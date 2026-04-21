Ριάνα: Ντεμπούτο μόδας στο W για την εφτά μηνών κόρη της – Πάνα Dior και αντιδράσεις

Η επιχειρηματίας και τραγουδίστρια Ριάνα και η επτά μηνών κόρη της, Ρόκι Άιρις, είναι τα νέα πρόσωπα στο εξώφυλλο της έκδοσης του περιοδικού W.

H φωτογράφιση τους που ήδη συζητιέται με τη μικρή Ρόκι να κάνει το ντεμπούτο της στον χώρο των περιοδικών φορώντας μια custom πάνα του οίκου Dior.

Η φωτογράφιση, την οποία επιμελήθηκε ο Τιμ Γουόκερ, «αναδεικνύει τη στενή σχέση μητέρας και κόρης μέσα από ένα πρίσμα υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας» σχολιάζει το People.

Ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου από τον Ιούνιο του 2025, Τζόναθαν Άντερσον, αποκάλυψε τις λεπτομέρειες πίσω από τη δημιουργία του ιδιαίτερου αυτού κομματιού.

Ο Άντερσον, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τη Ριάνα και στην εμβληματική εμφάνισή της στο Super Bowl το 2023, τόνισε «πως η κατασκευή μιας πάνας υψηλής ραπτικής ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον οίκο».

«Όταν η Ριάνα ζητάει κάτι, είναι ήδη μπροστά από το τι συμβαίνει. Σκέφτεται έξω από τα συνηθισμένα. Όταν έχει μια ιδέα, πάντα εμπιστεύομαι τη διαδικασία. Την εμπιστεύομαι ανεπιφύλακτα σε οτιδήποτε θεωρεί σωστό να κάνει» είπε για τη συνεργασία τους.

Η Ριάνα και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: την επτά μηνών Ρόκι και τους δύο γιους τους, τον Riot και τον RZA.

«Έχει αλλάξει πολύ επειδή έγινε μητέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτό σίγουρα σε αλλάζει», είπε ο ράπερ. «Αλλά αυτή η γυναίκα ήταν πάντα μαγική. Φιλοσοφικά, ο τρόπος που λειτουργεί είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι το πιο γοητευτικό και γνήσιο άτομο στη Γη. Η ενέργειά της είναι απαράμιλλη – μοναδική στο είδος της. Απλώς τη λατρεύω».

View this post on Instagram A post shared by W Magazine (@wmag)

Πάνα χιλιάδων δολαρίων: Απόλυτη γελοιότητα;

Η φωτογράφιση πυροδότησε ένα κύμα οργισμένων αντιδράσεων και ειρωνικών σχολίων για την επιλογή μιας πάνας υψηλής ραπτικής.

Αν και οι fashionista έσπευσαν να χαιρετίσουν τη συνεργασία της Ριάνα με τον Τζόναθαν Άντερσον ως μια «συνεργασία υψηλής μόδας και τέχνης», η υποδοχή από το ευρύ κοινό ήταν κάθε άλλο παρά θερμή.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από σχόλια που χαρακτήριζαν την ιδέα μιας πάνας υψηλής ραπτικής ως «απόλυτο δείγμα αποσύνδεσης της ελίτ από την πραγματικότητα».

View this post on Instagram A post shared by W Magazine (@wmag)

Πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για μια κίνηση που αγγίζει τα όρια της γελοιότητας, αναρωτώμενοι ποιο είναι το νόημα της κατασκευής ενός είδους υγιεινής μίας χρήσης με προδιαγραφές πολυτελείας.

Η κριτική δεν περιορίστηκε μόνο στο αισθητικό κομμάτι, αλλά επεκτάθηκε και στο ηθικό υπόβαθρο της φωτογράφισης.

Σε μια περίοδο που το κόστος διαβίωσης πιέζει εκατομμύρια οικογένειες παγκοσμίως, η επίδειξη μιας πάνας και ενός κεφαλόδεσμου Dior για ένα βρέφος επτά μηνών θεωρήθηκε από πολλούς ως προκλητική.

Οι επικριτές τονίζουν πως η προσπάθεια της Ριάνα να παραμείνει «πρωτοποριακή» οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα που στερείται ουσίας και προσβάλλει την καθημερινότητα των γονέων που πασχίζουν για τα βασικά».

Από την πλευρά του, ο οίκος Dior και ο σχεδιαστής Τζόναθαν Άντερσον φαίνεται να εμμένουν στην καλλιτεχνική αξία του εγχειρήματος, θεωρώντας το ως «μια επέκταση των ορίων του τι μπορεί να θεωρηθεί μόδα».

Ωστόσο, η συζήτηση που άνοιξε έχει πλέον πάρει διαστάσεις που ξεπερνούν το συγκεκριμένο εξώφυλλο, θέτοντας ερωτήματα για το πού σταματά η δημιουργικότητα και πού αρχίζει η άσκοπη υπερβολή.

Η Ριάνα, αν και συνηθισμένη στις αντιπαραθέσεις, βρίσκεται αυτή τη φορά στο επίκεντρο μιας κριτικής που αφορά όχι μόνο το στιλ της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τη μητρότητα.