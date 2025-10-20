«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Η ‘Ανι Λίμποβιτς πιστεύει ότι η δύναμη είναι γυναίκα -κάτι που επιμένει να επιβεβαιώνει με τα προσωπικά της project που αποθεώνουν τη θηλυκότητα.

Η φωτογράφος που έχει καθορίσει την ποπ κουλτούρα των τελευταίων πέντε δεκαετιών, επιστρέφει με μια νέα, επικαιροποιημένη έκδοση του εμβληματικού της project, WOMEN.

Ο νέος τόμος, συμπληρωματικός του πρώτου που κυκλοφόρησε το 1999, περιλαμβάνει πάνω από 250 πορτρέτα γυναικών, από τη Μισέλ Ομπάμα και τη Lady Gaga έως την Καμάλα Χάρις, ενώ η ίδια η καλλιτέχνις μιλά για την αλλαγή στον τρόπο που οι γυναίκες εκφράζουν σήμερα τη δύναμη και την ατομικότητά τους.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά το πρώτο κεφάλαιο σε αυτό το έργο ζωής, η Λίμποβιτς κυκλοφορεί το δεύτερο, εμπλουτισμένο με νέα πορτρέτα και δοκίμια των Γκλόρια Στάινεμ και Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσι.

Η διάσημη φωτογράφος, μιλώντας για το project που συνεχίζει να εξελίσσεται, εκφράζει την πεποίθηση ότι οι γυναίκες πλέον κάνουν «απίστευτα πράγματα, πολύ πιο ήσυχα και με πολλή περισσότερη αυτοπεποίθηση» απ’ ό,τι στο παρελθόν. «Δεν πιστεύω ότι η πρόοδος έχει σταματήσει».

Η επικαιροποιημένη έκδοση του WOMEN που υπογράφει η βραβευμένη φωτογράφος λειτουργεί «αυτόνομα αλλά και συμπληρωματικά» με την προηγούμενη.

Γνωστή για τις τολμηρές και συχνά προκλητικές φωτογραφίες της. Είτε απαθανατίζει διασημότητες, όπως ο Τζον Λένον με τη Γιόκο Όνο (λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του), είτε την έγκυο Ριάνα, οι εικόνες της διαμορφώνουν την ποπ κουλτούρα για πέντε δεκαετίες.

Η νέα, ενημερωμένη έκδοση του WOMEN -του project που ξεκίνησε το 1999 σε συνεργασία με την αείμνηστη σύντροφό της, συγγραφέα Σούζαν Σόνταγκ- συνεχίζει εκεί που σταμάτησε η πρώτη, ως ύμνος στη δύναμη και την ατομικότητα των γυναικών.

Το νέο σετ δύο τόμων παρουσιάζει ακατέργαστα πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 250 φωτογραφίες γυναικών όπως οι Μισέλ Ομπάμα, Lady Gaga, Μπίλι Άιλις, Μαλάλα Γιουσαφζάι, Καμάλα Χάρις και Τέιλορ Σουίφτ ενώ πέρα από τα δοκίμια της Σούζαν Σόνταγκ, φιλοξενεί κείμενα από τη φεμινίστρια, δημοσιογράφο και συγγραφέα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Στάινεμ και τη μυθιστοριογράφο Τσιμαμάντα Νγκόζι Αντίτσι.

Μιλώντας στο Newsweek, η Λίμποβιτς εξήγησε ότι η ιδέα για τον δεύτερο τόμο προέκυψε από την εταιρεία παραγωγής της Χίλαρι Κλίντον, η οποία ήθελε να τιμήσει το αρχικό βιβλίο του 1999 που είχε εξαντληθεί.

«Κοίταξα το βιβλίο και ένιωσα ότι άντεξε καλά στον χρόνο, αλλά έχουν περάσει 25 χρόνια», δήλωσε η φωτογράφος. «Σκέφτηκα ότι ίσως θα είχε ενδιαφέρον να κάνω ένα συνοδευτικό βιβλίο και να το κάνω πιο προσιτό, μειώνοντας το μέγεθος του αρχικού, και μετά να κάνω τον δεύτερο τόμο με γυναίκες που φωτογράφισα από το 1999 και μετά».

Αυτό που φάνηκε απλό, κατέληξε να είναι πολύ πιο δύσκολο, καθώς η Λίμποβιτς άρχισε να σκέφτεται τα ζητήματα των γυναικών σήμερα. Ο δεύτερος τόμος, όπως εξηγεί, είναι κυρίως μια επιλογή από το έργο της από το 1999 και μετά, αλλά πρόσθεσε και 10 έως 12 νέες φωτογραφήσεις.

«Ο δεύτερος τόμος είναι πραγματικά ένας φόρος τιμής στον πρώτο», τονίζει. «Αυτό που αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη ήταν να διαβάζω τις βιογραφίες και να βλέπω το πού βρισκόμαστε ως γυναίκες σήμερα».

«Η Γκλόρια Στάινεμ λέει, αν θέλεις να μάθεις τι σημαίνει να πηγαίνεις πίσω, πήγαινε πίσω στη δεκαετία του ’50. Προχωράμε, ακόμη και αν δεν μοιάζει ότι γίνεται. Λάνουμε πρόοδο, ακόμα κι αν είναι πιο διακριτική και δεν φαίνεται. Προχωράμε μπροστά, δεν γυρίζουμε πίσω» επιμένει η Λίμποβιτς για τη θέση της γυναίκας σήμερα. «Ακόμα κι αν οι καιροί μοιάζουν δύσκολοι».

«Υποθέτω ότι προσπαθώ να σας δείξω ένα συλλογικό [πορτρέτο], μια μεγάλη εικόνα του πόσο διαφορετικές είμαστε όλες. Αυτό είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό» λέει για το λεύκωμα, έργο ζωής της.

«Είμαι περήφανη—απλώς για τους ανθρώπους με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και να γνωρίσω. Και πραγματικά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι να βλέπεις όλο αυτό το έργο σε διάστημα 50 χρόνων. Γίνεται ενδιαφέρον. Μπορείς να σταθείς στην πραγματικότητα έξω από τον εαυτό σου και να το κοιτάξεις και να πεις, ‘ουάου!’»

Ερωτηθείσα εάν εξακολουθεί να πιστεύει, όπως είχε δηλώσει το 2016, ότι υπάρχουν πλέον περισσότερες γυναίκες σε υψηλές θέσεις, η Λίμποβιτς απάντησε: «Πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που κάνουν πράγματα που δεν έκαναν στο παρελθόν. Υπάρχουν σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες».

Αντί μιας «μεγάλης έκρηξης εξουσίας», η Λίμποβιτς εντοπίζει μια πιο διακριτική αλλαγή. «Οι γυναίκες κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Και κάνουν πράγματα, απίστευτα πράγματα, πολύ πιο ήσυχα και με πολλή περισσότερη αυθεντία και αυτοπεποίθηση μέσα τους απ’ ό,τι νομίζω ότι συνέβαινε στον πρώτο τόμο», σημειώνει.

Η Λίμποβιτς αναφέρθηκε και σε δύο από τα πιο εμβληματικά της πορτρέτα.

Για το γυμνό πορτρέτο της Lady Gaga η Λίμποβιτς αποκαλύπτει πως η ιδέα ήταν να τη φωτογραφήσει να ποζάρει για τον Τόνι Μπένετ, ο οποίος ζωγραφίζει. «Μόλις μπήκε στο δωμάτιο που ζωγράφιζε ο Τόνι Μπένετ, έβγαλε αμέσως όλα της τα ρούχα και ανέβηκε στο μικρό βάθρο», είπε γελώντας η φωτογράφος. «Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Μας είπε: ‘Νόμιζα ότι με θέλατε έτσι’. Της είπα: ‘ΟΚ’. Εγώ πάντως δεν της ζήτησα ποτέ να βγάλει όλα τα ρούχα της -της ζήτησα απλά να φέρει ένα νυχτικό μαζί της…»

Για την έγκυο Ριάνα με την κοιλιά της διακοσμημένη με πετράδια, η Λίμποβιτς τόνισε πως η τραγουδίστρια είναι «ελέγχει απόλυτα την εικόνα και τη θέση της, είναι πολύ μπροστά από την εποχή της».

«Η Ντέμι Μουρ είχε την ιδέα [σσ. λέει η Λίμποβιτς αναφερόμενη στο εξώφυλλο της με τη Μουρ έγκυο στο Vanity Fair], αλλά η Ριάνα βρισκόταν σε μια εντελώς άλλη στρατόσφαιρα όσον αφορά την εγκυμοσύνη της και τον τρόπο που εκτέθηκε», είπε.

Τέλος, η Λίμποβιτς ξεχώρισε την αγαπημένη της φωτογραφία ανάμεσα σε τόσα γυναικεία πορτρέτα. Αυτό της της μητέρας της, το οποίο περιλαμβάνεται στον πρώτο τόμο. «Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πορτρέτα γιατί νιώθω σαν να μην υπάρχει κάμερα ανάμεσα σε εκείνη και εμένα. Νιώθεις σαν να είσαι μέσα στη φωτογραφία».

Το βιβλίο Annie Leibovitz: WOMEN, που εκδίδεται από την Phaidon, κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου.