιντζερς βρήκε δίχτυα άλλες δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως και τα δύο γκολ ακυρώθηκαν έπειτα από εξέταση του VAR, καθώς οι παίκτες της υποδείχθηκαν σε θέση οφσάιντ.

Τελικά, στο 81’ ο Τσέρνι βρήκε και πάλι δίχτυα και αυτή τη φορά το γκολ μέτρησε για το 1-3. Πλήρης κυριαρχία των «τζερς» που ουσιαστικά έκλεισαν θέση στα προημιτελικά όπου θα παίξει με την ομάδα που θα περάσει από το Ρόμα-Μπιλμπάο.

ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 1-1

Ανοικτοί λογαριασμοί μετά το 1-1 στο Σαν Σεμπαστιάν. Στο 57ο λεπτό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκδήλωσε μια εξαιρετική αντεπίθεση, με τον Γκαρνάτσο να ξεχύνεται από τα δεξιά και να πασάρει προς το ημικύκλιο. Εκεί, ο Ζίρκζι κατάφερε ένα χαμηλό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 70’ η Σοσιεδάδ κέρδισε πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Μπρούνο Φερνάντο. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Ογιαρθάμπαλ για το 1-1. Δεν άλλαξε τίποτα ως το τέλος και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς του «Ολντ Τράφορντ». Η ομάδα που θα περάσει θα παίξει στους «8» θα παίξει με το νικητή του Στεάουα-Λιόν.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Γιουρόπα Λιγκ:

Αλκμααρ-Τότεναμ 1-0

Στεάουα-Λιόν 1-3

Σοσιεδάδ-Μάντσεστερ Γ. 1-1

Φενέρμπαχτσε-Ρεϊντζερς 1-3

Μπόντο/Γκλιμτ-Ολυμπιακός 22:00

Ρόμα-Ατλέτικ Μπιλμπάο 22:00

Πλζεν-Λάτσιο 22:00

Άγιαξ-Αϊντραχτ Φρ. 22:00

Οι αγώνες ρεβάνς των 16

13/3 19:45 Αθλέτικ – Ρόμα

13/3 19:45 Άιντραχτ – Άγιαξ

13/3 19:45 Λάτσιο – Πλζεν

13/3 19:45 Ολυμπιακός – Μπόντο Γκλιμτ

13/3 22:00 Λιόν – Στεάουα

13/3 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σοσιεδάδ

13/3 22:00 Ρέιντζερς – Φενέρμπαχτσε

13/3 22:00 Τότεναμ – Άλκμααρ

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Μπόντο Γκλιμτ ή Ολυμπιακός Vs Πλζεν ή Λάτσιο

Άλκμααρ ή Τότεναμ Vs Άγιαξ ή Άιντραχτ

Φενέρμπαχτσε ή Ρέιντζερς Vs Ρόμα ή Αθλέτικ

Στεάουα ή Λιόν Vs Σοσιεδάδ ή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Άλκμααρ ή Τότεναμ – Άγιαξ ή Άιντραχτ VS Μπόντο Γκλιμτ ή Ολυμπιακός – Πλζεν ή Λάτσιο

Φενέρμπαχτσε ή Ρέιντζερς – Ρόμα ή Αθλέτικ VS Στεάουα ή Λιόν – Σοσιεδάδ ή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ