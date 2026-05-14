Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Fizz 14 Μαΐου 2026, 02:30

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») Μάθιου Πέρι, καταδικάστηκε χθες Τετάρτη σε φυλάκιση δύο ετών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mario Anzuoni, επάνω, ο Μάθιου Πέρι).

Τον Αύγουστο του 2024, ο Ερικ Φλέμινγκ ομολόγησε ότι ενήργησε ως μεσάζων αγοράζοντας 50 φιαλίδια κεταμίνης τα οποία παρέδωσε στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, τον Οκτώβριο του 2023, από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.

Ο θάνατός του, σε ηλικία 54 ετών, είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και στους απανταχού θαυμαστές του.

Ο ηθοποιός, που υποδυόταν τον Τσάντλερ Μπινγκ στην τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει δημόσια για τον αγώνα του να απεξαρτηθεί.

Επαιρνε κεταμίνη υπό επίβλεψη, στο πλαίσιο συνεδριών για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Ο Ερικ Φλέμινγκ ήταν γνωστός του Μάθιου Πέρι, παραγωγός του ριάλιτι «The Surreal Life» και σκηνοθέτης της ταινίας «My Brother the Pig» με την Σκάρλετ Γιοχάνσον και την Εύα Μέντες.

Από τη «βασίλισσα»

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Φλέμινγκ είχε προμηθευτεί τα φιαλίδια από την Τζασβίν Σάνγκα – γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Χόλιγουντ ως «βασίλισσα της κεταμίνης» – η οποία καταδικάστηκε τον Απρίλιο από δικαστήριο της Καλιφόρνιας σε κάθειρξη 15 ετών.

«Διάγραψε όλα τα μηνύματά μας», είχε προτρέψει μέσω SMS τον μεσάζοντα, όταν η Σάνγκα πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

inWellness
inTown
