Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στο Σύνταγμα καθώς έχει κλείσει από το πρωί η οδός Καραγιώργη Σερβίας, λόγω βλάβης σε αγωγό της εταιρείας ύδρευσης.

Συνεργεία επιχειρούν στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης, με την Καραγιώργη Σερβίας να είναι απροσπέλαστη από το ύψος της πλατείας Συντάγματος.

Ο αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε δημιουργώντας μικρή τρύπα, στο ύψος της πλατείας Αγίας Ειρήνης, και συνεργεία της εταιρείας βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας, η κίνηση είναι αυξημένη στους γύρω δρόμους.