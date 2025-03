OnlyFans: Θύμα ληστείας για κρυπτονομίσματα η δημοφιλής streamer Amouranth – Πυροβόλησε έναν

Η σταρ του OnlyFans, Kaitlyn Siragusa, ευρέως γνωστή στους θαυμαστές ως Amouranth, έπεσε θύμα απόπειρας ληστείας στο σπίτι της.

Η δημιουργός περιεχόμενου αποκάλυψε ότι τρεις ένοπλοι επιχείρησαν να κλέψουν τη γνωστή δημιουργό περιεχομένου του OnlyFans.

Ωστόσο, η 31χρονη Amouranth υπερασπίστηκε τον εαυτό της, κατάφερε να παγιδέψει τους επίδοξους ληστές και τους εξανάγκασε σε φυγή.

Οι ληστές την περίμεναν έξω από το σπίτι της το βράδυ της Κυριακής και εισέβαλαν στο υπνοδωμάτιό της, απαιτώντας υπό την απειλή όπλου να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς με κρυπτονομίσματα.

Η Amouranth έκανε ανάρτηση στο Χ, την οποία είδε ο σύζυγός της, που βρισκόταν σε γειτονικό κτήριο.

Στη συνέχεια, έπεισε τους ληστές να μετακινηθούν στο σημείο όπου τους περίμενε ο σύζυγός της και, όταν βρέθηκαν εκεί, το ζευγάρι άνοιξε πυρ, αναγκάζοντας τους δράστες να τραπούν σε φυγή.

3 gun men

He screams “I got shot I got shot” after

I’m not supposed to post the scene itself, nor the casing which are now evidence

They beat me before this video and pistol whipped me the pummeling felt like it would never end and I protected my head by putting my arms… https://t.co/kVlRJGWalx pic.twitter.com/vUSUVarobk

— Amouranth (@Amouranth) March 3, 2025