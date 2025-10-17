Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου, η οποία αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου και όπως καταθέτουν οι εργαζόμενοι, ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Περίμενε το δεύτερο παιδί του

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.

Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες μάρτυρες

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».

«Μέχρι να έρθει η αστυνομία είχε μαζευτεί πολύς κόσμος, μετά μας έδιωξαν» πρόσθεσε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Ο 44χρονος έπεσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, από τον 24ο όροφο.