Ο Πέτερ Μαγιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, βάζοντας τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση του Όρμπαν
Ο συντηρητικός Πέτερ Μαγιάρ ορκίστηκε σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, ως νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.
Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Μαγιάρ νίκησε το δεξιό λαϊκιστικό Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν με συντριπτική πλειοψηφία τον περασμένο μήνα, βάζοντας τέλος στη 16ετή διακυβέρνησή του.
«Ο ουγγρικός λαός μας έδωσε εντολή να βάλουμε τέλος σε δεκαετίες αβεβαιότητας», δήλωσε ο Μαγιάρ.
«Μας έδωσαν εντολή να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ουγγαρίας. Όχι μόνο να αλλάξουμε την κυβέρνηση, αλλά και να αλλάξουμε το σύστημα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή».
Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο για να παρακολουθήσουν την τελετή ορκωμοσίας σε μεγάλες οθόνες.
Péter Magyar officially becomes Hungary’s Prime Minister. pic.twitter.com/uk31Py2cRg
— Clash Report (@clashreport) May 9, 2026
Ποιες αλλαγές έχει υποσχεθεί ο Μαγιάρ;
Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ κέρδισε 141 από τις 199 έδρες του κοινοβουλίου στις εκλογές του Απριλίου, πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτει την πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για να αλλάξει το σύνταγμα και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις.
Ο 45χρονος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να ανατρέψει τις πολιτικές που θεσπίστηκαν υπό τον Όρμπαν για τον έλεγχο της δικαιοσύνης, των μέσων ενημέρωσης και άλλων τομέων.
Έχει επίσης υποσχεθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την ΕΕ.
Οι σχέσεις μεταξύ του μέλους του ΝΑΤΟ και της Ένωσης ήταν τεταμένες υπό τον Όρμπαν, ο οποίος πλησίασε τη Μόσχα και αντιτάχθηκε στις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει την Ουκρανία ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.
Ο Μαγιάρ κληρονομεί μια οικονομία που μόλις βγήκε από τη στασιμότητα το πρώτο τρίμηνο και τώρα δέχεται πιέσεις από την αύξηση του κόστους της ενέργειας που σχετίζεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ένα από τα πρώτα του καθήκοντα ως πρωθυπουργός θα είναι να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει δισεκατομμύρια ευρώ σε ανασταλείσα χρηματοδότηση της ΕΕ για να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Τα χρήματα είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του Όρμπαν λόγω ανησυχιών σχετικά με το κράτος δικαίου και τη διαφθορά στην Ουγγαρία.
