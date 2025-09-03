Μάθιου Πέρι: Η Βασίλισσα της Κεταμίνης ομολογεί την ενοχή της για το θάνατο του ηθοποιού 

Η Τζασβίν Σάνγκα, η διαβότητη Βασίλισσα της Κεταμίνης που κατηγορείται για τον τραγικό θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι τον Οκτώβριο του 2023, ομολόγησε την ενοχή της.

Η Σάνγκα παραδέχθηκε την ενοχή της την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, σε δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η διανομή κεταμίνης και η διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη, όπως αναφέρει το Associated Press.

Η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σούζαν Πέρι, και ο πατριός του, ο δημοσιογράφος του Dateline Κιθ Μόρισον, ήταν παρόντες στο δικαστήριο κατά την ομολογία της αναφέρει το AP.

Η Σάνγκα, η οποία διαθέτει διπλή υπηκοότητα Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, είναι η τελευταία από τη λίστα των κατηγορουμένων που ομολογεί ενοχή σε σχέση με τον θάνατο από υπερβολική δόση του ηθοποιού της σειράς Τα Φιλαράκια.

Η Σάνγκα αντιμετωπίζει ποινή δεκαετιών σε ομοσπονδιακή φυλακή, με την ποινή της να αναμένεται στις 10 Δεκεμβρίου.

Η αλυσίδα του θανάτου

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Σάνγκα προμήθευσε ναρκωτικά στον Έρικ Φλέμινγκ, έναν γνωστό του Πέρι, ο οποίος στη συνέχεια τα προώθησε στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Κένεθ Ιουαμάσα.

Ο Φλέμινγκ λειτουργούσε ως μεσάζων μεταξύ της Σάνγκα και του Ιουαμάσα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Φλέμινγκ πήρε 50 φιαλίδια από τη Σάνγκα και τα έδωσε στον βοηθό του Πέρι. Στις 28 Οκτωβρίου 2023, ο Ιουαμάσα φέρεται να έκανε στον Πέρι τουλάχιστον τρεις ενέσεις με κεταμίνη από τη Σάνγκα, κάτι που οδήγησε στον θάνατό του, σύμφωνα με την αναφορά των εισαγγελέων.

Μετά τη δημοσιοποίηση του θανάτου του Πέρι, η Σάνγκα φέρεται να τηλεφώνησε στον Φλέμινγκ για να συζητήσουν πώς θα μπορούσαν να αποστασιοποιηθούν από το γεγονός. Στη συνέχεια, του έδωσε οδηγίες να διαγράψει όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει.

Ο 54χρονος Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός το τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο ηθοποιός πέθανε από τις «οξείες επιδράσεις της κεταμίνης», ενώ στους παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του περιλαμβάνονται ο πνιγμός, η στεφανιαία νόσος και οι επιδράσεις της βουπρενορφίνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή.

Τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι ομολόγησαν την ενοχή τους για την υπόθεση του θανάτου του Πέρι, συμπεριλαμβανομένων των Ιουαμάσα και Φλέμινγκ, καθώς και των γιατρών Μαρκ Τσάβεζ και Σαλβαδόρ Πλασένσια.