«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι

Ο Σαλβαδόρ Πλασένθια, ο γιατρός που προμήθευε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι το 2023, καταδικάστηκε την Τετάρτη σε 30 μήνες φυλάκιση από δικαστήριο του Λος Άντζελες. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του ηθοποιού, παραδεχόμενος ότι πρόδωσε τον ιατρικό του όρκο.

«Απογοήτευσα στον κ. Πέρι. Απογοήτευσα στην οικογένειά του. Έπρεπε να τον προστατεύσω», είπε μπροστά στην έδρα.

Ο Πλασένθια είχε ομολογήσει ένοχος το καλοκαίρι σε τέσσερις κατηγορίες διακίνησης κεταμίνης, αν και δεν ήταν εκείνος που παρείχε την θανατηφόρα δόση. Μετά την ανακοίνωση της ποινής του, οδηγήθηκε άμεσα με χειροπέδες από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς.

«Αν επρόκειτο για οποιαδήποτε άλλη ελεγχόμενη ουσία, θα μιλούσαμε για πολύ βαρύτερη ποινή»

Οι αποφάσεις του «θόλωσαν από τα χρήματα»

Οι εισαγγελείς ζητούσαν τριετή κάθειρξη, ενώ η υπεράσπιση είχε ζητήσει αναστολή. Η δικαστής Σέριλιν Πις Γκαρνέτ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο γιατρός είχε πρόθεση να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη του Πέρι, σημειώνοντας πως ο Πλασένθια επιδίωξε «να εκμεταλλευτεί την εξάρτηση του Μάθιου Πέρι για προσωπικό κέρδος».

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο γιατρός κέρδισε 55.000 δολάρια από τη σύντομη σχέση του με τον ηθοποιό. «Αν επρόκειτο για οποιαδήποτε άλλη ελεγχόμενη ουσία, θα μιλούσαμε για πολύ βαρύτερη ποινή», τόνισε.

Η συνήγορός του, Κάρεν Γκόλντστιν, παραδέχθηκε ότι οι αποφάσεις του «θόλωσαν από τα χρήματα», κάνοντας λόγο για «τέλεια καταιγίδα κακών επιλογών».

«Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος»

Από την άλλη, ο εισαγγελέας Ίαν Γιανιέλο δήλωσε πως δεν πρόκειται για έναν απρόσεκτο επαγγελματία αλλά για «έναν έμπορο ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα».

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν και ανταλλαγές μηνυμάτων, όπου ο Πλασένθια σχολίαζε το αίτημα του Πέρι για περισσότερη κεταμίνη γράφοντας: «Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος».

Η μητέρα του ηθοποιού, Σουζάν Μόρισον, κατέθεσε συγκλονισμένη: «Αυτό είναι το παιδί μου. Ήξερα πόσο εξαρτημένος ήταν. Τα είχε επιβιώσει όλα… Το να τον αποκαλείτε ‘ηλίθιο’ ήταν μαχαιριά».

Η ετεροθαλής αδελφή του, Μάντλιν Μόρισον, μίλησε επίσης για τον πόνο της οικογένειας, κατηγορώντας τον γιατρό ότι εκμεταλλεύτηκε «τη μεγαλύτερη φοβία και αδυναμία» του Πέρι.

«Οι διάσημοι δεν είναι πλαστικές κούκλες να τους εκμεταλλεύεται κανείς. Είναι άνθρωποι», τόνισε.

Τέλος, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την εμπλοκή τους στον θάνατο του δημοφιλή ηθοποιού αναμένεται να καταδικαστούν το επόμενο διάστημα.

*Με πληροφορίες από: Variety